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Омбре – самое удачное окрашивание волос осень 2019: новые модные оттенки, фото

9 октября 2019, 00:23

Омбре в 2019 – очень плавные переходы цвета, поэтому резких переходов лучше избегать. Главред собрал самые свежие варианты окрашивания волос из Instagram.

  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram
  • Омбре модное окрашивание 2019 Instagram

Говорят, что для изменения жизни к лучшему следует поменять ее сценарий. Но есть и другой способ – можно изменить цвет волос при помощи модно окрашивания волос омбре.

Окрашивание волос омбре имеет настолько чудодейственный эффект, что даже меняет походку женщин. Еще бы, ведь цвет волос – невероятной красоты, образ сразу – как у голливудской звезды.

Кстати, окрашивание волос омбре появилось в 2013 году, и многие вначале думали, что очень скоро мода на омбре канет в лету. Но из яркого и незабываемого тренда сезона омбре превратилось в настоящую классику.

Правда, с каждым годом окрашивание волос омбре обрастает новыми "фишками".

Если говорить в общем, то технология окрашивания омбре - это вытягивание цвета по всей длине волос, при этом верх всегда темный, а низ - всегда светлый. К слову, верх чаще всего остается нетронутым или затемняется, что делает это окрашивание довольно щадящим.

Главред собрал самые свежие варианты окрашивания волос из Instagram.

Окрашивание волос омбре 2019: новые тренды и цвета

В 2019 году в моде натуральные сочные тона — золотистый блонд, карамельный блонд, пряный шоколад, а также вся каштановая гамма. 

Важно, омбре в 2019 – очень плавные переходы цвета, поэтому от резкого перехода цвета лучше отказаться.

В сезоне осень 2019 красивое и модное омбре – это большое обилие оттенков, которое создает шикарный объем шевелюре.

Омбре 2019 для холодных оттенков - это перламутровый блонд, пепельный жемчуг, платину, порцеляновый блонд.

Новым трендом в окрашивании волос при помощи технологии омбре в 2019 году стало зональное осветление волос – только отдельные пряди, кончики волос или только верхний слой шевелюры.

В 2019 году модными стали темные шоколадные оттенки, вся красно-огненная палитра, каштановый, кофейный тон, темная корица и горькое какао.

В 2019 году, омбре и короткие волосы, наконец, "подружились", поэтому омбре стало доступным для всех без исключения.

Читайте такжеШатуш – самое модное окрашивание 2019, которое растягивает цвет - фотоНапомним, ранее сообщалось, розовый блонд – стильное окрашивание волос 2019-2020 со вкусом свободы. Розовый блонд – идеальное решение только для девушек и молоденьких женщин. Стилисты категорически не советуют тонировать волосы в розовый цвет дамам постарше – ибо эффект, по их мнению, может не оправдать ожидания – им подходит только окрашивание клубничный блонд.

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