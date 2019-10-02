Розовый блонд – стильное окрашивание волос 2019-2020 со вкусом свободы - фото

Розовые волосы – это ни в коем случае не о принцессах. В сезоне осень-зима 2019 розовые волосы – это проявление свободы и женственности.

В глубине души многие девушки мечтают набраться мужества и хотя бы раз удивить мир и порадовать себя волосами цвета нежного зефира. Но красят волосы в розовый цвет только самые смелые – те, кто любит мир и ценит красоту.

Кстати, розовый блонд – это вовсе не окрашивание волос розовой краской. Модный розовый блонд – это тонирование волос.

Таким образом интенсивность цвета постоянно меняется, что дарит возможность каждый день быть разной, новой, необычной и непредсказуемой.

Главред собрал самые свежие фото с примерами розового блонда, которые появились в Инстаграм в последнее время.

Розовый блонд осень-зима 2019-2020: особенности

Розовый блонд - красивый цвет, "вкусный", как свежий зефир, получится только на светлых волосах.

Розовый тон быстро смывается, поэтому периодически придется освежать цвет.

Розовый блонд – идеальное решение только для девушек и молоденьких женщин. Стилисты категорически не советуют тонировать волосы в розовый цвет дамам постарше – ибо эффект, по их мнению, может не оправдать ожидания – им подходит только окрашивание клубничный блонд.

Модный розовый блонд 2019-2020: трендовые оттенки

В сезоне осень-зима 2019-2020 модницам следует обратить внимание на оттенок розовое золото – это когда золотистые волосы слегка тонируют розовым, при это получаются совершенно неповторимые и необычайно привлекательные переходы.

Холодный розовый блонд – настоящая находка для голубоглазых и сероглазых красавиц. Холодный блонд красиво получается на хорошо выбеленных волосах, без желтизны и золота.

Клубничный блонд – тот единственный цвет, который красиво смотрится на женщинах любого возраста. Клубничный блонд – это нечто среднее между рыжим, светлым и розовым оттенками.

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