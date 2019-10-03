Карамельный блонд – самое модное окрашивание волос 2019, которое идет всем - 33 фото

В сезоне осень 2019 окрашивание волос в карамельный блонд стало настоящим трендом.

Карамельный блонд — это много всего и сразу – тут вам и блонд, и рыжий, и медовый и русый тона. Добавим, что карамельный блонд – это далеко не новинка, но с каждым днем этот цвет волос становится все более востребованным.

Стилисты настаивают, что карамельный блонд – заслуженно один из самых модных оттенков 2019 года, и пророчат ему популярность и в следующем 2020 году.

Главред собрал самые свежие варианты окрашивания волос в карамельный блонд из Сети.

Модный карамельный блонд 2019: кому подходит

Карамельный блонд – идеально подойдет девушкам теплых цветотипов – это "весна" или "осень".

Натуральный медовый, янтарный или золотистый цвет волос – палитра девушки-весны.

Для осеннего цветотипа природными являются оттенки волос: рыжий, русый в различных вариациях, темно- или светло-каштановый.

Но, карамельный блонд в реальности подходит всем – это уникальный цвет волос, который в умелых руках мастера способен хорошо подружиться с каждой дамой.

Карамельный блонд 2019: модные оттенки

Сразу обратите внимание на то, что натуральный, энциклопедический карамельный блонд – это редкость в реальной жизни, и не стоит стремиться его получить.

Поэтому, если вы блондинка – вам желательно выбрать цвет светлой карамели.

Девушкам-смуглянкам следует остановить свой выбор на темной карамели.

В сезоне осень-зима 2019-2020 можно смело красить волосы в медово-карамельный, пепельно-карамельный цвета и цвет черной карамели -эти оттенки выглядят беспроигрышно, сделают образ роскошным и утонченным.

И запомните – карамельный блонд – окрашивание для тех, кто хочет казаться естественным. Поэтому даже если вы ярая противница окрашивания, карамельный блонд только подчеркнет красоту ваших волос и добавит капельку теплоты в образ.

Читайте такжеШатуш – самое модное окрашивание 2019, которое растягивает цвет - фотоНапомним, ранее сообщалось, розовый блонд – стильное окрашивание волос 2019-2020 со вкусом свободы. Розовый блонд – идеальное решение только для девушек и молоденьких женщин. Стилисты категорически не советуют тонировать волосы в розовый цвет дамам постарше – ибо эффект, по их мнению, может не оправдать ожидания – им подходит только окрашивание клубничный блонд.