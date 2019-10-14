Модный синий маникюр: космос, сливовые ногти и стильный френч - фото

Синий цвет у каждого вызывает свои ассоциации, при этом для каждого любимый синий цвет – совершенно разный.

Для одних синий – это море и волны, для других – темная ночь, звезды и космос. Кто-то любит синий, как вкусные спелые сливы, только что сорванные с дерева. А кто в синем видит небо и все его настроения.

Именно поэтому красивый осенний маникюр 2019 – это и всегда актуальный синий маникюр. Тем более, что синий цвет на ногтях смотрится изящно и красиво.

Главред поинтересовался, какие синие ногти нынче в моде у любительниц хвастаться маникюром в Инстаграм.

Модный синий маникюр космос

Космическая тематика в ногтевом искусстве сейчас на пике популярности, поэтому планеты, звезды, млечный путь, кометы и астероиды – все это может украсить ваши ногти и разнообразить повседневную жизнь.

Красивый сливовый маникюр

Урожай сливы уже собрали, а воспоминания о сладком сочном фрукте до сих пор греют душу. Отметим, сливовый маникюр пользуется огромным спросом среди девушек. Еще бы, ведь цвет спелой сливы – завораживающий и очень богатый, ногти выглядят сногсшибательно.

Синий французский маникюр

Дизайн ногтей, когда ногтевая пластина прозрачная, а свободный край ногтя выделяется цветом — лишь один из множества примеров воплощения классического французского маникюра в синем цвете. При этом не обязательно все ногти должны быть в стиле френч – в моде комбинация классического маникюра и френча. Кстати, синий френч – очень красивый маникюр.

Напомним, ранее сообщалось, классика непобедима, поэтому самым идеальным и беспроигрышным вариантом на ногти любой формы и длины будет классический красный матовый маникюр без украшений. Такие ногти выглядят роскошно.