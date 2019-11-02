Модные пуховики 2019-2020: стилисты рассказали, как быть в тренде - 34 фото

Кожаные пуховики зимой 2019-2020 будут актуальны в любом цвете и виде / Фото vogue.ua

Зима уже не за горами, и хотя синоптики обещают, что она будет относительно теплой, уютный пуховик – это отличное решение для холодного времени года. Дизайнеры уже представили самые модные пуховики сезона осень-зима 2019-2020, и каждая модница сможет найти вариант на свой вкус.

Модные пуховики 2019-2020: какой цвет выбрать

Грядущей зимой дизайнеры предлагают пополнить гардероб пуховыми пальто и куртками всех цветов радуги. К слову, очень популярна вся розовая палитра – от фуксии от нежно-розового. Среди темных оттенков актуальна насыщенная коричнево-шоколадная цветовая гамма и сапфировый ультрафиолет. В сезоне 2019-2020 все оттенки фиолетового в принципе будут очень уместны. Ультра модным будет цвет "тауп" – бледно-коричнево-серый цвет с сиреневым бликом. Кроме того, при выборе пуховика на зиму 2019-2020 стоит обратить внимание на модели цвета золота, серебра и бронзы.

Модные пуховики 2019-2020: пуховики-пальто и объемные воротники

Ключевой тренд зимних пуховиков – свободный фасон, массивный и объемный силуэт, отсутствие приталенности. В 2019 году популярность приобретут стеганые пуховики, длинные и короткие, асимметричные и в стиле оверсайз. Впрочем, девушкам, которые предпочитают элегантные и женственные силуэты, также найдется, что выбрать. Дизайнеры экспериментировали с силуэтами и придумали новый вариант пуховика – зимнее пуховое пальто с поясом на талии. Дутые пуховые куртки с объемными воротниками также остаются в моде. Их можно не бояться комбинировать с женственными юбками и элегантными платьями.

Модные пуховики 2019-2020: кожаные модели

Кожаные пуховики зимой 2019-2020 будут актуальны в любом цвете и виде. К примеру, можно выбрать черный матовый пуховик с капюшоном или короткий пуховик канареечного цвета или цвета бордо.

Напомним, в холодную пору года без колготок не обойтись. Дизайнеры предлагают делать их элементом образа. Главред собрал фото самых модных колготок в сезоне осень-зима 2019-2020.

Читайте такжеЗима близко: как с помощью макияжа скрыть красный нос

Напомним также, что клетка – самый модный принт грядущей зимы 2020. Главред собрал фото стильных пальто в клетку, юбок и брюк, которые помогут вам всегда оставаться в тренде.