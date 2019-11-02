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ТОП-5 коротких стрижек с гарантированным эффектом омоложения для женщин от 40 - фото

2 ноября 2019, 05:55

Для того, чтобы поход в салон красоты не завершился стрессом, можете смело выбрать стрижку паж, пикси, каскад на короткие волосы, боб или каре на ножке.

  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram
  • Стрижки с эффектом омоложения Стрижки с эффектом омоложения
  • Стрижки с эффектом омоложения Instaram

Одна и та же стрижка может одних – превознести до небес, окрылить и подарить чувство уверенности в себе, а других - расстроить, изрядно подпортив нервы, ведь результат в зеркале не совпадает с ожиданиями.

Для того, чтобы выглядеть роскошно и молодо, когда вам уже за 40, при этом ощущая себя стильной и неотразимой, а главное - красивой, следует очень тщательно подходить к выбору стрижки.

Обратите внимание, что в возрасте 40+ неуместными и добавляющими лет будут длина волос ниже плеч, пучки, завитки, гнезда и начесы. Сразу откажитесь от всего этого, и отдайте предпочтение короткой стрижке.

Еще одна очень важная деталь – главной особенностью любой женской стрижки, которая способна реально омолодить, является многослойность. Огромную роль также играет цвет волос, поэтому, выбирая вариант окрашивания, учтите, что чем светлее волосы, тем моложе женщина выглядит.

И еще. В 2019 году в моде естественная красота. Не пытайтесь заполучить волшебную пилюлю, которая запретит вашему организму стареть. Стилисты советуют поработать с образом, сделать эффектную стрижку, обновить гардероб. И самое главное – почаще улыбаться, ведь ничто так не освежает женщину, как искренняя улыбка.

Главред собрал фотографии модных стрижек с эффектом омоложения из Инстаграм.

ТОП-5 коротких стрижек с эффектом омоложения

Для того, чтобы поход в салон красоты не завершился стрессом, можете смело выбрать стрижку паж, пикси, каскад на короткие волосы, боб или каре на ножке.

Короткая стрижка паж – это лаконический контур и челка. При этом челка – густая и длинная. Стрижка короткий паж 2019-2020 – это оформление волос удлиненным овальным контуром, в котором внешние пряди остаются длиннее внутренних. Короткая стрижка паж любит миниатюрных женщин.

Стрижки с эффектом омоложения
Стрижка паж / Instaram

Стрижка пикси – это не что-то постоянное. Стилисты советуют экспериментировать с челкой и подобрать тот вариант, который более всего подойдет к типу лица. Челка может быть короткой, рваной, удлиненной, асимметричной и косой. Даже самая короткая пикси требует укладки – поэтому вооружитесь как минимум феном и пенкой для укладки волос. Укладка превращает пикси в маленький шедевр.

Стрижки с эффектом омоложения
Стрижка пикси / Instaram

Стрижка каскад на короткие волосы является одной из самых универсальных стрижек. Короткий каскад подстригается так же, как и остальные его варианты, за счет создания слоистости разнообразной длины. Короткий каскад акцентирует внимание на достоинствах женщины, ведь так корректируется форма лица. Важно отметить, что каскад предполагает наличие челки — от короткой, предельно филированной "рваной" пряди, до прямой либо косой челки.

Стрижка каскад / Стрижки с эффектом омоложения

Стрижка боб – это короткие пряди сзади и удлиненные спереди. А дальше – ваша собственная фантазия и умение мастера воплотить идею в реальность. К слову, в зависимости от длины прядей, стрижка боб – это множество вариаций, которые имеют право на отдельную, скажем так, жизнь и историю: рваный боб, ассиметричный боб, пикси-боб, удлиненный боб, боб-каре…

Стрижки с эффектом омоложения
Стрижка боб / Instaram

Каре на ножке выгодно подчеркивает объем, поэтому красиво смотрится и на густых волосах, и на тонких. Модное каре на ножке может быть без челки, но и челка эту стрижку вряд ли испортит – тут главное подобрать ту челку, которая подойдет к вашей форме лица. При этом обратите внимание, что лучшые челки для стрижки каре на ножке в сезоне осень-зима 2019-2020 – прямая, косая и градуированная. Остальные варианты – скорее исключение из правил, нежели тренд.

Стрижки с эффектом омоложения
Каре на ножке / Instaram

Читайте такжеОкрашивание волос балаяж для блондинок: самые модные оттенки 2019 - 32 фотоНапомним, ранее сообщалось, в 2019 году женская стрижка французский боб с челкой переживает настоящий ренессанс, при этом главными особенностями стрижки все так же остались объем и четкие контуры. Стрижка боб с челкой обладает невероятным эффектом, который позволяет ее "подогнать" под личико любой формы.  Вся сила – в длине волос.

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