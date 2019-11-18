Сила волос: как цвет волос раскрывает темперамент и уязвимые места женщины

Цвет волос красноречиво расскажет о натуре женщины / Instagram

Цвет волос, словно визитная карточка, способен рассказать о человеке много интересного и такого, о чем он наверняка хотел бы промолчать. Уже давно парапсихологи доказали, что цвет волос и характер каждого человека – и мужчины, и женщины, - взаимосвязаны, то есть, определенному тону шевелюры присущи свои поведенческие особенности.

Кстати, структура волос тоже красноречива. Например, нередко люди с нежными, словно у ребенка, волосами — это очень чувствительные и эмоциональные натуры. Они не отличаются сильным здоровьем, их тело хрупкое, а душа чрезвычайно ранимая. В то же время, человек с жесткой и грубой на ощупь шевелюрой чаще всего в реальной жизни такой же "колючий", как и его волосы.

Естественно, больше всего о человеке может рассказать природный цвет волос. При этом современные косметические средства и манипуляции могут улучшить состояние волос и кардинально изменить цвет – это само собой разумеется. В то же время многие как раз и красят волосы в темный цвет, чтобы "спрятать" свою ранимость и уязвимость и защитить себя.

Тем нее менее, эксперты пришли к выводу, что так или иначе цвет волос позволяет "читать" женщину.

Тёмно-русые волосы с пепельным отливом говорят о мечтательности владелицы. Дело в том, что дымчатый оттенок красноречиво объясняет, что лама обожает всё украшать и преувеличивать. Обладательница таких волос эмоциональна, всегда готова к сопереживанию и поддержке. Также такие натуры имеют расположенность к точным наукам.

Русый цвет — это, как правило, ранимая и романтичная натура с хорошей интуицией, которая предостерегает женщину об угрозах. Русоволосым зачастую снятся вещие сны, которые в реальной жизни имеют свойство сбываться. А еще дамы с русыми волосами творческие личности и обладают склонностью к нескольким отраслям: танцы, пение, рисование и прочее.

Светло-русые волосы – их хозяйка чрезвычайно честна и до последнего следует общепринятым нормам. Характер чаще всего добрый, всегда готова помочь нуждающемуся. Любит справедливость и ценит честность.

Брюнетки всегда целеустремлённые и упрямые. Вместе с сильным и твёрдым характером, легко получается выстроить нужную карьеру и "сделать себя самостоятельно". Из-за этого быстро появляются такие черты, как уверенность в собственных силах и независимость.

Рыжие всегда готовы видеть положительные стороны, из-за чего получается обнаружить выгоду и для себя. Оптимизм поддерживает в любой жизненной ситуации. Из-за активности и проницательности из рыжеволосых женщин получаются хорошие начальницы. Хотя цвет волос лишь подчёркивает определённые качества характера. Итоговое решение по их развитию всегда принимать владелице и никому более.

Блонд седого оттенка повествует о том, что женщина в прошлом была сильно обижена или пережила серьёзное психологическое потрясение. Зачастую это происходит из-за болезненной ранимости и повышенной чувствительности. Сейчас же девушка "заматерела" и стала намного сильнее.

Читайте такжеБалаяж для блондинок: удачные идеи окрашивания, модные оттенки волос 2019 - фотоЗолотой оттенок блонда сигнализирует о желании хозяйки самовыражаться творчески. Они часто предрасположены к искусству. А из-за знаний, из золотистых блондинок получаются отличные спорщики с умением убеждать соперников. Этому же помогает направленность к риторике. Хороший набор талантов для журналистики или политики.

Платиновая блондинка всегда мягкая и заботливая. Как и нежный оттенок волос, так и девушка очень отзывчивая, любит окружать человека лаской. Логично, что эти женщины нуждаются в отношениях, в которых они проявляют свою любовь к романтизму на максиму.

Розовый цвет исторически связан с девичеством, легкостью, и всем милым и нежным. Женщины, которые красят волосы в розовый цвет, открытые и заботливые, любят романтику и много фантазируют.

Голубые волосы ‒ самое популярное и модное окрашивание волос 2019 года. Женщины, которые покрасили волосы в голубой, уверены в себе и любят быть в центре внимания. А еще они целеустремленные и точно знают, чего хотят от жизни.

Читайте такжеУдлиненный гарсон – самая удачная женская стрижка 2019, которая научит любить себя - фотоЗеленые волосы – выбор исключительно уверенных в себе, эксцентричных натур, которые не боятся быть в центре внимания и всегда готовы отстаивать собственную точку зрения. "Зеленоголовые" должны быть готовы к тому, что судьба будет подкидывать им испытания, заставляя проверять на прочность их нрав.

Фиолетовые волосы - чаще выбор творческих и глубоких натур, которые ценят внутренний мир больше всего. Такие женщины порой могут быть замкнутыми и не особо разговорчивыми, очень задумчивыми и печальными, но это всего лишь образ, который навеян новой прической. У них также может обостриться интуиция.

Красные волосы означают то, что в человеке присутствует нечто демоническое, в особенности тогда, когда в красный цвет покрашены темные волосы. В таком случае красный цвет говорит о вызове, который бросает обладатель таких волос, о его темпераменте, и о его взрывном характере.

Напомним, ранее сообщалось, сейчас многие стригутся и делают прически бездумно, отрицая силу волос и опасность, которую они могут принести. При этом очень важно причесываться только собственным гребешком, потому что чужая расческа "напутает на голову" беды ее хозяина. Именно поэтому свой гребешок лучше никому не одалживать.