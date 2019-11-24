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Каре на первом месте: самые модные варианты стрижки каре на 2020 год - 33 фото

24 ноября 2019, 14:00

Главред узнал, какие варианты стрижки каре будут в тренде в 2020-2021 годах, и собрал самые свежие фото из Инстаграм.

  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram
  • Модная стрижка каре 2020-2021 Instagram

Не успеем оглянуться, как наступит 2020 год. И природа женщины так устроена, что мы хотим заглянуть в будущее и знать, что нас ждет и к чему готовиться. Уж не знаем что там каждому подготовила судьба, но точно скажем, какая стрижка будет диктовать свои правила.

Так вот – самой модной стрижкой предстоящего 2020 года, а по словам многих стилистов, даже 2021 года – будет непревзойдённая женская стрижка каре.

Модная стрижка каре – это, в первую очередь, просто, легко, но сногсшибательно и элегантно одновременно.

Секрет каре разгадать может каждый – дело в том, что стрижка сделает очаровательной каждую девушку и женщину – главное, выбрать свое каре.

Главред узнал, какие варианты стрижки каре будут в тренде в 2020-2021 годах, и собрал самые свежие фото из Инстаграм.

Стрижка каре с челкой 2020-2021

Каре с челкой автоматически переносит акцент на глаза, которые, словно по мановению волшебной палочки, становятся более выразительными и завораживающими. Классическое каре отлично сочетается со всеми возможными вариантами челки, но в тренде будут косая, прямая и рваная челки – этим и руководствуйтесь.

Каре с челкой / Instagram

Стрижка прямое каре 2020-2021

Ровное каре – удивительная женская стрижка, которая благодаря своей простоте позволяет выглядеть неотразимо и всегда по-разному – стоит всего лишь немного пофантазировать во время утренней укладки волос. Каре с ровным срезом аккуратно обрамляет лицо и по мере отрастания не требует частых походов к парикмахеру. Поэтому длина каре может быть совершенно разной.

Круглое и прямоугольное лицо: идеальная длина - до середины шеи. Можно добавить косую рваную челку. Вытянутое, треугольное, овальное лицо: гармонично будет смотреться короткий вариант прически. К вытянутому овалу можно добавить длинной прямой челкой. К острому подбородку следует добавить несколько рваных прядей на лбу.

Прямое каре
Прямое каре / Instagram

Удлиненное каре 2020-2021

Удлиненное каре – это невероятно практичная и красивая женская стрижка, которая не особо требовательна к возрасту тех, кто ее собирается выбрать. И школьницы, и студентки, и взрослые дамы будут выглядеть умопомрачительно с удлиненным каре.

Секрет удлиненного каре – в более длинных передних прядях, которые являются настоящим модным трендом сезона 2020-2021.

Удлиненное каре / Instagram

Французское каре 2020-2021

Женская стрижка классическое французское каре – это ровная линия среза волос. Глaвнoe oтличиe – выпoлнeниe гpaдyиpoвки кoнчикoв вoлoc, чтo пpидaeт cтpижкe ocoбyю фopмy, пышнocть и oбъeмнocть, пpичeм ypoвeнь oбpaбoтки мoжeт вapьиpoвaтьcя пo жeлaнию.

Классическое французское каре чacтo дoпoлняeтcя чeлкoй, кoтopaя мoжeт быть кaк длиннoй, тaк и кopoткoй, poвнoй или кocoй, гycтoй или нe oчeнь. Ho настоящие француженки выбирают пpямыe рваные вapиaнты челки до бровей. При этом учтите, каре по-французски может "жить" и без челки.

Французское каре
Французское каре / Instagram

Асимметричное каре 2020-2021

Асимметричное каре не требовательно к длине волос. Хотя, справедливости ради отметим, что асимметричное каре наиболее сногсшибательно выглядит именно на коротких волосах. При этом не спешите укорачивать волосы, а подбирайте длину с учетом вашей формы лица.

Каре с асимметрией – спасение для дам с квадратной и угловатой формой лица. При наличии крупных черт лица лучше всего остановиться на удлинённом варианте этой причёски.

Асимметричное каре / Instagram

Рваное каре, или каре-каскад 2020-2021

Рваное, или градуированное каре – это своего рода микс двух базовых стрижек ─ рваного каскада и классического каре. В такой стрижке кончики стригутся по принципу каскада.

Такая стрижка, соединяющая в себе дерзость и легкость, придает образу беззаботность и креативность. Особенно шикарно каре с рваным срезом смотрится на волосы средней длины, в завитой укладке. Образ получится непосредственным и на удивление милым.

Каре-каскад, или рваное каре
Каре-каскад, или рваное каре / Instagram

Модная стрижка боб-каре 2020-2021

Главной особенностью стрижки боб-каре является контраст длины – спереди волосы длиннее, сзади – короче.

При этом стрижка боб-каре позволяет выбрать ту длину волос, которая вам больше всего по душе. Именно поэтому ее облюбовали даже длинноволосые красавицы – модный лонг-боб обновит образ, при этом останется более-менее привычная длина волос.

А еще стрижка боб-каре всегда разная – все зависит от цвета волос, их структуры, длины, филировки и наличия челки. Именно поэтому, выбирая боб-каре, каждая женщина может быть уверенна – после посещения салона красоты она будет выглядеть оригинально и неподражаемо.

Стрижка боб-каре
Стрижка боб-каре / Instagram

Стрижка каре на ножке 2020-2021

Каре на ножrе – это минимум волос на затылке, весь объем – на макушке, до ушей и чуть ниже. Модное каре на ножке 2020-2021 – это и вариант с удлиненными передними прядями, и короткая версия.

Каре на ножке выгодно подчеркивает объем, поэтому красиво смотрится и на густых волосах, и на тонких.

Модное каре на ножке может быть без челки, но и челка эту стрижку вряд ли испортит – тут главное подобрать ту челку, которая подойдет к вашей форме лица.

Каре на ножке / Instagram

Читайте такжеМодная стрижка шегги на длинные волосы – самая "пушистая" стрижка 2019 - 29 фотоНапомним, ранее сообщалось, французская стрижка под мальчика с необычным названием гарсон, за которой тянется 100-летняя история, обладает невероятным магнетизмом. Особенной загадочности и очарования женщинам придает удлиненный вариант гарсона.

Удлиненный гарсон должен был появится хотя бы потому, что в отличие от классического короткого варианта, подходит практически всем женщинам любого возраста. В зависимости от укладки, стрижка может превратить женщину в свободолюбивую хулиганку или утонченную элегантную даму.

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