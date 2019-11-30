Маникюр зима 2020: модный и самый красивый маникюр на Новый год крысы - 44 фото

Новый год заставляет людей верить в чудеса, надеяться на лучшее, забывать старое и с легкостью принимать изменения в жизни.

Только к Новому году реально понимаем, насколько верим во всевозможные приметы. Именно поэтому большое внимание уделяем цвету – одежды, украшений на елках и маникюра. Учитывая то, что предстоящий Новый год 2020 по китайскому календарю – это год металлической крысы, сей факт важно учесть при выборе новогоднего маникюра 2020.

Идеальный маникюр на Новый год 2020 - светло-серый маникюр, а также зимний белый маникюр, молочный маникюр зима 2020, серо-коричневый маникюр на зиму 2020, маникюр 2020 бежевый и песочный маникюр.

При этом астрологи говорят, что вполне удачным выбором в год Белой Металлической Крысы будут также зимний маникюр 2020 синий, зимний маникюр 2020 зеленый, фиолетовый новогодний маникюр и золотистый новогодний маникюр, поэтому если вы положили глаз на эти яркие оттенки, то выбор вы сделали отличный.

Главред поинтересовался, какие идеи Новогоднего маникюра 2020 сейчас в моде и собрал из Инстаграм свежие фотографии в галерею.

Новогодний маникюр 2020: главные тренды и идеи

Бежевый маникюр зима 2020 – это сочетание ногтей бежевых оттенков с черным, коричневым или белым и много блестящих украшений. Бежевый лак красиво смотрится в сочетании с золотым лаком. Отметим, бежевый цвет хорошо смягчает яркость, поэтому можете не переживать – перебора не будет.

Светло-серый зимний маникюр 2020 - это компиляция с белыми, черными или серебристыми ноготками. А дальше будет уместно все, что касается новогодней тематики – снежинки, елочки, новогодние игрушки, олени, и даже рисунки "виновницы торжества" - крысы.

3D наклейки сейчас очень популярны. Благодаря таким новогодним заготовкам, вы можете создать настоящую сказку на ногтях, не прикладывая особых усилий. При этом если хотите иметь неповторимый и самый красивый новогодний маникюр, лучше остановить свой выбор на ручной росписи.

Не нужно украшать все ногти 2020 – это правило. Даже если вы выбрали нюдовые оттенки для основы зимнего маникюра, намек на праздник – лучше, ведь наверняка вы будете делать еще и яркий макияж, и ваш наряд будет соответствовать празднику.

Модный маникюр на Новый год 2020 – это и разнообразные надписи на ногтях, и геометрические элементы. Также не стоит забывать вязаный маникюр, ведь свитер на ногтях – один из популярных трендов маникюра на зиму 2020.

Легкий способ подчеркнуть свой отменный вкус, покрыть ноготки фиолетовым гелем. Без излишеств, надменного блеска и витиеватых вензелей. Красота в простоте. А если хочется фейерверка эмоций – добро пожаловать за снежинками, звездочками и рисунками.

Читайте такжеМаникюр зима 2020: самый красивый зимний маникюр на короткие ногти – 45 фотоНапомним, ранее сообщалось, особого внимания зимой заслуживает зеленый маникюр, ведь зеленый - это цвет новогодней елки. К слову, зеленый цвет психологи наделяют исключительно положительными качествами. Даже темные оттенки зеленого практически не вызывают негатива, поскольку тесно ассоциируются с природой.