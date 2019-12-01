Названы самые модные женские короткие стрижки зима-весна 2020 - новые тенденции, фото

Любопытство – это вторая человеческая натура. Мы всегда хотим знать наперед, чем кончится любимый сериал. Есть даже оригиналы, которые книгу начинают читать с конца, а, прочитав его, начинают путь к этой концовке. То ли дело мода, с ее капризами и изысками. Тут не угадаешь, но зато как интересно попытаться предугадать ее выверты.

Если говорить о парикмахерском искусстве, то тут вообще все слишком непредсказуемо, ведь нельзя убедить девушку с роскошной шевелюрой сделать стрижку под мальчика. Все же в большинстве случаев – стрижка – это что-то личное и индивидуальное – каждая женщина знает свою плюсы и минусы, и при помощи стрижки пытается свои достоинства выгодно подчеркнуть, а недостатки спрятать.

Тем не менее, уже сейчас отчетливо вырисовались некоторые тенденции.

Главред узнал, какие короткие женские стрижки будут в моде в грядущем 2020 году, и на что следует обратить внимание при выборе стрижки. Свежие фотографии стрижек смотрите в фотогалерее.

Короткие женские стрижки зима-весна 2020: основные тенденции

Челка в сезоне зима-весна 2020 будет играть ключевую роль, ведь она делает акцент на глаза, а глаза нужно как можно лучше подчеркнуть. Модная челка 2020 – это прямая челка, а также удлиненный вариант.

Никакой лохматости! В сезоне зима-весна 2020 модные короткие стрижки – это более-менее аккуратные, гладкие варианты. Про лохматость стоит на время забыть – сейчас беспорядок на голове не актуален.

Форма, линия, силуэт – это крайне важно в сезоне зима-весна 2020. О рваных кончиках на этот период точно лучше забыть, и следует позаботиться о том, чтобы мастер выполнил свою работу безупречно. А если все же ваш типаж требует рваный вариант стрижки, тогда потребуется аккуратная укладка.

Паж – модная короткая стрижка зима-весна 2020

Женская стрижка паж завораживает особенным стилистическим рисунком. В идеале короткая стрижка паж – это удлиненный овальный контур и густая ровная челка до бровей. Но мода немного откорректировала паж в сезоне весна-зима 2020 – вместо овального контура нужно стремиться к круглому.

И еще – в сезоне зима-весна 2020 стрижка паж более объемная, а получается обїем благодаря градуировке. Можно "играть" с челкой, что позволяет эту ретро-стрижку "подогнать" и для девушек, и для женщин более элегантного возраста.

Пикси - стильная стрижка весна-зима 2020

Стрижка пикси в сезоне зима-весна 2020 тоже будет выглядеть немножко иначе, чем в предыдущих сезонах. Во-первых, модная стрижка пикси требует яркого ультрасовременного цвета – например, розового, который как раз в тренде. Более того, всевозможные комбинации оттенков розового только приветствуются. Блондинкам советуют клубничный блонд. Также можно волосы пикси покрасить в шоколадный цвет, красный, сливовый.

Модная стрижка пикси зима-вена 2020 – это выбритые виски, или один висок, или затылок. В моде ровная челка, с легкими рваными элементами, а также косая челка, которая визуально делает лицо узким.

Кстати, кудряшки – еще одна особенность стрижки пикси 2020. Если волосы кудрявые от природы – вам повезло, а если нет – бигуди в помощь. Кучерявая удлиненная челка сделает вас сногсшибательной красоткой.

Короткое каре - трендовая стрижка зима-весна 2020

Стрижку каре уже окрестили самой главной женской стрижки 2020, а ее вариант до подбородка – удачное решение на короткие волосы. Короткое каре чаще всего идет без челки, с прямым пробором, но прямая челка только еще больше усилит акцент на глаза.

Женская стрижка каре до подбородка подразумевает ровную линию среза и закрытый затылок. Короткое каре до подбородка – женская стрижка, которая идет практически всем, при этом возраст значения не имеет.

Читайте такжеКаре на первом месте: самые модные варианты стрижки каре на 2020 год - 33 фотоНапомним, ранее сообщалось, удлиненный гарсон должен был появится хотя бы потому, что в отличие от классического короткого варианта, подходит практически всем женщинам любого возраста. В зависимости от укладки, стрижка может превратить женщину в свободолюбивую хулиганку или утонченную элегантную даму.