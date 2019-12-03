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Как быстро отрастить волосы в домашних условиях и как волосы укрепить

3 декабря 2019, 06:29

Для того, чтобы шевелюра выглядела роскошно, не обязательно покупать дорогие средства для волос.

Зимой, когда часто приходится утеплять голову и носить шапку, в поход в салон красоты откладываем на неопределенный период, многие девушки и женщины задумываются о том, как укрепить волосы и как их отрастить.

Отметим, сейчас самое время заняться красотой своих волос, обеспечить волосам уход и удивить окружающих невероятным сиянием уже на новогодние праздники.

Важно понимать, что для того, чтобы шевелюра выглядела роскошно, не обязательно покупать дорогие средства для волос.  

Главред узнал, как быстро укрепить и отрастить волосы дома.

Простые советы, как укрепить волосы в домашних условиях

  1. Прекратите мыть голову ежедневно. Теряя натуральный блеск, волосы становятся слабыми и уязвимыми. Мыть волосы 2-3 раза в неделю – норма, которую давно установили эксперты.
  2. Не стоит мучить волосы феном и утюжком. При возможности старайтесь сушить волосы естественным путем – лучше с утра на час раньше проснуться, помыть голову и подождать, пока шевелюра высохнет. Поверьте, волосы иногда нуждаются в покое, не стоит превращать их в сухую траву.
  3. Сделайте ревизию ваших полотенец – идеальное полотенце для волос должно быть мягким и с коротким ворсом. И тюрбан на голове после ванны – то, что вредит волосам.
  4. Ни в коем случае не ложитесь спать с мокрыми волосами – худшего "подарка" для своей шевелюры вряд ли придумаешь – мало того, что волосы запутаются и при расчесывании придется вырвать немало волос, так еще во время сна они банально травмируются.
  5. Научитесь правильно расчесывать волосы. Выполнять этом ежеутренний ритуал следует аккуратно, с кончиков волос, мелкими шагами поднимаясь вверх.

Красивые волосы и питание

Не секрет, что волосы отображают состояние нашего организма. И для того, чтобы волосы были шикарными, нужно правильно питаться.

Если волосы очень сухие, в рацион следует добавить жирную рыбу, злаковые, оливки, авокадо, орехи и растительное масло.

Если волосы быстро жирнеют, в рационе не хватает орехов, молочных продуктов, яиц, злаковых, бобовых и зелени.

Если волосы тусклые и ломкие, разнообразьте свои завтраки, обеды и ужины мясом, птицей, морепродуктами, черным хлебом, яйцами и молоком.

Если волосы выпадают, следует обратить внимание на продукты, которые содержат железо: печень, мясо, яйца, бобовые, злаковые.

Как быстро отрастить волосы в домашних условиях

На период отращивания волос следует отказаться от окрашивания волос, наращивания волос и всевозможные химических воздействий.

Чтобы быстро отрастить волосы, организуйте им дополнительное увлажнение и питание. Используйте бальзамы, маски, кондиционеры и другие средства для ухода за волосами с витаминно-минеральными комплексами.

Ускорить рост волос помогут травы. Крапива, календула, лопух и ромашка – отличные природные средства для питания и роста волос.

Хорошим стимулом для роста волос является массаж головы. Для этого пальцами рук делайте легкие массирующие движения.

Для ускорения роста волос в домашних условиях втирайте в кожу головы настойку календулы или перца. Обратите внимание, что настойки разводят водой: 1 часть настойки к 10 частям воды и применяются через день.

Напомним, ранее сообщалось, челка в сезоне зима-весна 2020 будет играть ключевую роль, ведь она делает акцент на глаза, а глаза нужно как можно лучше подчеркнуть. Модная челка 2020 – это прямая челка, а также удлиненный вариант.

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