  1. Главная
  3. Мода и красота

Новогодний маникюр марсала – самый модный маникюр на Новый год 2020 фото

17 декабря 2019, 05:50

Маникюр марсала на Новый год 2020 отлично впишется под любой наряд и подчеркнет его красоту и изящество.

  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram
  • Новогодний маникюр марсала 2020 Instagram

Зимой, особенно в преддверии праздников, согревающие цвета в почете, поэтому зимний маникюр марсала оказался на вершине популярности.

Отметим, маникюр марсала пришел к нам из Италии, где вино живет в душах и сердцах. Зимние ногти цвета красного вина – это волшебство, которое опьяняет.

Красивый новогодний маникюр 2020 марсала излучает благородство и роскошь, а его переливы – как самое вкусное и выдержанное вино за сытым праздничным столом.

Маникюр марсала на Новый год 2020 отлично впишется под любой наряд и подчеркнет его красоту и изящество.

Правда, следует учесть одну важную особенность – зимний маникюр цвета марсала самодостаточный, поэтому "для компании" ему не нужны ногти другого цвета. Исключение – золотой и серебряный лак, белый и бежевый. При этом с разнообразными украшениями зимние ногти 2020 цвета марсала будут смотреться сногсшибательно.

Самый модный новогодний маникюр марсала 2020

Потрясающий маникюр зима 2020 в цвете марсала – это, как вариант, один ноготок в нюдовом или белом цвете, остальные в цвете марсала.  При этом на светлом ноготке следует нарисовать что-то в новогоднем стиле, например, – оленя, елочку, новогоднюю игрушку.

Красивый маникюр на Новый год 2020 в цвете марсала – это крупные, почти объемные белые или серебристые снежинки на ногтях.  Вместо снежинок можно на нескольких ноготках цвета марсала нарисовать узоры.

Самый простой новогодний маникюр 2020 марсала – это классический маникюр, при котором один-два ноготка аккуратно присыпаны, словно снегом, блестками. Как вариант – один-два ноготка можно просто покрыть золотым лаком с глиттером.  Такие ногти 2020 не лишним будет украсить стразами – цвет вина поглощает сияние, поэтому результат вас приятно удивит.

Еще один модный маникюр 2020 зима – это ногти цвета марсала в сочетании с одним ноготком черного цвета, который призван стать базой для роскошного рисунка на новогоднюю тематику.

Запомните, самый лучший маникюр Новый год 2020 – тот, от которого лично вы в восторге. Но даже если настроение у вас не слишком праздничное, позвольте сказке оказаться хотя бы на  одном ноготке – немножко блеска, нежный рисунок или просто акцент в виде украшения подарят вам чуточку света и веры в то, что жизнь прекрасна.

Главред собрал свежие идеи зимнего дизайна ногтей в цвете марсала в фотогалерею.

Читайте такжеНовогодний маникюр 2020: самый нежный вязаный маникюр на Новый год 2020 фотоНапомним, ранее сообщалось, новогодний маникюр с золотом - торжественный и изящный, при этом он нисколько не теряет присущей ему роскоши даже на коротких ногтях, которые, в зимний период особенно актуальны.

маникюр маникюр марсала новогодний маникюр зимний маникюр маникюр зима 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Новогодний маникюр марсала – самый модный маникюр на Новый год 2020 фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:50
Новогодний маникюр марсала – самый модный маникюр на Новый год 2020 фото
05:40
Звезда Вечернего Квартала засветила грудь на пикантном фото
05:36
Сейчас или никогда: астролог назвала идеальное время для похудения
05:10
Комаровский раскрыл неожиданные свойства вазелина Фото
05:07
Путь в Попенгаген: эксперты рассказали, как лучше всего готовиться к анальному сексу
04:44
Черная боль и тошнота: как помочь себе при магнитных бурях 18-19 декабря
04:25
Польза авокадо: диетолог назвала причины есть этот продукт каждый день
03:55
В РФ бортпроводники лихо расправились с пьяным дебоширом в самолете: видео Видео
03:40
"Улыбка солжет, но туфли скажут правду": Малюська вновь потешил нелепым фото
03:12
"Дорога в Роттердам": порноактрисы дали советы по хорошему минету и куннилингусу
02:54
"Без белья, с колбасой": Полякова без трусов взбудоражила сеть
02:33
Покроактриса сверкнула ухоженными попой и грудью на фото Фото
02:15
"С барского плеча": Порошенко дал средства на залог для скандального генерала
01:57
Эксперт назвал условие для значительного снижения цены на газ
01:29
"Минировать и стрелять": боец ВСУ огласил план действий по "серой зоне" Донбасса
01:01
Маг назвал лучший подарок на Новый год Крысы
00:42
Порноактриса лукаво и похабно изогнулась на сексуальных фото Фото
00:35
Грету Тунберг обвинили во лжи после поездки на поезде
00:19
17 декабря – какой сегодня праздник: что делать на День Варвары 2019
00:09
Языковой омбудсмен не возражает против матов и суржика писателей
00:03
"Предатель и угроза нацбезопасности": сенаторы обозвали Трампа
16 декабря, понедельник
23:43
"Правда на твоей стороне": Динамо поддержало Зозулю после оскорбления фанатов в Испании
23:40
Вражда и демоны: Гришковец смело прошелся по российской пропаганде
23:25
"Нам нужна Россия. Всего лишь": жители "ЛДНР" оценили договоренности Путина и Зеленского в Париже Видео
23:09
КСУ принял решение относительно сокращения количества нардепов
22:49
Экспертиза в деле Шеремета не могла идентифицировать Кузьменко – СМИ Видео
22:36
Зозуля и Райо Вальекано - история конфликта и причем тут Россия
22:33
Убийство оппозиционеров в Беларуси: экс-боец МВД сделал ошеломляющее признание
22:22
"Военная агрессия? Нам пох*й": Сеть взорвала антиреклама Apple из-за Крыма Видео
21:52
Новый глава Института нацпамяти озвучил позицию по польским захоронениям
21:37
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: "революция" в любви и чреда неудач
21:30
Сериал Відморожений: 1, 2, 3, 4 серия смотреть онлайн 16-12-2019 Видео
21:22
Yuna 2020: полный список номинантов
21:16
"Страшный сон": Кулеба рассказал о состоянии своих детей после жуткого ДТП
21:14
В центре Киева готовят новые акции протеста: чего хотят митингующие
21:14
Суд закрыл дело по законам "16 января" и экс-регионалу Ефремову
20:55
"Бумажка" - беда": в ГМС рассказали о революционном решении
20:46
Вхід заборонено: пассажиры столкнулись с жуткими неудобствами в метро Киева
20:38
У Вакарчука придумали собственный план деоккупации Донбасса
20:06
День Варвары 2019 – что делать и как молиться о счастливом браке Видео
20:00
Легализация игорного бизнеса: что предлагают нардепы
20:00
"Этого делать нельзя": генерал предупредил Зеленского о новом Приднестровье
19:54
Министр культуры пояснил увольнение Марины Порошенко из культурного фонда
19:41
"Ты что творишь?": Тина Кароль завела пикантным снимком
19:34
Убийство Шеремета: адвокат подозреваемой Дугарь сделал ошеломляющее заявление
19:21
Милованов и Малюська поставили на место Мосийчука после заявления об их отставке Видео
19:17
Верховный суд принял важное решение в отношении УПЦ
19:15
"Жму руку!" Зеленский поддержал атакованного фанатами Зозулю
18:38
Избиение депутата от Слуги народа в Суммах инсценировала СБУ
18:35
Путин и Меркель "за спиной" Киева обсудили транзит газа: все подробности
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять