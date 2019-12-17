Новогодний маникюр марсала – самый модный маникюр на Новый год 2020 фото

Зимой, особенно в преддверии праздников, согревающие цвета в почете, поэтому зимний маникюр марсала оказался на вершине популярности.

Отметим, маникюр марсала пришел к нам из Италии, где вино живет в душах и сердцах. Зимние ногти цвета красного вина – это волшебство, которое опьяняет.

Красивый новогодний маникюр 2020 марсала излучает благородство и роскошь, а его переливы – как самое вкусное и выдержанное вино за сытым праздничным столом.

Маникюр марсала на Новый год 2020 отлично впишется под любой наряд и подчеркнет его красоту и изящество.

Правда, следует учесть одну важную особенность – зимний маникюр цвета марсала самодостаточный, поэтому "для компании" ему не нужны ногти другого цвета. Исключение – золотой и серебряный лак, белый и бежевый. При этом с разнообразными украшениями зимние ногти 2020 цвета марсала будут смотреться сногсшибательно.

Самый модный новогодний маникюр марсала 2020

Потрясающий маникюр зима 2020 в цвете марсала – это, как вариант, один ноготок в нюдовом или белом цвете, остальные в цвете марсала. При этом на светлом ноготке следует нарисовать что-то в новогоднем стиле, например, – оленя, елочку, новогоднюю игрушку.

Красивый маникюр на Новый год 2020 в цвете марсала – это крупные, почти объемные белые или серебристые снежинки на ногтях. Вместо снежинок можно на нескольких ноготках цвета марсала нарисовать узоры.

Самый простой новогодний маникюр 2020 марсала – это классический маникюр, при котором один-два ноготка аккуратно присыпаны, словно снегом, блестками. Как вариант – один-два ноготка можно просто покрыть золотым лаком с глиттером. Такие ногти 2020 не лишним будет украсить стразами – цвет вина поглощает сияние, поэтому результат вас приятно удивит.

Еще один модный маникюр 2020 зима – это ногти цвета марсала в сочетании с одним ноготком черного цвета, который призван стать базой для роскошного рисунка на новогоднюю тематику.

Запомните, самый лучший маникюр Новый год 2020 – тот, от которого лично вы в восторге. Но даже если настроение у вас не слишком праздничное, позвольте сказке оказаться хотя бы на одном ноготке – немножко блеска, нежный рисунок или просто акцент в виде украшения подарят вам чуточку света и веры в то, что жизнь прекрасна.

Главред собрал свежие идеи зимнего дизайна ногтей в цвете марсала в фотогалерею.

Читайте такжеНовогодний маникюр 2020: самый нежный вязаный маникюр на Новый год 2020 фотоНапомним, ранее сообщалось, новогодний маникюр с золотом - торжественный и изящный, при этом он нисколько не теряет присущей ему роскоши даже на коротких ногтях, которые, в зимний период особенно актуальны.