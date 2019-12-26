Манікюр на Новий рік 2020 та вишуканий новорічний манікюр на короткі нігті

Новорічний манікюр з мишкою став своєрідною приманкою, за допомогою якої жінки прагнуть причарувати господарку прийдешнього року, щоб та була доброю до них.
Новий рік 2020 уже зазирає у вікна, і дуже сподівається, що зустрінемо ми його в чудовому настрої, гарно вбрані і з сяючим зимовим манікюром.
А ще наш гарний манікюр на Новий рік 2020 має велике значення для господаря прийдешнього року – Білого металевого Щура (або Пацюка), що обожнює всілякі блискітки, золотистий та сріблястий кольори та яскраві прикраси і малюночки у вигляді себе дорогого.
До речі, про кольори – новорічний манікюр вдасться на славу, якщо в якості основи вибере білий лак, сріблястий та золотистий лаки, а також світлі відтінки сірого та бежевого – це щоб догодити Пацюкові, а пан Новий рік обожнює червоний, синій, зелений, чорний та блакитний кольори.
Главред зібрав для вас чудові та прості ідеї дизайну новорічних нігтів 2020, а фотографії подивіться у фотогалереї.
Новорічний манікюр 2020 – найкращі ідеї зимового манікюру
Новорічний манікюр на короткі нігті
Довгі нігті все ще мають купу прихильниць, проте левова частка дівчат і жінок віддають перевагу коротких нігтям з акцентом на природність.
Гарний манікюр зима 2020 на короткі нігті - це багацько сніжинок, зірочок і яскравих новорічних персонажів на нігтях. Варто зазначити, що короткі новорічні нігтики не надто привертають увагу, тому можна втілити в життя найсміливіші ідеї дизайну.
Якщо ви прихильниця мінімалізму, зробіть нюдові нігті на Новий рік 2020. Додайте на один нігтик камінчик або малюнок у новорічному стилі, і матимете чудовий настрій щораз, як глянете на свої милі руки.
Золотистий та сріблястий манікюр на Новий рік 2020
Модний манікюр 2020 на свято важко уявити без золотистих або сріблястих нігтів – правда, не більше одного-двох на одній руці. Разом з тим інші новорічні нігті покриваєте тим лаком, який буде найбільш гармонійно пасувати до вашого вбрання. На цьому бажано не зупинятися, і на одному з нігтиків розмістити якийсь малюнок чи візерунок у новорічному стилі.
Новорічний манікюр з Мишкою
Новорічний манікюр з мишкою став своєрідною приманкою, за допомогою якої жінки прагнуть причарувати господарку прийдешнього 2020 року, щоб та у відповідь щедро обдарувала їх усілякими благами.
Зараз існує безліч наклейок з Мишками і Пацюками (Шурами), за допомогою яких можна створити неймовірний новорічний маникюр 2020 без зайвих зусиль. Якщо є бажання мати щось ексклюзивне, то мишку краще намалювати. Також мишку на новорічних нігтях можна викласти камінчиками
Стилісти радять не перевантажувати манікюр на Новий рік з мишкою - вона не повинна загубитися на нігтях. Тому створюйте гарний французький манікюр на Новий рік 2020, або нюдовий новорічний манікюр 2020 року, і на одному з нігтиків намалюйте мишку (або приклейте наклейку з мишкою).
Новорічний французький манікюр 2020
До речі, щодо новорічного французького манікюру. Зима без снігу - не зима, тому вже зараз можете свій ніжний френч манікюр зима 2020 "притрусити" сніжинками. А ще можете додати зірочку, або новорічний візерунок, ялинкову іграшку або крихітного ведмедика в шапці Діда Мороза.
Червоний та синій манікюр на Новий рік 2020
Новорічні нігті 2020 року - це і яскравий червоний манікюр з малюнками на зимову тематику та стриманий новорічний манікюр 2020 року синій зі скандинавськими візерунками. При цьому врахуйте, навіть якщо ви не в захваті від кричущих кольорів, червоні нігті стануть справжньою знахідкою, при цьому компліментів і захоплених поглядів буде маса.
Новорічний манікюр чорний з білим
Ніжний новорічний манікюр 2020 - це також чорні нігті, прикрашені сніжинками, ялинковими прикрасами і всілякими тематичними наклейками, присвяченими зимовим святам. При цьому бажано не порушувати правило, адже модний зимовий манікюр 2020 року - це малюнки і картинки виключно на декількох нігтиках. Дуже гарно виглядає новорічний манікюр чорний з білим.
Читайте такжеНовогодний маникюр 2020 - самый красивый маникюр зима 2020 фото новинкиНагадаємо, раніше ми повідомляли, бежевий манікюр зима 2020 року - це велика кількість блиску і всіляких прикрас.