Черный маникюр 2020: роса на ногтях, черный френч и маникюр в горошек фото

Черный маникюр окутан мифами. Одни приписывают ему универсальность и практичность, другие считают его мрачным и даже вульгарным. При этом Коко Шанель придала черному цвету элегантности и возвела его в ранг дорогих и роскошных цветов.

Как бы кто не думал, магия черного цвета настолько сильна, что в нейл-арте он давно занял особенное место, а в 2020 году маникюр цвета смолы удивит многих невероятными вариантами дизайна.

Главред собрал самые модные тренды в черном маникюре 2020, а самые красивые варианты добавил в фотогалерею.

Черный маникюр 2020 – главные тренды в дизайне ногтей

Никаких ярких лаков

Черный маникюр 2020, что называется, "ушел в себя" - отгородился от пестрых и ярких цветов, и все овации собирает сам. Наиболее удачно глянцевый черный маникюр смотрится на коротких ногтях.

Черный французский маникюр

Черный френч с тонкой улыбкой – вершина элегантности. Довольно модной тенденцией в 2020 году, по прогнозам нейл-стилистов, станет стилизация френч под смокинг с бабочкой или жакет.

Если один популярный вариант модного черного френча 2020 – это когда на черные ногти наносят тоненькую серебристую продольную полоску, которая визуально удлиняет ногти.

Черный френч 2020 / Instagram

Роса на ногтях 2020

Красивый черный маникюр 2020 – это матовые ногти, усыпанные капельками росы. Роль росы в этом случае играет кристально чистый гель-лак - эффект впечатляет, особенно если его наносить на длинные ногти.

Блеск на ногтях

Если покрыть все ногти лаком цвета угля, и только один и ноготков покрыть наполовину, и на стыке черного и бесцветного лака слегка присыпать глиттером или блёстками – получится воистину нежный маникюр.

Черный маникюр 2020 / Instagram

Черно-золотой омбре

Сочетание черного и золотого – самое завораживающее. С одной стороны, на черном фоне золотой на ногтях не выглядит вульгарно и дешево, с другой – благодарая золотому оттенку черный начинает оживать и играть. Черно-золотой омбре – это золотая втирка на чорной поверхности. Добавьте немного блеска и украшений – получится безумно красивый маникюр 2020.

Шахматная доска, горошек и полоски

Сочетание черного и белого – бессмертная классика, именно поэтому черно-белый маникюр всегда выглядит уместно и стильно. Черный маникюр в белый горошек, или белый маникюр в черный горошек – оба варианта дизайна ногтей прекрасны. Черный маникюр с полосками – горизонтальными, вертикальными или по диагонали – все это будет уместно на ногтях 2020.

Черный маникюр 2020 / Instagram

Читайте такжеМаникюр 2020: самый красивый красный маникюр френч и минимализм фотоНапомним, ранее сообщалось, независимо от того, что вы больше любите – потрясающие яркие рисунки, сдержанную классику или просто черный или белый – все это присутствует в списке самых модных дизайнов ногтей на день святого Валентина 2020.