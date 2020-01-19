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Маникюр 2020 – самый красивый маникюр на короткие ногти фото новинки

19 января 2020, 12:40

Черный и белый - лучшие цвета для коротких ногтей. Эти два цвета можно смело комбинировать - черно-белый маникюр всегда впечатляет.

  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram
  • Маникюр на короткие ногти 2020 Instagram

Говорят, что чем выше подымается женщина по карьерной лестнице, тем короче ногти у нее становятся. Правда это, или очередное заблуждение, но короткие ногти в последнее время стали не столько данью практичности, сколько модным трендом.

Популярность коротких ногтей в 2020 году достигнет своего апогея, потому что маникюр на коротких ногтях выглядит очень стильно и впечатляюще.

Кстати, сделать модный маникюр на короткие ногти 2020 можно даже самому, тем более, что современное нейл-искусство богато на разнообразные заготовки, понадобится только немного времени, вдохновение и немножко фантазии.

Главред собрал самые модные идеи дизайна коротких ногтей 2020 в фотогалерею.

Модный маникюр 2020 на короткие ногти 

Маникюр с глиттером в тренде

Самый простой маникюр на короткие ногти – это темные матовые ногти, или глянцевые ногти, но тоже покрытые темным лаком, при этом один из ноготков украшен блеском. Как говорят, дешево и сердито, и гарантировано эффектно.

Френч 2020 на короткие ногти

Без френча в 2020 году не обойстись. Модный френч на короткие ногти выглядит так: рисуется очень тоненькая полоска по краю каждой ногтевой пластины (что-то на подобии улыбки) и получается красивый французский маникюр на короткие ногти. Эту полоску можно прорисовать глиттером, или любым другим лаком, который гармонично вписывается в цветовую гамму, которую вы выбрали.

Цветочный маникюр на короткие ногти

Весна, вроде, еще не скоро, но никто не мешает ее ждать при параде. Выбирайте цветы, которые вам нравятся, и щедро украшайте ими ногти. Вообще, как только захотите создать нежный маникюр на коротких ногтях, используйте в дизайне ногтей цветы. Кстати, обратите внимание на цвет сакуры – японские мотивы сейчас в тренде.

Черный-белый маникюр - модная тенденция 2020

Черный и белый - лучшие цвета для коротких ногтей 2020. Эти два цвета можно смело комбинировать - черно-белый маникюр всегда шикарен. Обратите внимание на маникюр в горошек – в моде 2020 он занял особенное место. И даже если вы каждый ноготок разрисуете по-своему, ваши черно-белые ногти будут потрясающими.

В моде 2020 маникюр минимализм

В 2020 году ногти не желательно перегружать украшениями и рисунками. Минимализм – одна из важных модный тенденций года. По крайней мере, с минимализма нейл-арт 2020 стартанул. Поэтому можете просто покрыть ногти красивым лаком, и на одном из ноготков нарисовать сердечко, полоску или написать слово – то, что хотите сказать или пожелать миру.

Читайте такжеМаникюр 2020 на День святого Валентина: маникюр с сердечками и губами фотоНапомним, ранее сообщалось, черный маникюр 2020, что называется, "ушел в себя" - отгородился от пестрых и ярких цветов, и все овации собирает сам. Наиболее удачно глянцевый черный маникюр смотрится на коротких ногтях.

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