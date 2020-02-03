Розовый маникюр 2020 – жемчужный маникюр, нежный френч и хищный принт фото

Если вы в поисках маникюра, который как можно более тонко передаст то, что вы чувствуете, то остановите свой выбор на розовых ногтях.

Цвет, рожденный смесью красного и белого, розовый таит в себе не только нежность, но и мужественность.

При этом важно найти свой розовый оттенок, который красиво и гармонично будет сочетаться с цветом вашей кожи, и настроением.

Маникюр цвета счастья, цветущей сакуры, розового жемчуга, ягодного мусса, пепельной розы, фламинго, лосося и розового рассвета, вопреки кажущейся простоте, на самом деле не такой однозначный.

Розовый маникюр 2020 – удивляет богатством красок, элегантностью и лаконичностью, а детали играют первую скрипку.

Главред собрал самые модные идеи дизайна розовых ногтей 2020.

Розовый маникюр 2020 – модные идеи дизайна ногтей

Хищный принт

В 2020 году в моде яркий хищный принт. Сделайте нежную розовую базу, и на некоторых ноготках разместите леопардовый принт в темно-розовых тонах – получится очень эффектный и креативный маникюр.

Цветы на ногтях

Если душа требует розового, значит где-то в глубине души хочется нежности… и цветов. При этом чтобы ваши розовые ногти не выглядели слишком пестрыми, украсьте безымянный ноготок рисунком розы, выполненный серым или черным цветом.

Нежный маникюр френч

Едва заметный розовый цвет может стать основой роскошного и впечатляющего французского маникюра 2020. Только тут важно сделать полоску у края ноготка не слишком толстой. Кстати, украшать маник 2020 френч не нужно – он вполне самодостаточен.

Перламутровый маникюр

Мода 2020 решила немного вернуть нас в прошлое, поэтому перламутровые ногти снова на коне. Как его еще называют – жемчужный маникюр – имеет одно важное преимущество: его можно легко сделать в домашних условиях, потому в дополнительных украшениях такие ногти не нуждаются.

Черно-розовый маникюр

Если вы в поисках элегантного маникюра, то лучшего варианта, чем розово-черный маникюр и не найти. С одной стороны – яркий цвет сладкого зефира, с другой – строгий черный, а вместе – это завораживающая сказка на ногтях.

Матовый маникюр

У матового маникюра в 2020 году новая жизнь, много ярких цветов, и даже розовый. Чтобы розовый матовый маникюр выглядел стильно и современно, добавьте на каждом ноготке или на некоторых ноготках модную фишку года – точки – стразами или капельками.

Маникюр омбре и градиент

У розового цвета роскошные оттенки, и вы наверняка не сможете с ходу выбрать единственный и неповторимый. Поэтому розовый маникюр градиент, который пока не ушел с модных трендов, – реальный выход. Можно также растянуть цвет и сделать перетекание розового в нежный голубой или белый.

Как вы заметили, в моде простой маникюр, без изысков, которые сейчас воспринимаются в диковинку. Незамысловатый, бесхитростный дизайн ногтей ценится превыше всего. Точки на ногтях, полоски, надписи или вообще ничего, только чистый цвет – это именно то, что актуально. А сложный и изысканный дизайн оставьте на потом.

Читайте такжеБелый маникюр 2020 – красивый маникюр минимализм и перламутр фотоНапомним, ранее сообщалось, японский маникюр начинается с ухода за ногтями, кутикулой и руками, при этом никто ничего не обрезает. После серии косметических процедур, в основе которых исключительно бережный уход и натуральные компоненты, ваши ногти 2020 будут выглядеть ровными и блестящими, что можно обойтись без покрытия.