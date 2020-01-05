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Маникюр 2020 – красивый японский маникюр, нежный френч и нюдовые ногти фото

5 января 2020, 04:36

Красивый маникюр зима 2020 чарует своей лаконичностью и удивляет простотой - его величество минимализм диктует новые правила.

  • Модный маникюр 2020 Instagram
  • Модный маникюр 2020 Instagram
  • Модный маникюр 2020 Instagram
  • Модный маникюр 2020 Instagram
  • Модный маникюр 2020 Instagram
  • Модный маникюр 2020 Instagram
  • Модный маникюр 2020 Instagram
  • Модный маникюр 2020 Instagram
  • Модный маникюр 2020 Instagram
  • Модный маникюр 2020 Instagram
  • Модный маникюр 2020 Instagram
  • Модный маникюр 2020 Instagram
  • Модный маникюр 2020 Instagram
  • Модный маникюр 2020 Instagram
  • Модный маникюр 2020 Instagram
  • Модный маникюр 2020 Instagram

Яркий и пестрый праздничный маникюр уже не актуален, да и, наверное, уже изрядно поднадоел. Перейдя очередной жизненный рубеж, подведя итоги и нарисовав новые планы, в первые дни 2020 года наверняка многие задумались над сменой имиджа.

Начать новую жизнь можно с красивого маникюра 2020. Словно глоток свежего воздуха, маникюр зима 2020 чарует своей лаконичностью и удивляет простотой. Его величество минимализм диктует новые правила в зимнем маникюре 2020.

Главред собрал самые модные идеи дизайна ногтей 2020 в фотогалерею.

Маникюр 2020 – модные тенденции

Целебный японский маникюр 2020

Японский маникюр начинается с ухода за ногтями, кутикулой и руками, при этом никто ничего не обрезает.  После серии косметических процедур, в основе которых исключительно бережный уход и натуральные компоненты, ваши ногти 2020 будут выглядеть ровными и блестящими, что можно обойтись без покрытия.

Если все же пойти дальше, то японский маникюр предлагает пастельные полупрозрачные тона покрытия и декорирование ногтей иероглифами, рисунками в виде веточек цветущей сакуры, фигурками героев японских мультфильмов, камешков, блёсток и стразов.

Главная особенность японского дизайна ногтей является индивидуальное декорирование каждого ногтя, но в едином стиле.

Модный маникюр 2020
Модный японский маникюр 2020 / Instagram

Нежный французский маникюр 2020

"Отойти" от праздничной суеты и настроиться хорошую, позитивную волну в жизни поможет французский маникюр 2020. Главной особенностью модного френча 2020 стало то, что так называемая улыбка – часть у края ногтевой пластины – теперь тонкая и аккуратная, рисуется она полукругом.

Украшать нежный маникюр френч не обязательно, при этом можно добавить камушки, блестки, красивые узоры или цветочки на один-два ноготка – нежный намек на грядущую весну станет залогом хорошего настроения.

Модный маникюр 2020
Модный френч 2020 / Instagram

Мотивирующий нюдовый маникюр 2020

Стильный нюдовый (или телесный) маникюр 2020 – это всевозможные бежевые и пудровые оттенки, а также все естественные цвета с перламутровым эффектом. Красивый нюдовый маникюр визуально лакиничен, но выглядит эффектно.

Нюдовый маникюр с рисунком – это когда один ноготок или часть ногтя разрисован в технике стемпинг, или украшен модным принтом – их сейчас великое множество. Только тут надо быть предельно сдержанным, чтобы не нагрузить маникюр. Иначе ногти будут выглядеть вульгарно.

Еще один довольно популярный вариант – нюдовый маникюр с надписями. Сейчас мотивирующие слова как никогда кстати, ведь настроят, успокоят, добавят сил на борьбу. Но даже если надпись на ногтях зима 2020 не будет нести в себе особого смысла, маникюр с фразами в стиле письма – настоящий магнит для глаз окружающих.

Модный маникюр 2020
Модный нюдовый маникюр 2020 / Instagram

Читайте такжеУдлиненное каре 2020 – потрясающая женская стрижка для любого возраста фотоНапомним, ранее сообщалось, зимний маникюр на очень короткие ногти можно щедро усыпать мелкими снежинками – не все ноготки, а несколько. И еще – чтобы визуально вытянуть ногти, можно один-два ноготка разделить по вертикали – или золотистой полоской, или сделать одну часть ноготка светлее, другую темнее.

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