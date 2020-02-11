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Короткие стрижки 2020 – пикси в стиле 60-х, гарсон и каре до подбородка фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

11 февраля 2020, 05:02

В 2020 году женщины предпочитают всевозможные компиляции, классические и даже можно сказать энциклопедические варианты стрижек уходят в прошлое.

  • Короткие стрижки 2020 Instagram
  • Короткие стрижки 2020 Instagram
  • Короткие стрижки 2020 Instagram
  • Короткие стрижки 2020 Instagram
  • Короткие стрижки 2020 Instagram
  • Короткие стрижки 2020 Instagram
  • Короткие стрижки 2020 Instagram
  • Короткие стрижки 2020 Instagram
  • Короткие стрижки 2020 Instagram
  • Короткие стрижки 2020 Instagram
  • Короткие стрижки 2020 Instagram
  • Короткие стрижки 2020 Instagram
  • Короткие стрижки 2020 Instagram
  • Короткие стрижки 2020 Instagram
  • Короткие стрижки 2020 Instagram
  • Короткие стрижки 2020 Instagram

После мрачной зимы мы можем чувствовать себя истощенными. В такие моменты возникает потребность в волшебстве и изменениях, которые возродят нас, словно птицу феникс.

Давно доказано, что отлично сбрасывает груз, который давит на нас, соблазнительная короткая стрижка. И вот когда после похода в салон красоты вы, счастливая и красивая, идете и дышите свободно, вы удивляетесь, почему вы не сделали короткую стрижку раньше.

Многие девушки и женщины в восторге от тех, кто выглядит круто и непринужденно благодаря стильной короткой стрижке, при этом сделать смелый шаг навстречу своему желанию готовы не все.

Если вы пока не решились на кардинальную смену имиджа, то время до весны у вас есть – слушайте себя, свое настроение и ловите знаки вселенной – тона точно подскажет, ваш ли это путь.

Но если вы заглянули на эту страничку, вы точно не равнодушны к конторским стрижкам. Главред узнал, какие короткие женские стрижки будут в моде весной, которая очень скоро нас всех порадует – самые лучшие варианты можете посмотреть в нашей фотогалерее.

Забегая немного вперед, приоткроем завесу тайны – в 2020 году женщины предпочитают всевозможные компиляции, классические и даже можно сказать энциклопедические варианты стрижек уходят в прошлое.

Модные короткие стрижки 2020 весна

Стрижка под мальчика гарсон

Самой короткой моделью модных весенних стрижек 2020 года станет стрижка гарсон. Такая стрижка довольно мальчишеская, однако для некоторых женщин она будет идеальной, особенно для тех, у кого овальное лицо.

Ультракороткий боб

Если у вас стрижка боб, и вы смотрите в сторону более коротких вариантов, то просто срежьте боб на уровне шеи.  Особых усилий не потребуется, а эффект получится отличный. 

Боб с выбритым затылком

Многие женщины готовы на эксперименты, и чаще всего изменения касаются затылка. Если классически боб срезать по максиму, или даже выбрить немного волосы, - получится ультрамодная прическа.

Удлиненный гарсон

Если стрижка под мальчика гарсон в классическом е исполнении лучше всего подходит обладательницам изящного лица, то удлиненный гарсон идет почти всем. Легкие ниспадающие волосы добавят женственности. И еще – удлиненный гарсон отлично молодит, поэтому эта стрижка – находка для женщин 30+.

Женская стрижка пикси

Стрижка пикси в сезоне весна 2020 восседает на самом главном троне. Модная стрижка пикси весна 2020 – это выбритые виски, или один висок, или затылок. В моде ровная челка, с легкими рваными элементами, а также косая челка, которая визуально делает лицо узким.

Кстати, кудряшки – еще одна особенность стрижки пикси 2020. Если волосы кудрявые от природы – вам повезло, а если нет – бигуди в помощь. Кучерявая удлиненная челка сделает вас сногсшибательной красоткой.  

Пикси в стиле 60-х

Ретро стижки заставляют нас улыбаться. Особенно радует стрижка пикси в стиле 60-х, которая выглядит, как любимая кукла нашей мамы или бабушки. Простой и незамысловатый силуэт впечатляет.

Каре до подбородка

Женская стрижка каре до подбородка подразумевает ровную линию среза и закрытый затылок. При этом линия среза может идти углом от затылочных прядей к передним прядям, но она все равно ровная. В идеале можно добавить модную короткую, почти детскую челку.

Читайте такжеКаре 2020 – самые стильные и модные варианты укладки стрижки каре фотоНапомним, в 2020 году из далеких 90-х в моду вернулась женская стрижка рапсодия. Длинные многослойные волосы 2020 года прекрасно смотрятся в сочетании с мягкими и нежными локонами, которые характерны женской стрижке рапсодия.

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