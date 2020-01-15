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Рапсодия - модная стрижка 2020 на длинные волосы, которая молодит фото

15 января 2020, 06:32

Классическая стрижка рапсодия – это когда волосы в области лица выстригают в виде лесенки. Но мода 2020 продиктовала свои правила, и рапсодия изменилась.

  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram
  • Стрижка рапсодия на длинные волосы Instagram

В 2020 году из далеких 90-х в моду вернулась женская стрижка рапсодия. Длинные многослойные волосы 2020 года прекрасно смотрятся в сочетании с мягкими и нежными локонами, которые характерны женской стрижке рапсодия.

Преимущества стрижки рапсодия в том, что волосы можно и не укладывать. Благодаря свободно падающим волнистым прядям создается дополнительный объем. 

Женская стрижка рапсодия на длинные волосы – это воплощение идеальной элегантности и женственности. От других модных стрижек 2020 на длинные волосы рапсодия отличается мягкостью силуэта и утонченностью.

Главред собрал фотогалерею самых модных вариантов длинной женской стрижки рапсодия 2020.

Стрижка 2020 рапсодия на длинные волосы - особенности

  • Стрижка на длинные волосы рапсодия – это красивое наслоение прядей, при этом в области макушки стригутся пряди примерно одинаковой длины.
  • Главным отличием рапсодии от других многослойных стрижек на длинные волосы - каскада и лесенки - в том, что эта стрижка способна создать довольно четкий и в то же время плавный силуэт.
  • Классическая стрижка рапсодия – это когда волосы в области лица выстригают в виде лесенки.  Но мода 2020 внесла свои коррективы в рапсодию, и современная версия рапсодии подразумевает легкие пряди и удлиненную челку.
  • Стрижка рапсодия 2020 – удачное решение для вьющихся волос. Если у вас волосы прямые, то особые усилия для укладки не нужны – важно красиво уложить волосы и подчеркнуть силуэт. Если хотите быть в тренде 2020, создайте модные кудри или объемные волны.
  • Стрижка рапсодия визуально добавляет объема волосам, поэтому в 2020 году она должна стать находкой для тех, у кого волосы тонкие.

Стрижка рапсодия 2020 на длинные волосы: кому идет

Благодаря многослойности, стрижка рапсодия может гармонично подойти каждой женщине – с овальной, треугольной и квадратной формой лица. Тем более, что благодаря удлиненной челке можно скрыть или подчеркнуть те или ины черты лица.

Рапсодия не имеет определенных возрастных пристрастий, поэтому и молодые девушки, и взрослые женщины могут смело выбирать эту стрижку в 2020 году.

При этом важно помнить – девушек рапсодия делает более взрослыми и свободными, а женщин постарше удивительным образом молодит.

Читайте такжеПрически 2020 на средние волосы – самые модные тренды в укладке волосНапомним, боб 2020 – это роскошная женская стрижка, которая визуально очень похожа на классическое каре. Но есть одна важная особенность - затылок намного короче тех прядей, которые обрамляют лицо. То есть спереди пряди длиннее, а сзади – короче.

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