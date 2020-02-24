Маникюр 2020 весна – в моду вернулся французский маникюр из 90-х: фото

Все мы по-разному воспринимаем те или иные вещи. Скажем, если начало весны у одних вызывает трепетные чувства, других заставляет бежать в магазины и в срочном порядке обновлять гардероб, то третьи могут вообще ничего не заметить.

Так и в маникюре. Кто-то приводят ногти в порядок в силу привычки, кто-то делает красивый маникюр по праздникам – когда возникает потребность выйти в люди и показать, что ты в форме. А третьи отслеживают каждую мелочь – модные цвета лака, дизайн и форма ногтей, и всячески пытается все это если не попробовать воплотить в жизнь, то, по крайней мере, выбрать из этого то, то больше нравится, и идти по жизни с мыслью о том, что она - модная и стильная!

И если вы заглянули на эту страничку, то наверняка детали для вас имеют огромное значение.

Как мы уже не раз сообщали, в 2020 году в моду вернулся французский маникюр. Конечно, он далеко и не уходил – френч практически всегда пользуется спросом. Только в минувшие несколько лет, когда мир сходил с ума по ярким ногтям, на которых рисовали все, что умели, знали и хотели одновременно, на любительниц французского маникюра смотрели с удивлением. Именно поэтому френч тоже активно менялся, его дополняли узорами, стразами, рисунками, он становился ярким, кричащим и порой даже вульгарным.

Так вот, после ряда экспериментов и множества ошибок (да-да, не всякий дизайн ногтей заслуживает внимания и похвалы), в моду вернулся подзабытый, но такой родной – классический французский маникюр из 90-х.

Главред собрал фотогалерею свежих вариантов дизайна французского маникюра 2020 – в ней то, чем радуют себя и удивляют других те, для кого ногти – стиль жизни.

Весенний маникюр 2020 френч – главные тренды

Классический маник френч

Если вы цените естественную красоту, тогда весна 2020 – самое время принять классический французский маникюр. Без украшений. Только есть одно "но": белая полоска у края ноготка должна быть тоньше, чем обычно. Благодаря этому ногти и пальцы визуально становятся длиннее. И выглядит такой маникюр как негативное пространство.

Классический френч / Instagram

Двойной французский маникюр

Красивый маникюр с двумя так называемыми улыбками вместо одной, как в классическом френче - словно немного света в темной комнате. Это двойной френч, который выглядит очень эффектно и завораживающе. Улыбки могут быть как две подряд, так и с разных сторон ноготка.

В моде двойной френч / Instagram

Цветной французский маникюр

Весенний маникюр френч может быть также ярким! А как же без красок, ведь скоро царство цветов откроет нам свои объятья. Тут у вас есть три пути. Вы можете кончики ногтей покрыть черным лаком, и получится очень элегантный дизайн ногтей. Кончики ногтей могут также быть золотыми, серебряными, бронзовыми или металлическими. А третий вариант – подобрать цвет лака, которым будут покрыты кончики ногтей, под цвет теней.

Цветной френч / Instagram

Французский маникюр в стиле 90-х

90-е сейчас в моде, поэтому смело создавайте потрясающий маникюр френч в стиле CD. Чтобы ногти играли бликами, словно голограмма, вам нужен будет специальный пигмент, состоящий из крошечных отражающих частиц.

В моде френч в стиле 90-х / Instagram

Читайте такжеВесенний маникюр 2020 – желтый маникюр с хищным принтом и матовые ногти: фотоНапомним, ранее сообщалось, весной каждая женщина должна расцветать, словно цветочек в саду. Поэтому смело создавайте красный маникюр, розовый маникюр или голубой маникюр – и весь мир будет у ваших ног, ведь вы будете бесподобны. Кстати, украшать такие ногти не обязательно – позвольте цвету играть первую скрипку.