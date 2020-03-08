Целебный японский маникюр – самый модный весенний маникюр 2020: фото

У каждого из нас свой опыт в маникюре. Обычно не принято говорить о том, что остается за кадром. Но порой девушки и женщины рассказывают тет-а-тет такие ужасы о своих ногтях, что после этого желание наращивать ногти пропадает надолго.

Важно отметить, что в последние несколько лет женщины подходят к маникюру более сознательно. Вы, наверное, тоже заметили на руках своих подруг или коллег на работе аккуратные короткие ногти. Подобный тренд вызван не в последнюю очередь желанием иметь здоровые ногти. Отсюда появилась целая серия идей дизайна коротких и очень коротких ногтей.

То есть современные женщины готовы на жертвы ради красоты, но не на всякие.

Сейчас в моду вошел японский маникюр. Начинается он с ухода за ногтями, кутикулой и руками, при этом никто ничего не обрезает. Включает этот маникюр и ванночки для рук и массаж пальчиков. После целой серии косметических процедур, в основе которых исключительно бережный уход и натуральные компоненты, ногти выглядят ровными и блестящими. Более того, ногти быстрее растут.

Целебный японский маникюр 2020 нравится женщинам потому, что все материалы и составы для данной процедуры исключительно природного происхождения, что практически исключает риск получить раздражение и аллергию. Такой маникюр обычно держится около 20 дней – и этот эффект намного выше, чем у любого другого маникюра.

Главред собрал модные варианты японского маникюра 2020 на весну – пролистайте нашу фотогалерею, там свежие образцы дизайна ногтей.

Модный японский маникюр весна 2020

Красивый маникюр японские мотивы

Сразу отметим, что японский маникюр не подразумевает, что вы на ногтях нарисуете японские мотивы, которые ассоциируются со страной-родиной маникюра. Хотя очень часто, чтобы подчеркнуть свой японский маникюр, многие женщины как раз и декорируют свои ногти рисунками в виде веточек цветущей сакуры, драконами, фигурками героев японских мультфильмов, а также разными камешками, блёстками и стразами. Очень часто японский маникюр оставляет некоторую часть ногтя натуральной, как бы подчеркивая здоровье ногтей.

Японский маникюр весна 2020 / Instagram

Нежный маникюр японский омбре

В Японии женщины через свой маникюр любят выражать свою индивидуальность и всячески декорировать свои ногти. Самым свежим трендом является техника, при которой каждый ноготок украшен по-своему – скажем, розовый, голубой, желтый, лиловый и белый. Также на одной руке можно увидеть однотонное покрытие и стразы, геометрические фигуры и иероглифы, цветы и различные узоры.

Японский маникюр весна 2020 омбре / Instagram

Японский эко-маникюр

Японский эко-маникюр представляет собой аккуратные, ухоженные и блестящие ногти с белыми кончиками. Такой вид маникюра подойдёт для любого торжества или события. Секрет замечательного экологического маникюра заключается в сочетании натурального маникюра с французским, когда ногтевую пластину покрывают светлым пастельным лаком, а кончик ногтя – белым. Модный эко-маникюр весна 2020 – это короткие ногти с тонкими, белыми полосками на кончике ногтевой пластины. При этом на ноготках на безымянных пальцах можно разместить по цветочку - получится роскошный весенний маникюр.

Японский єко-маникюр 2020 / Instagram

Читайте такжеВесенний маникюр 2020 – самый красивый маникюр в стиле минимализма: фотоНапомним, ранее сообщалось, если вы цените естественную красоту, тогда весна 2020 – самое время принять классический французский маникюр. Без украшений. Только есть одно "но": белая полоска у края ноготка должна быть тоньше, чем обычно.