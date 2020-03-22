Как спасти руки после антисептика: простой омолаживающий рецепт

После антисептика руки "стареют" / Instagram

В последнее время из-за пандемии коронавируса едва не из каждого утюга нас призывают обрабатывать руки антисептиком. Для тех, кто заблаговременно не купил антисептик, соцсети завалены всевозможными рецептами изготовления антисептиков в домашних условиях.

Люди делятся друг с другом советами самых эффективных средств, которые молниеносно убивают все микробы на руках и всех предметах, куда капля чудо-вещества попадет.

В страхе перед ужасным вирусом и с огромным желанием защитить себя, граждане начали бездумно обрабатывать руки. После использования антисептика уже через пару дней многие начинают стонать – появилась, оказывается, новая проблема: руки покрылись морщинами, появилась сухость, шелушение и даже трещины на руках, которые каждую последующую обработку рух превращают в настоящий ад.

Конечно, а разве может иначе действовать медицинский спирт, который входит почти во всех рецептов антисептиков?!

Но не стоит отчаиваться – на самом деле можно сделать омолаживающую маску для рук, которая спасет от "антисептика-убийцы".

Рецепт "крема" для рук, который спасет после антисептика

Для того, чтобы сделать простое средство для рук, которое вернет им молодость, нужно взять всего два ингредиента:

Кокосовое масло

Растительное масло

Нужно эти два масла смешать – пропорция 50 на 50.

Все – крем-спасатель для рук после антисептика готов.

Этот крем нужно втирать в кожу рук 5-7 минут. Поверх остатков надеваете хлопковые или любые зимние перчатки на полчаса.

Эксперты в области красоты советуют повторять процедуру каждый день.

Читайте такжеМир захватил новый тренд – в моде медицинские маски с принтами: фотоНапомним, ранее Главред подготовил топ-4 рецепта изготовления простого антисептика в домашних условиях. Такие антисептики можно использовать для рук, а также для протирания мобильных телефонов, дверных ручек, ручки коляски и включателей света.