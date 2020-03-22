Как спасти руки после антисептика: простой омолаживающий рецепт

После использования антисептика уже через пару дней многие начинают стонать – руки покрылись морщинами, появилась сухость, шелушение и даже трещины.
В последнее время из-за пандемии коронавируса едва не из каждого утюга нас призывают обрабатывать руки антисептиком. Для тех, кто заблаговременно не купил антисептик, соцсети завалены всевозможными рецептами изготовления антисептиков в домашних условиях.
Люди делятся друг с другом советами самых эффективных средств, которые молниеносно убивают все микробы на руках и всех предметах, куда капля чудо-вещества попадет.
В страхе перед ужасным вирусом и с огромным желанием защитить себя, граждане начали бездумно обрабатывать руки. После использования антисептика уже через пару дней многие начинают стонать – появилась, оказывается, новая проблема: руки покрылись морщинами, появилась сухость, шелушение и даже трещины на руках, которые каждую последующую обработку рух превращают в настоящий ад.
Конечно, а разве может иначе действовать медицинский спирт, который входит почти во всех рецептов антисептиков?!
Но не стоит отчаиваться – на самом деле можно сделать омолаживающую маску для рук, которая спасет от "антисептика-убийцы".
Рецепт "крема" для рук, который спасет после антисептика
Для того, чтобы сделать простое средство для рук, которое вернет им молодость, нужно взять всего два ингредиента:
- Кокосовое масло
- Растительное масло
Нужно эти два масла смешать – пропорция 50 на 50.
Все – крем-спасатель для рук после антисептика готов.
Этот крем нужно втирать в кожу рук 5-7 минут. Поверх остатков надеваете хлопковые или любые зимние перчатки на полчаса.
Эксперты в области красоты советуют повторять процедуру каждый день.
Читайте такжеМир захватил новый тренд – в моде медицинские маски с принтами: фотоНапомним, ранее Главред подготовил топ-4 рецепта изготовления простого антисептика в домашних условиях. Такие антисептики можно использовать для рук, а также для протирания мобильных телефонов, дверных ручек, ручки коляски и включателей света.