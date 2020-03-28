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Самые модные женские стрижки 2020, которые визуально стройнят - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

28 марта 2020, 17:10

Не верьте тем, что скажет вам, что короткие стрижки полнят.

  • Стрижки, которые стройнят Instagram
  • Стрижки, которые стройнят Instagram
  • Стрижки, которые стройнят Instagram
  • Стрижки, которые стройнят Instagram
  • Стрижки, которые стройнят Instagram
  • Стрижки, которые стройнят Instagram
  • Стрижки, которые стройнят Instagram
  • Стрижки, которые стройнят Instagram
  • Стрижки, которые стройнят Instagram
  • Стрижки, которые стройнят Instagram
  • Стрижки, которые стройнят Instagram
  • Стрижки, которые стройнят Instagram
  • Стрижки, которые стройнят Instagram
  • Стрижки, которые стройнят Instagram
  • Стрижки, которые стройнят Instagram
  • Стрижки, которые стройнят Instagram
  • Стрижки, которые стройнят Instagram

Все мы ждем от похода к парикмахеру единственного – красоты. Каждая женщина хочет видеть в зеркале лучшую версию себя. И как больно порой осознавать, что парикмахер выполнила свою работу плохо, не слишком удачно, рука у нее была "тяжелая", и волосы она слишком сильно укоротила.

Очень часто так бывает потому, что мы сами точно не знаем, чего хотим. Сели в кресло, слово за слово, а в итоге – вы недовольны собой и злитесь на себя за то, что вообще решились на изменения.

Вы должны глазами контролировать процесс, иначе парикмахер то ли из-за пофигизма, то ли из-за непрофессионализма сделает такое, что потом придется долго приводить себя в порядок.

Помнится, как-то попала в салон красоты к известному столичному стилисту. Дядечка оценил мои волосы, и решил, что мне не хватает объема. В итоге мне выстригли нижний слой моего каре и некоторые пряди внутри шевелюры. Ох, как я тогда негодовала! Возможно, логика в такой стрижке и была, но я ее не смогла понять.

Так вот, чтобы вы не оказались на моем месте, обратите внимание на стрижки, которые вам идут. И ходите к парикмахеру осознанно!

Сегодня мы расскажем вам о стрижках, задача которых – визуально сделать лицо худее. Главред собрал фотогалерею ярких образцов женских стрижек с эффектом худышки.

Модные женские стрижки 2020, которые стройнят

Короткие стрижки с асимметрией

Неправда, что короткие волосы не подходят женщинам с круглым лицом. Ключ к успеху состоит в том, чтобы не добавить объема по сторонам. Для это можно сделать рваные пряди разной длины.

Кроме того, хорошо стройнят лицо короткие асимметричные стрижки с боковым пробором и удлиненной челкой – выбирайте каре или наклонный боб, – главное, чтобы объем был на макушке.

Многослойные длинные волосы

Девушки с длинными волосами, которые хотят выглядеть стройнее, должны обращать внимание на ступенчатые или многослойные стрижки. Пряди разной длины заставят вас выглядеть худее.

Идеальная длина стрижки - до уровня груди, а слои должны начинаться либо над подбородком, либо под ним, чтобы многослойные пряди могли обрамлять и смягчать линии лица.

Стрижка на средние волосы - лоб

Если у вас средние волосы, то сейчас самое модное решение для вас – стрижка лоб, - так называют прямое удлиненное каре с ровными, тупыми срезами. Преимуществом такой стрижки для тех, кто хочет визуально выглядеть худее, в том, что прямой срез сместит акценты в вашем образе.

А если вы добавите еще и челку, тогда эффект будет двойной. Можно сделать легкие волны – визуально они отлично стройнят.

Читайте такжеКак тонировать волосы дома и преимущества тонирования волос – фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка пикси подходит всем, так как не обязательно должна быть очень короткой. Модная длинная асимметричная челка, которую мастер сделал с умом, поможет укоротить длинное лицо, сделать более узким круглое лицо, перенести акцент на глаза и смягчить острые углы при помощи легких волн.

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