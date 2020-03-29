В моду вернулись лосины из эпохи диско и бархатные леггинсы: фото

Одни их называют лосинами, и каждый раз вспоминают 90-е и облегающие штаны кислотных расцветок, которые поражали первыми проблесками сексуальной революции. Другие называют их леггинсами, и для них это одежда для занятий йогой и похода в спортзал. А для третьих это эластичные узкие брюки, достойные особого внимания в повседневном гардеробе.

Но есть и те, кто помнит их со времен эпохи диско в 80-х годах, когда они, по сути, впервые появились в моде в широком понимании. Если быть долее точными, то в 1982 году создательница аэробики Джейн Фонда впервые появилась на телеэкранах в леггинсах и спортивном купальнике и свела с ума всех, кто ее тогда увидел.

Так вот, как бы вы из не называли, но это фантастический элемент гардероба в стиле ретро, способный творить чудеса. Как только девушка или женщина надевает леггинсы – она преображается, и, в первую очередь, в собственных глазах. Глядя на себя в зеркало, женщины молниеносно видят все плюсы и минусы своей фигуры, при этом удивительным образом леггинсы визуально делают стройнее. Более того, сразу возникает мощный стимул – улучшить себя. Можно послушать множество тренингов и так и не решиться на занятия спортом, к примеру, и достаточно надеть модные леггинсы, как сразу появляется легкость, растут крылья и возникает желание становиться лучшей версией себя.

Но в 2020 году леггинсы вышли за рамки одежды для спорта. Сегодня леггинсы можно комбинировать с пиджаками, и чем больший контраст между верхом и низом – тем лучше.

Более того, в моде леггинсы в виде брюк, которые выглядят сногсшибательно и добавляют образу пикантности. Это яркий модный тренд, поэтому выбирайте то, что больше по душе – и радуйтесь жизни, ведь позитивные эмоции делают нас сильнее.

Главред узнал, какие леггинсы в 2020 самые модные, а в нашей фотогалерее найдете образцы самых стильных узких вариантов – посмотрите, а вдруг какие-то из них – это то, что нужно вам именно сейчас.

Модные леггинсы 2020 – самые главные тренды

В моду вернулись бархатные леггинсы

Как бы это странно не звучало, но сейчас после небольшого затишья уличная мода 2020 распахнула свои двери леггинсам из микро-бархата. На первый взгляд они очень привередливы, но, если сочетать их с грубыми пиджаками в мужском стиле – получится нереально крутой образ. Бархатные леггинсы отлично молодят и придают чувственность внешнему облику. Расцветки – самые разные, от бледно-бирюзовых до красных. А вот женщинам постарше лучше обратить внимание на бархатные леггинсы благородного черного или темно–синего бархата.

Модные леггинсы 2020 / Instagram

Кожаные леггинсы опять в моде

Многие женщины испытывают слабость к кожаным вещать, так как убеждены, что в них они выглядят стильно. Но справедливости ради отметим, что в предыдущие несколько лет кожаные леггинсы шокировали окружающих, а на дам смотрели сочувственно, мол, бедняжка, изо всех сил пытается произвести впечатление. В 2020 кожа в тренде, поэтому леггинсами вы вряд ли кого-то удивите. Сочетать их нужно или со светлым верхом – если вы взяли варианты темных оттенков, или вещами того же оттенка, например, черные леггинсы и черный пиджак.

Модные леггинсы 2020 / Instagram

Леггинсы со смелыми принтами – яркий тренд сезона

Вы, конечно, можете долго сдерживать порыв купить лосины, но увидев фонтан красок, которые излучают модные леггинсы 2020, вряд ли сможете устоять. Черт побери, подумаете вы, они такие классные, хочу и получу! Только не откладывайте их на потом – такие леггинсы моно носить с удлиненными пальто и плащами. Выглядеть будете, словно конфетка, и сами от себя будете в восторге.

Модные леггинсы 2020 / Instagram

Свежий тренд – легинсы в виде боди

Боди - это сейчас новая тенденция, и пока никто не знает, надолго ли она задержится. Тем не менее, выглядит это новшество крайне привлекательно, хотя и пугает тех, кто недостаточно уверен в себе. А вот и зря! Леггинсы боди – вполне функциональны, при этом как в качестве костюма для спортивных занятий – в комплекте с толстовкой и кроссовками, так и для модного лука - изящным ремешком, жакетом или плащом и сапожками.

Модные леггинсы 2020 / Instagram

Кстати, если вы все же не решитесь на боди, то ваши обычные черные спортивные леггинсы тоже легко можно "вшить" в повседневных образ - стоит всего лишь вместо кроссовок надеть лоферы. Добавьте плащ и блузку вместо футболки – и вы "бомба".

Читайте такжеВ моду вернулись французские трусики из 80-х и нижнее белье боди: фотоНапомним, ранее сообщалось, главный тренд 2020 - огромные квадратные солнцезащитные очки. Каждая женщина в таких очках выглядят сногсшибательно и эффектно, потому что они безумно притягивают внимание. Еще одна уникальная тенденция 2020 года - это солнцезащитные очки с угловым треугольником, который на самом деле может немного изменить форму лица.