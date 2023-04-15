Что должно быть в гардеробе весна 2023: 8 модных вещей, которые подчеркнут ваш хороший вкус

Базовый гардероб 2023 женский сложно представить без белого платья и длинной джинсовой юбки. Но не только!

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В моде белое платье и платье-рубашка / коллаж Instagram

Новый сезон уже в разгаре, и самое время обновить свой базовый гардероб 2023 весна-лето. В этом году мы будем носить некоторые вещи, которые были на пике популярности в предыдущие годы. Но если вы хотите идти в ногу с модой, то некоторые новинки удачно дополнят ваш образ и сделают неотразимой.

Мы сегодня расскажем вам о том, что должно быть в гардеробе весна 2023 и какая одежда будет модной летом. Это ни в коем случае не прямые указания к действию, а скорее подсказки, которые помогут вам быстро навести порядок в своем шкафу и подобрать новые элементы образа.

Есть минимум 8 вещей, без которых уличная мода 2023 немыслима. Вместе они создают идеальную основу для современного гардероба. Вполне возможно, что несколько из них у вас уже есть, а другие могут стать желаемым дополнением и вдохновлять на новые комбинации.

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Итак, что купить из одежды на весну 2023 и лето – 8 модных вещей, которые подчеркнут ваш хороший вкус:

1. Тренч. Особенного внимания в этом весенне-летнем сезоне заслуживает тренч в классическом бежевом или джинсовом цвете.

Тренч / instagram/shopping.ep_odessa

2. Платье-рубашка. На передовой моды снова оказалось платье с пуговичками в виде рубашки с поясом. Но в этом сезоне оно более женственное и элегантное. Платье-рубашка станет находкой для тех, кто обожает свободный стиль.

3. Свитер в полоску. Морская тематика снова актуальна, поэтому можете уже сегодня подыскать себе уютный и немного романтичный полосатый свитер сине-белого цвета.

4. Брюки-карго. Базовый гардероб 2023 женский сложно представить без штанов с множеством карманов. Ориентируйтесь на блестящие и яркие ткани – они сейчас в фаворе.

5. Пиджак оверсайз. Это удивительный элемент гардероба, который можно носить с чем угодно: джинсами, длинным платьем, шортами и мини-юбкой. Если у вас пока нету большого пиджака, то самое время задуматься о нем.

6. Белое платье. Не только маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины этой весной и летом. Для того, чтобы быть в тренде, впустите в свою жизнь белое платье. Длинное или мини, с воланами или вышивкой, романтичное или лаконичное, но обязательно белое!

Белое платье в тренде /instagram/komodik_ast

7. Брючный костюм. Хорошие брюки в комплекте с блейзером – must have 2023. Однотонный костюм – это модно, стильно и удобно, и его вы сможете носить куда угодно и всегда будете выглядеть на миллион.

8. Длинная джинсовая юбка. Повседневная мода весна-лето 2023 не должна быть банальной. Добавить изюминку вашему образу поможет джинсовая юбка или платье макси.

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