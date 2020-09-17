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Феерические блузки и рубашки из 50-х покоряют мир этой осенью - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

17 сентября 2020, 06:02

Нравится вам кожа, или нет, но она буквально оккупировала модный Олимп, поэтому рубашки в сезоне осень-зима 2020-2021 у многих дизайнеров стали кожаными.

  • Модные блузки и рубашки 2020-2021 Instagram
  • Модные блузки и рубашки 2020-2021 Instagram
  • Модные блузки и рубашки 2020-2021 Instagram
  • Модные блузки и рубашки 2020-2021 Instagram
  • Модные блузки и рубашки 2020-2021 Instagram
  • Модные блузки и рубашки 2020-2021 Instagram
  • Модные блузки и рубашки 2020-2021 Instagram
  • Модные блузки и рубашки 2020-2021 Instagram
  • Модные блузки и рубашки 2020-2021 Instagram
  • Модные блузки и рубашки 2020-2021 Instagram
  • Модные блузки и рубашки 2020-2021 Instagram
  • Модные блузки и рубашки 2020-2021 Instagram
  • Модные блузки и рубашки 2020-2021 Instagram
  • Модные блузки и рубашки 2020-2021 Instagram

Блузки и рубашки позволяют нам самовыразиться. Казалось бы, этот элемент гардероба дополняет образ в комплекте с брюками, юбками, джинсами или шортами, а на самом деле в любом из этих дуэтов он является главным. И все зависит вовсе не от того, есть ли украшения на блузке или какого цвета рубашка.

Дело в том, что и блуза, и рубашка красноречиво демонстрируют, успеваем ли мы за модой, вообще, следим за ней или нет, и есть ли у нас вкус. И очень часто через ним мы пытаемся сказать миру то, что имеет для нас значение. Да, вы можете быть одеты в роскошный костюм, но блузка под ним расскажет о вас больше.

А еще блузок и рубашек много никогда не бывает, поэтому, четко понимая, что нам нравится, мы практически всегда с первого взгляда можем определить свой идеальный фасон.

Мода 2020 не поскупилась, и подготовила для нас множество удивительных вариантов блуз и рубашек – нарядных, деловых и таких, которые отлично подходят для повседневного образа.

Мы собрали для вас фотогалерею модных блузок и рубашек сезона осень-зима 2020-2021 - смотрите, удивляйтесь и вдохновляйтесь.

Модные блузкы и рубашки осень-зима 2020-2021

Прозрачные блузки все еще в моде

Прозрачные блузки, как правило, черного цвета, продолжают покорять мир, и в этом осенне-зимнем сезоне они тоже в тренде. Хотя вряд ли такую блузку можно назвать отдельным предметом гардероба, ведь большое значение имеет то, что вы будете носить под ней – красивый лиф или футболку.

Модные блузки и рубашки 2020-2021
Модные блузки и рубашки 2020-2021 / Instagram

Джинсовые рубашки вернулись в моду

Все любители денима уже сегодня могут искать себе сильную джинсовую рубашку – мода осень-зима 2020-2021 решила всех побаловать, и подарила возможность носить невероятные рубашки родом из 50-х. Кроме того, модная джинсовая рубашка не очень требовательна к тому, какого цвета и из какого материала у вас джинсы – наоборот, в этом сезоне важно, чтобы верх и низ отличались по цвету.

Модные блузки и рубашки 2020-2021
Модные блузки и рубашки 2020-2021 / Instagram

Белые рубашки с галстуком или бантом – хит сезона

Белая рубашка сегодня вышла за рамки классического элемента гардероба офисных работников. А все благодаря великолепным деталям – галстуку или платку, которые отлично дополняют образ и добавляют ему особого французского шарма. Белая рубашка в сочетании с костюмом – это стильный образ на осень-зиму.

Модные блузки и рубашки 2020-2021
Модные блузки и рубашки 2020-2021 / Instagram

Рубашки с принтами для яркого образа

Эта модная тенденция осень-зима 2020-2021 станет находкой для всех тех, кто хочет самовыразиться. Кроме того, от них будут в восторге все те, кто в теплое время года любит носить футболки с принтами. Модная рубашка может быть в клеточку, или однотонная, а на спине, как вариант, яркий принт.

Модные блузки и рубашки 2020-2021
Модные блузки и рубашки 2020-2021 / Instagram

Эффектные кожаные рубашки выбились в тренды

Нравится вам кожа, или нет, но она буквально оккупировала модный Олимп, поэтому рубашки в сезоне осень-зима 2020-2021 у некоторых дизайнеров тоже стали кожаными. Этот материал идеально прилегает к женскому телу, подчеркивает стройность и выглядит очень эффектно. А сочетать кожаную женскую рубашку можно с любым низом, в том числе с джинсами.

Модные блузки и рубашки 2020-2021
Модные блузки и рубашки 2020-2021 / Instagram

В моде феерические блузки из шелков и атласа

Элегантные женские блузки из коллекции осень-зима 2020-2021 изготовлены из тонкого и изысканного материала. Вряд ли вы найдете что-то мягче, чем блузы из шифона, шелка или атласа. Эти удивительные материалы красиво падают волнами, благодаря чему выглядят феерически. Они могут быть с неповторимыми принтами, или однотонные, которые идеально сочетаются с любым низом.

Модные блузки и рубашки 2020-2021
Модные блузки и рубашки 2020-2021 / Instagram

Мода осень-зима 2020-21 – о чем говорилось ранее:

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