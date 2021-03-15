Как часто можно красить волосы и почему

Некоторые эксперты советуют красить волосы каждые 4-6 недель / Instagram

Окрашивание волос делает нашу жизнь разнообразной: оно позволяет нам выглядеть интереснее и ярче, и подчеркнуть свою индивидуальность. Более того, краска для волос – союзник омоложения, который быстро помогает нам освежить образ и выглядеть моложе. При этом сегодня многие женщины часто окрашивают волосы в домашних условиях – в продаже полно готовых наборов для покраски. Эксперименты с цветом – это всегда очень увлекательная процедура. Правда, иногда в погоне за идеальным ровным цветом и поддаваясь искушению избавиться от отросших корней, мы забываем о том, что даже самая щадящая краска для волос может навредить и испортить шевелюру.

Цветные красители так или иначе изменяют структуру наших волос, поэтому глупо думать о том, что это полезно. Но насколько это плохо на самом деле? Мы сегодня расскажем вам о том, как часто можно красить волосы.

Как часто можно красить волосы?

На этот вопрос нет простого ответа, поэтому не слушайте тех, кто ответит однозначно.

Одни эксперты говорят, что каждые 2-3 недели можно красить волосы.

Другие советуют красить волосы не реже, чем через 4-6 недель после последней процедуры. В принципе, это стандартное время между окрашиваниями. Но все зависит от ряда факторов, например, от того, меняете ли вы цвет, создаете ли вы новый цвет, какой у вас тип волос и какие продукты вы используете.

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Нет онозначного ответа на вопрос, как часто можно красить волосы / Instagram

Обратите внимание на то, что в среднем волосы растут примерно на 1 -1,5 сантиметра каждый месяц. Если вы поднесете линейку к корням перед зеркалом, вы сможете увидеть заметное количество неокрашенных корней через четыре недели.

Но тут важно учесть, насколько сильно изменился цвет волос. Если вы натуральная темная брюнетка и хотите перевоплотиться в блондинку, то, конечно же, придется окрашивать волосы чаще – идеальный промежуток 4-6 недель.

Но если вы делаете легкое изменение цвета, например, только немного темнее или светлее, то можете запросто увеличить интервал между окрашиваниями до 8 недель.

Легкое изменение цвета можно делать каждые 8 недель / Instagram

Если вы хотите полностью изменить цвет волос, скажем, с красного на коричневый, то желательно дать возможность цвету полностью отрасти. Дело в том, что натуральные волосы лучше впитывают цвет. А если вы хотите добавить новый оттенок на волосы, которые, по сути, уже изменены, то результат может вас разочаровать и придется повторно и в срочном порядке окрашивать волосы, чтобы исправить проблему. Это, согласитесь, волосам на пользу не пойдет.

Как часто можно осветлять волосы?

Осветление волос — это самое радикальное и, к сожалению, самое разрушительное изменение, которое мы можем сделать с нашими волосами. В то же время это зачастую захватывающее изменение.

При обесцвечивании используются химические вещества, которые удаляют пигмент с волос в процессе окисления. Существуют разные виды осветлителей с разной формулой, но все они в основном делают одно и то же.

После этой процедуры волосы становятся очень уязвимыми к потере естественной влаги, поэтому обесцвеченные волосы обычно выглядят сухими и хрупкими.

После осветления волосы должны отрасти полностью / Instagram

Тут важно понимать, что осветление на 100% необратимо - это дорога с односторонним движением и пути назад нет. Если вы осветлите волосы, они останутся такими, пока не вырастут.

Читайте такжеВ моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фотоНезависимо от того, устраивает ли вас полученный результат отбеливания или вы используете его для создания основы для другого цвета, лучше избегать более одного обесцвечивания, прежде чем волосы отрастут.

Как часто можно красить волосы хной?