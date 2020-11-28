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Календарь стрижек на декабрь 2020: как привлечь деньги и любовь

28 ноября 2020, 05:30

Лунный календарь стрижек в декабре 2020 назвал благоприятные дни, когда стрижка полезна – и дни, когда Астросфера и Мир космоса стричься не советуют.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2020 - дни, когда стрижка даст счастье
Лунный календарь стрижек на декабрь 2020 - дни, когда стрижка даст счастье / 1zoom.ru

Гороскоп на декабрь 2020 обещает до скучного монотонный месяц – а ведь впереди праздники, и так хочется радости и счастья на душе. К тому же Новый год – это отличный повод похвастаться новой стрижкой хотя бы в соцсетях (в условиях нынешнего карантина).

Покровителем месяца выступает Меркурий – а эта планета отвечает за финансовую сферу, так что правильная стрижка в декабре 2020 подкинет денег в карман и поможет войти в новый год с правильной финансовой аурой.

Второй покровитель декабря – Юпитер, и он отвечает за "заморозку" чувств в этот период. Так что для разжигания страсти и вообще ради стабильности семейного очага придется хорошенько постараться. Смена имиджа тут тоже окажется очень кстати: и внешность освежит, и правильной энергетикой зарядит.

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Благоприятные дни для стрижки в декабре 2020 – даты

Итак, когда стричься в декабре 2020:

  • 1 декабря – не стоит ходить к стилисту, чтоб не спровоцировать проблемы со здоровьем;
  • 2 декабря – стрижку стоит делать лишь тем, кто нацелен на кардинальные перемены в жизни;
  • 3 декабря – стрижка усилит харизму, добавит сил и здоровья;
  • 4 декабря – лучше не делать стрижку, чтобы не провоцировать проблемы со здоровьем, но можно окрашивать волосы растительными красителями – пойдет на пользу работе;
  • 5 декабря – стрижка улучшит настроение, не стоит красить волосы;
  • 6 декабря – стрижка укрепит здоровье;
  • 7 декабря – стрижка укрепит здоровье (особенно – дыхательную систему) и повысит авторитет среди окружающих;
  • 8 декабря – стрижка укрепит волосы, но рискует спровоцировать скандалы;
  • 9 декабря – после стрижки волосы станут непослушными;
  • 10 декабря – стрижка может спровоцировать психологические проблемы и конфликты;

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  • 11 декабря – стрижка может спровоцировать депрессию, а сами волос – сделать жестче;
  • 12 декабря – стрижка прокачает харизму и привлечет новых поклонников и просто сторонников;
  • 13 декабря – стрижка, по уверениям эзотериков, сокращает жизнь – или, как минимум, активность;
  • 14 декабря – стрижка придаст уверенности в себе, но на здоровье самих волос повлияет негативно – в целом, в полнолуние волосы лучше не трогать;
  • 15 декабря – стрижка ускорит рост волос и запустит обновление организма;
  • 16 декабря – лучший день месяца для стрижки, если нужно привлечь деньги;
  • 17 декабря – стрижка поставит под угрозу важные планы;
  • 18 декабря – стрижка негативно скажется на реализации важного проекта;
  • 19 декабря – нейтральный день;
  • 20 декабря – крайне неблагоприятный день: может появиться перхоть, к тому же стрижка при Луне в Рыбах может обернуться большими проблемами со здоровьем;

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  • 21 декабря – крайне благоприятный: стрижка усилит интуицию, укрепит сами волосы;
  • 22 декабря – стрижка привлечет в жизнь негатив;
  • 23 декабря – стрижка спровоцирует выпадение волос;
  • 24 декабря – волосы начнут выпадать, могут обостриться проблемы со здоровьем;
  • 25 декабря – стрижка укрепит здоровье и поможет в решении рабочих и финансовых вопросов;
  • 26 декабря – стрижка привлечет деньги в жизнь, а окраска натуральными красителями укрепит финансовую энергетику;
  • 27 декабря – стрижка усилит интуицию, особенно – финансовую;
  • 28 декабря – после стрижки возможна депрессия;
  • 29 декабря – стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем;
  • 30 декабря – стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем (особенно – с эндокринной и кровеносной системой);
  • 31 декабря – лучше не ходить к парикмахеру, чтобы не провоцировать кардинальные изменения в жизни, к которым еще не готовы.

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