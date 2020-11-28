Календарь стрижек на декабрь 2020: как привлечь деньги и любовь

Лунный календарь стрижек на декабрь 2020 - дни, когда стрижка даст счастье / 1zoom.ru

Гороскоп на декабрь 2020 обещает до скучного монотонный месяц – а ведь впереди праздники, и так хочется радости и счастья на душе. К тому же Новый год – это отличный повод похвастаться новой стрижкой хотя бы в соцсетях (в условиях нынешнего карантина).

Покровителем месяца выступает Меркурий – а эта планета отвечает за финансовую сферу, так что правильная стрижка в декабре 2020 подкинет денег в карман и поможет войти в новый год с правильной финансовой аурой.

Второй покровитель декабря – Юпитер, и он отвечает за "заморозку" чувств в этот период. Так что для разжигания страсти и вообще ради стабильности семейного очага придется хорошенько постараться. Смена имиджа тут тоже окажется очень кстати: и внешность освежит, и правильной энергетикой зарядит.

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Благоприятные дни для стрижки в декабре 2020 – даты

Итак, когда стричься в декабре 2020:

1 декабря – не стоит ходить к стилисту, чтоб не спровоцировать проблемы со здоровьем;

– не стоит ходить к стилисту, чтоб не спровоцировать проблемы со здоровьем; 2 декабря – стрижку стоит делать лишь тем, кто нацелен на кардинальные перемены в жизни;

– стрижку стоит делать лишь тем, кто нацелен на кардинальные перемены в жизни; 3 декабря – стрижка усилит харизму, добавит сил и здоровья;

– стрижка усилит харизму, добавит сил и здоровья; 4 декабря – лучше не делать стрижку, чтобы не провоцировать проблемы со здоровьем, но можно окрашивать волосы растительными красителями – пойдет на пользу работе;

– лучше не делать стрижку, чтобы не провоцировать проблемы со здоровьем, но можно окрашивать волосы растительными красителями – пойдет на пользу работе; 5 декабря – стрижка улучшит настроение, не стоит красить волосы;

– стрижка улучшит настроение, не стоит красить волосы; 6 декабря – стрижка укрепит здоровье;

– стрижка укрепит здоровье; 7 декабря – стрижка укрепит здоровье (особенно – дыхательную систему) и повысит авторитет среди окружающих;

– стрижка укрепит здоровье (особенно – дыхательную систему) и повысит авторитет среди окружающих; 8 декабря – стрижка укрепит волосы, но рискует спровоцировать скандалы;

9 декабря – после стрижки волосы станут непослушными;

– после стрижки волосы станут непослушными; 10 декабря – стрижка может спровоцировать психологические проблемы и конфликты;

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11 декабря – стрижка может спровоцировать депрессию, а сами волос – сделать жестче;

– стрижка может спровоцировать депрессию, а сами волос – сделать жестче; 12 декабря – стрижка прокачает харизму и привлечет новых поклонников и просто сторонников;

– стрижка прокачает харизму и привлечет новых поклонников и просто сторонников; 13 декабря – стрижка, по уверениям эзотериков, сокращает жизнь – или, как минимум, активность;

– стрижка, по уверениям эзотериков, сокращает жизнь – или, как минимум, активность; 14 декабря – стрижка придаст уверенности в себе, но на здоровье самих волос повлияет негативно – в целом, в полнолуние волосы лучше не трогать;

– стрижка придаст уверенности в себе, но на здоровье самих волос повлияет негативно – в целом, в полнолуние волосы лучше не трогать; 15 декабря – стрижка ускорит рост волос и запустит обновление организма;

– стрижка ускорит рост волос и запустит обновление организма; 16 декабря – лучший день месяца для стрижки, если нужно привлечь деньги;

– лучший день месяца для стрижки, если нужно привлечь деньги; 17 декабря – стрижка поставит под угрозу важные планы;

– стрижка поставит под угрозу важные планы; 18 декабря – стрижка негативно скажется на реализации важного проекта;

– стрижка негативно скажется на реализации важного проекта; 19 декабря – нейтральный день;

20 декабря – крайне неблагоприятный день: может появиться перхоть, к тому же стрижка при Луне в Рыбах может обернуться большими проблемами со здоровьем;

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21 декабря – крайне благоприятный: стрижка усилит интуицию, укрепит сами волосы;

– крайне благоприятный: стрижка усилит интуицию, укрепит сами волосы; 22 декабря – стрижка привлечет в жизнь негатив;

– стрижка привлечет в жизнь негатив; 23 декабря – стрижка спровоцирует выпадение волос;

– стрижка спровоцирует выпадение волос; 24 декабря – волосы начнут выпадать, могут обостриться проблемы со здоровьем;

– волосы начнут выпадать, могут обостриться проблемы со здоровьем; 25 декабря – стрижка укрепит здоровье и поможет в решении рабочих и финансовых вопросов;

– стрижка укрепит здоровье и поможет в решении рабочих и финансовых вопросов; 26 декабря – стрижка привлечет деньги в жизнь, а окраска натуральными красителями укрепит финансовую энергетику;

– стрижка привлечет деньги в жизнь, а окраска натуральными красителями укрепит финансовую энергетику; 27 декабря – стрижка усилит интуицию, особенно – финансовую;

– стрижка усилит интуицию, особенно – финансовую; 28 декабря – после стрижки возможна депрессия;

– после стрижки возможна депрессия; 29 декабря – стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем;

– стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем; 30 декабря – стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем (особенно – с эндокринной и кровеносной системой);

– стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем (особенно – с эндокринной и кровеносной системой); 31 декабря – лучше не ходить к парикмахеру, чтобы не провоцировать кардинальные изменения в жизни, к которым еще не готовы.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый годЛунный календарь стрижек на январь 2021 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1, 3-4, 6, 9-12, 16, 21-22, 24-25 и 30-31 января. Самый благоприятный день для стрижки в январе 2021 – это 24-е число, а самый неблагоприятный – 18-е.