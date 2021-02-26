Лунный календарь стрижки волос март 2021: счастливые дни

Когда стоит идти в салон делать стрижки на 8 Марта и самые благоприятные дни для стрижки в марте 2021 – в материале Главреда.
Лунный календарь стрижки волос март 2021 года подскажет, когда лучше всего менять имидж. А обновить свой внешний вид в первый месяц весны, чтоб привлечь противоположный пол, не помешает – ведь март будет очень горячей порой в любовном плане.
Гороскоп на март 2021 обещает расцвет любовной энергетики: планета-покровительница Венера находится в Рыбах (в знаке экзальтации) до 20 марта. Это лучшее время для свиданий и предложения руки и сердца. Астрологический прогноз на март 2021 года утверждает, что именно в марте одинокие люди могут повстречать свою вторую половинку.
А вот вторая половина месяца отлично подходит для решения финансовых вопросов – и тут вступают в силу рекомендации, когда лучше делать денежные стрижки в марте 2021.
Главред выяснил, когда стоит идти в салон делать стрижки на 8 Марта и самые благоприятные дни для стрижки в марте 2021.
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Благоприятные дни для стрижки в марте 2021
Источники: АстроСфера, Мир космоса, Ведьмочка
- 1 марта – благоприятный день: стрижка усилит харизму и укрепит здоровье.
- 2 марта – лучше не стричь волосы: станут плохо расти.
- 3 марта – нейтральный: стрижка улучшит настроение, но может ослабить сами волосы.
- 4 марта – благоприятный: стрижка укрепит здоровье.
- 5 марта – неблагоприятный.
- 6 марта – крайне неблагоприятный день: могут начаться проблемы с глазами и неприятности на работе.
- 7 марта – благоприятный: стрижка придаст сил.
- 8 марта – неблагоприятный: стрижка плохо отразится на психологическом состоянии.
- 9 марта – неблагоприятный: стрижка может спровоцировать психологические и финансовые проблемы.
- 10 марта – неблагоприятный: стрижка грозит спровоцировать конфликты с окружением.
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- 11 марта – неблагоприятный: стрижка рискует сократить срок жизни.
- 12 марта – неблагоприятный: из-за стрижки может появиться перхоть.
- 13 марта – неблагоприятный день: ухудшится внешний вид.
- 14 марта – неблагоприятный день: ухудшится внешний вид.
- 15 марта – благоприятный день: стрижка привлечет деньги и укрепит здоровье.
- 16 марта – благоприятный: стрижка привлечет деньги.
- 17 марта – очень благоприятный: стрижка подарит вдохновение.
- 18 марта – очень благоприятный день: стрижка привлечет деньги и укрепит здоровье.
- 19 марта – неблагоприятный: могут появиться проблемы со здоровьем.
- 20 марта – нейтральный, но лучше отложить.
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- 21 марта – нейтральный.
- 22 марта – неблагоприятный: стрижка плохо отразиться на здоровье.
- 23 марта – благоприятный – но стрижку лучше делать аккуратную, она убережет от ссор и проблем.
- 24 марта – благоприятный: стрижка укрепит здоровье.
- 25 марта – благоприятный: стрижка привлечет деньги.
- 26 марта – благоприятный: стрижка укрепит здоровье и привлечет деньги.
- 27 марта – неблагоприятный.
- 28 марта – неблагоприятный: стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем.
- 29 марта – неблагоприятный: стрижка может спровоцировать проблемы со здоровьем.
- 30 марта – неблагоприятный: стрижка может привлечь проблемы.
- 31 марта – благоприятный: стрижка укрепит здоровье (особенно легких) и усилит харизму.
Лунный календарь стрижек на апрель 2021 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1, 3-4, 8-9, 13-15, 18, 21-24 и 29-30 апреля. Самый благоприятный день для стрижки в апреле 2021 – это 18-е число, а самый неблагоприятный – 17-е.