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Завораживающий маникюр омбре - самый красивый маникюр осень 2020: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

2 ноября 2020, 03:55

Как только осень начала сиять золотом, лаки с блестками стали безумно востребованными. Почему бы не сделать ногти омбре с блеском?

  • Маникюр омбре 2020 Instagram
  • Маникюр омбре 2020 Instagram
  • Маникюр омбре 2020 Instagram
  • Маникюр омбре 2020 Instagram
  • Маникюр омбре 2020 Instagram
  • Маникюр омбре 2020 Instagram
  • Маникюр омбре 2020 Instagram
  • Маникюр омбре 2020 Instagram
  • Маникюр омбре 2020 Instagram
  • Маникюр омбре 2020 Instagram
  • Маникюр омбре 2020 Instagram

Маникюр омбре, или градиент, создали не только для тех, кто хочет все и сразу. Просто такой универсальный и эффектный маникюр должен был появиться. Он не требует украшений и мороки с рисунками, ведь его сила – в плавном, нежном, завораживающем переходе с одного оттенка в другой.

В сезоне осень 2020 модный маникюр омбре стал таким же популярным, как и знаменитый френч - в нашем материале Великий французский маникюр – самый стильный френч на осень 2020 вы узнаете подробности о трендах сезона.

Суть этого осеннего маникюра в том, чтобы сочетая несколько оттенков одного цвета, показать его богатство и многогранность. При этом существует несколько техник, как этого добиться.

Во-первых, можно сделать классический омбре маникюр осень 2020 – на каждом ноготке сделать фантастический цвет, сотканный из всевозможных оттенков, которые, словно водопад, перетекают из одного в другой. Конечно, для создания такого маникюра нужны определенные навыки, а чтобы он выглядел изысканно, лучше обратиться к мастеру маникюра.

Во-вторых, можно просто выбрать пять разных оттенков одного цвета, и покрасить ими каждый ноготок. В этом случае важно правильно подобрать оттенки, ведь главная задача – добиться плавного перехода.

Но если вы отлично чувствуете цвет, то можете создать модный осенний маникюр 2020 градиент, используя модные лаки контрастных оттенков.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой маникюр осень 2020 омбре и градиент сейчас в трендах, а в нашей фотогалерее вы найдете красивые образцы для вдохновения.

Модный маникюр осень 2020 омбре и градиент – на что обратить внимание

Французский маникюр омбре осень 2020

Все те, кто давно отдал свое сердце и душу французскому маникюру, получили еще одну возможность "блеснуть" красотой своих ногтей. Маникюр омбре френч – это находка для повседневного образа. Суть его в очень нежном переходе – например, нюдовая основа плавно переходит в белую "улыбку", при этом четких границ нет – они размыты.

Маникюр омбре 2020
Маникюр омбре 2020 / Instagram

Модный осенний маникюр омбре с глиттером

Как только осень начала сиять золотом, лаки с блестками стали безумно востребованными. Почему бы не сделать ногти омбре с блеском? Вы не представляете, насколько это удачная комбинация. Это красивый и современный способ украсить кончики пальцев. При этом будьте спокойны – такой маникюр не выглядит слишком торжественно, но намек на праздник он делает.

Маникюр омбре 2020
Маникюр омбре 2020 / Instagram

Нежные нюдовые ногти омбре

Нюдовые тона всегда придают рукам естественную сдержанность. Наверное, это единственный маникюр, который подходит под любую одежду и актуален в любой ситуации. Обязательно попробуйте этой осенью нюдовый маникюр омбре – он подарит вам теплые эмоции и покорит своей простотой, которая выглядит роскошно.

Маникюр омбре 2020
Маникюр омбре 2020 / Instagram

Матовый маникюр омбре 2020 на осень

В этом сезоне матовые лаки переживают период возрождения, поэтому заслуживают внимания для создания роскошного маникюра. Матовые ногти омбре выглядят очень изысканно и уютно – для прохладной осени такой дизайн ногтей станет находкой. Кроме того, очень красиво смотрится градиентный маникюр матовый – какой бы цвет вы не взяли, но если на каждом ноготке будут красоваться его матовые оттенки, то вы будете в восторге.

Маникюр омбре 2020
Маникюр омбре 2020 / Instagram

Читайте такжеВ моду на осень пришел фантастический маникюр кошачий глаз - фотоА дальше – выбирайте любые модные оттенки лака, и позволяйте им расплываться на своих ногтях – маникюр омбре красный, синий, оранжевый, бордовый и даже черный сейчас тоже актуальны.

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