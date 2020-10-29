Великий французский маникюр – самый стильный френч на осень 2020

Французский маникюр чаще всего побеждает в борьбе за право красоваться на ногтях многих женщин, особенно когда речь заходит об элегантном дизайне ногтей. Он стильный, сдержанный, и всегда вдохновляет – каждый раз глядя на аккуратные ногти на душе приятно, и появляется ощущение, что вы – особенная.

Френч стал фаворитом в наших широтах, потому что мы не жалеем времени и усилий на создание маленького шедевра на ногтях. Известные личности тоже любят этот удивительный маникюр – в нашем материале Знаменитый мастер маникюра показал модный френч на осень 2020 - вы узнаете подробнее о том, какой френч выбирают звезды.

Кроме того, французский маникюр гармонично смотрится как на натуральной ногтевой пластине, так и на наращенных ногтях – это, бесспорно, огромный плюс.

В сезоне осень 2020 совсем не обязательно использовать классическое решение в виде белой полоски на прозрачной основе.

Лучший осенний маникюр френч – это основа карамельного, молочного или пастельного цвета. Выполняя "улыбку" в ярких цветах, вы получаете волшебный эффект.

Мы сегодня расскажем вам о модных вариантах дизайна французского маникюра на осень 2020 – обязательно посмотрите нашу фотогалерею – там собраны актуальные образцы для вдохновения.

Стильный французский маникюр осень 2020 – на что обратить внимание

Французский маникюр "Твист"

Среди самых популярных и модных вариантов исполнения осеннего французского маникюра стал твист-дизайн. Сочетание двух контрастных цветов, которые наносятся с разных сторон ногтя и сталкиваются посередине, выглядит необычно и оригинально.

Французский маникюр осень 2020 / Instagram

Французский маникюр с рисунком

В моде минимализм, никто не спорит. Но ногти – это всего лишь ногти, и если настроение требует ярких красок, то смело выходите за рамки классики. Самыми популярными узорами являются геометрические и цветочные мотивы, надписи на ногтях и принты животных. Также в моде абстрактные изображения и рисунки в стиле минимализм.

Французский маникюр осень 2020 / Instagram

Французский маникюр с блестками

Осень – грустная пора, и поэтому нужно делать все, чтобы скрасить свои дни и…френч. Не стесняйтесь, если вам нравится французский маникюр с декором – блестками, камушками или золотыми полосками, то украшайте ими ногти этой осенью. Чаще всего блеск используют для завершения самой "линии улыбки". Только учтите, что оригинальный френч 2020 в светлых оттенках идеально вписывается в повседневный образ, а если в основе будут темные и насыщенные цвета – то это находка для вечернего выхода.

Французский маникюр осень 2020 / Instagram

Французский маникюр на короткие ногти

Кто сказал, что короткие ногти и французский маникюр несовместимы?! На самом деле, в 2020 году в период пандемии многие женщины отошли от наращивания ногтей. Более того, длинные ногти сегодня чаще всего вызывают удивление, ведь они не слишком практичны.

Читайте такжеВ моде изумительный матовый маникюр цвета изумруда, вина и неба - фотоНо вернемся к дизайну коротких ногтей – вы можете на них создать потрясающий френч осень 2020. Например, ногтевую пластину покрасьте нюдовым лаком, а "улыбку" - тем цветом, который сегодня красноречиво отображает ваше настроение – черным, зеленым, красным, оранжевым, синим или кофейным. И даже если улыбки будут белыми – у нас на руках будет стильный маникюр френч на короткие ногти!