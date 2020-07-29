Стиль Гэтсби вернулся: юбки и жакеты с бахромой - главный тренд осени 2020

2020 год запомнится нам надолго. И не только потому, что пандемия перекроила нашу жизнь до неузнаваемости. А еще и потому, что мода собрала по крупицам и вытащила из прошлого интересные стили и эффектные элементы. В трендах одновременно 20-е, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е и "нулевые". Каждая женщина нашла что-то любимое, наполненное особым смыслом именно для нее – в этом и была главная задача моды.

Кроме того, осенью нас ждет много новинок – парад приятных открытий еще не закончился. Одним из главных модных трендов осени станет бахрома – она будет украшать юбки, свитера, верхнюю одежду и сумки. Ковбои, вечеринки "Великого Гэтсби" из 20-х и эпоха "застоя" 70-х переплелись в этом стиле, который пустил корни в 2020-й.

Бахрома завораживает, она добавляет образу загадочности и впечатляет сразу – так и хочется потрогать кокетливо свисающие нитки или ленточки.

Бахрома элегантна, и отлично вписывается в деловую атмосферу, награждая "свою хозяйку" особенным шармом.

Бахрома игривая, она дарит крылья и легкость, она вдохновляет и позволяет вам выглядеть небанально.

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Модная одежда 2020 осень с бахромой – тренды

Свитера с бахромой украсят вашу осень

Не важно, будет карантин из-за коронавируса осенью, или нет, но теплая одежда нам нужна. И даже если вы будете работать дома, то модный свитер точно не будет пылиться в шкафу – вы сможете им похвастаться во время деловых переговоров по Zoom. А самыми модными свитерами в сезоне осень 2020 будут изделия с бахромой. Это может быть длинная бахрома, свисающая на рукавах, или мелкая густая, украшающая горловину, рукава и основную часть свитера. В таких свитерах вы будете выглядеть эффектно.

Топы с бахромой – находка для деловых женщин

Одним из ярких трендов осени станут топы с бахромой. В них вы будете чувствовать себя комфортно и изящно. Вы даже не представляете, сколько всевозможныех вариантов можно найти в продаже уже сегодня – сексапильные топы с одним рукавом, оригинальные топы с бахромой, которая свисает от уровня горловины по всей длине изделия, и топы с бахромой, которая акцентирует внимание на линии декольте. Кроме того, обратите внимание на блузы с бахромой – они станут находкой для деловых женщин.

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В ранг классики уже можно занести юбки с бахромой – это уникальный стиль, который неоднократно покорял вершину модного олимпа. Особенного внимания заслуживают кожаные и замшевые юбки с бахромой – это шик, который удачно смотрится на каждой женщине. Тем более, что кожа вышла из тени - в 2020 году она опять в тренде, и осенью все еще будет актуальна.

Жакеты с бахромой для небанального образа

Осень – это еще и прогулки по улочкам, устланным опавшим листьям, и приятные посиделки в кафе. Если хотите войти в эту пору ярко, и прожить ее, наслаждаясь каждой минутой, сделайте это в жакете с бахромой – вы будете выглядеть неповторимо, и, что самое главное, будете "кайфовать" от висящих ленточек, которые развеваются на ветру и "шелестят" в такт вашему шагу. Обратите внимание на замшевые куртки с бахромой – осенью они будут на пике моды.