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Модные цвета волос, которые вскружат нам голову в 2021 году

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 марта 2021, 06:29

Не ограничивайте себя при выборе оттенков — это всего лишь волосы, и в этом безумном, непредсказуемом и удивительном мире эксперименты нужны.

  • Модное окрашивание 2021
    Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021
    Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021
    Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021
    Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021
    Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021
    Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021
    Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021
    Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021
    Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021
    Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021
    Модное окрашивание 2021 Instagram
  • Модное окрашивание 2021
    Модное окрашивание 2021 Instagram

Окрашивание волос позволяет нам быстро измениться до неузнаваемости, начать жизнь с чистого листа и позволить себе попасть в плен собственных желаний и самых смелых фантазий. И если в холодную пору мечты о новом цвете волос отошли на задний план, то сейчас, когда мы уже начинаем снимать шапки, и можем наслаждаться теплыми лучами весеннего солнца, появляется вполне естественная потребность что-то сделать с волосами.

Не важно, к каким переменам вы дозрели на сегодняшний день, но если вы читаете эти строки, то мысли об окрашивании волос вас точно посещают. Если вы стоите на пороге метаморфоз, то ознакомьтесь с главными тенденциями в окрашивании волос 2021, которые мы будем наблюдать в ближайшие несколько сезонов точно.

А 2021 год, судя по процессам, которые видим во всем мире, особо ничем не будет отличаться от того, что было в прошлом году с точки зрения посещения салонов красоты и потребности в сложных вариантах окрашивания, которые требуют слишком много времени.

Поэтому окрашивание волос в домашних условиях снова актуально, и именно оно определило то, какие цвета волос будут модными в этом году. При этом не важно, будете вы красить волосы дома, или запишетесь в салон красоты – создать модные цвета волос будет не очень сложно.

Модное окрашивание волосы 2021 – главные тренды

В моде блестящий черный цвет волос

Не путайте этот цвет с оттенком, похожим на чернило. Никто не призывает вас красить волосы в смоляной черный цвет, которым обычно увлекаются девочки-подростки. Дело в том, что у черного цвета есть много разных тонов, и в тренде варианты, сотканные из черного и средне-коричневого. Результат должен получиться потрясающим - волосы должны блестеть и излучать жизнь.

Модное окрашивание 2021
Модное окрашивание 2021 / Instagram

Ледяной блонд в тренде

На самом деле в 2021 году в моде разные оттенки блондинистых волос, но главной тенденцией является ледяной-русый цвет, в котором переплетаются теплые и холодные оттенки. Для того чтобы получить этот модный цвет волос, придется воспользоваться техникой окрашивания балаяж, которая поможет минимально затронуть корни и создать потрясающие поливающиеся блики.

Модное окрашивание 2021
Модное окрашивание 2021 / Instagram

Рыжие волосы – писк сезона

В глубине души многие женщины мечтают о рыжих волосах, которые молниеносно добавляют образу загадочности и привлекательности. Если вы одна из них, то почему бы не позволить мечте стать реальностью?! Даже не сомневайтесь, в сезоне весна-лето 2021 красные волосы и всевозможные рыжие оттенки будут повсюду.

Модное окрашивание 2021
Модное окрашивание 2021 / Instagram

Пастельный цвет волос – яркая модная тенденция

Бесконечные карантинные ограничения и все то, что приходится переживать каждый день на протяжении года заставляют искать радость во всем, в том числе и в окрашивании. Поэтому пастельные оттенки волос стали для многих настоящим спасением.

Читайте такжеПочему седеют волосы и можно ли их выдергиватьОсобенно много возможностей для экспериментов у обладательниц блондинистых волос, на которых можно "разлить" нежные оттенки фиолетового, розового или голубого цвета. Пастельный балаяж может дать толчок вашему личному стилю и подарить вам уверенность – вы точно почувствуете себя!

Модное окрашивание 2021
Модное окрашивание 2021 / Instagram

Окрашивание волос "лентами" все еще в моде

Настоящий фурор в прошлом году произвело окрашивание волос блоками в стиле 90-х, напоминающее крупное мелирование, и сейчас этот тренд все еще горячий. Акцент идет в основном на передние пряди. Для того чтобы выглядеть модно, нужно создать "ленты", которые будут красиво обрамлять лицо. Можно также сделать несколько ярких крупных блоков в стиле мелирования из "лихих".

Читайте такжеСтрижки на средние волосы 2021, которые захочется повторитьПри этом не ограничивайте себя при выборе оттенков "лент" — это всего лишь волосы, и любой вариант имеет право на жизнь в этом безумном, непредсказуемом и в то же время удивительном мире.

Модное окрашивание 2021
Модное окрашивание 2021 / Instagram

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