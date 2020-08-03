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В моду на осень-зиму 2021 вернулись эффектные сумки из 70-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

3 августа 2020, 00:55

Кокетливо свисающие ремешки действуют, словно магнит – они добавляют образу креативности, а женщине – крылья, потому что сумки действительно невероятные!

  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram
  • Модные сумки осень зима 2020-2021 Instagram

Женские сумки очень чувствительны к внешним переменам, поэтому, как только осень войдет во свои владения и начнет разливать повсюду золотистые, желтые, оранжевые и красные краски, - все летние варианты попросятся на покой.

Осень любит удивлять, это особенное время, когда мода "отсекает" все лишнее и щедро одаривает нас новинками. А сумки среди обилия новшеств в числе первых, ведь сумка – основа любого образа. У женщины может не быть кроссовок, она может никогда не носить джинсы, или туфли на каблуках – это то, в чем она ни за что не выйдет в люди, но без сумки женщины чувствуют себя некомфортно, они с ней срослись, и если в руках пусто, то многих это напрягает.

Сумки осень 2020 отличаются от того, что мы носили в течение года. Нас точно ждет бахрома и сумки из лоскутов – это значимые осенние тренды, которые не обошли стороной и этот незаменимый женский аксессуар.

Главред собрал для вас фотогалерею самых модных сумок сезона осень 2020, а также подготовил подборку главных трендов – смотрите, читайте и, возможно, вы увидите сумку мечты.

Модные сумки осень-зима 2020 2021 – главные тренды

Текстурированные сумки подарят много радости

Если ищете яркую сумку на осень, которая добавит вашему образу изюминку, обратите внимание на тканые сумки, а также плетеные и стеганые сумки из кожи. Они притягивают взгляд, дарят ощущения уюта и тепла, которые осенью особенно важны.

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Прямоугольные микро-сумки для мелочей

Крохотные сумочки очень понравились женщинам в последние несколько сезонов, и на осень они тоже остались. Правда, они немного изменились. Сейчас в тренды входят маленькие сумки прямоугольной формы. Это могут быть модели, которые можно носить на шее, как украшение, или на поясе – честно говоря, они немного похожи на кошелек. Модные цвета на осень – бирюзовый, фуксия, зеленый, красный, а также классика – черный, белый и бежевый.

Сумки с бахромой возвращаются в моду

Одними из самых эффектных сумок осени станут сумки, украшенные бахромой – стиль 70-х, когда такие сумки обрели впервые популярность, опять вернулся в моду. Вообще в этом году бахрома будет повсюду, поэтому смело выбирайте такую сумку, и будете выглядеть потрясающе. Кокетливо свисающие ремешки действуют, словно магнит – они добавляют образу креативности, а женщине – крылья, потому такие сумки действительно невероятные! При этом самая модная бахрома – длинная.

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Сумочки с цепями пережили революцию

Нельзя сказать, что этот тренд новый, но он обновился – теперь симпатичные сумочки украшают не просто большие цепи, а гигантские. Чаще всего такие цепи выполнены в виде ручки. Кроме того, цепи пережили еще одно изменение – теперь они не обязательно должны быть золотистыми или серебристыми – в тренде цветные цепи с разных материалов.

Сумки в стиле пэчворк под любую одежду

Если ищете универсальную сумку, которая подойдет и под вашу яркую куртку, и под плащ, то не обязательно останавливать свой выбор на классическом черном варианте. В тренды на осень выбился пэчворк, и сумки, пошитые из кожи разных оттенков или цветной ткани, будут на пике моды. Особенно в этом сегменте ценится хенд-мейд и винтажные вещи, потому что сумка в стиле пэчворк – это целая философия.

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