Омолаживающая стрижка итальянка из 80-х опять пришла в моду - фото

Женская стрижка в идеале должна омолаживать лицо. И если после похода в салон красоты у вас нет ощущения, что вы сбросили лет 10, то вас плохо подстригли и время менять мастера.

Одной из самых удачных стрижек с эффектом омоложения является итальянка. Она появилась в 80-х в Италии, и сейчас, когда мода осень-зима 2020-2021 буквально пропитана духом того времени, женская стрижка итальянка актуальна как никогда.

Эту стрижку многие ошибочно называют каскадом. Но это не каскад. Главным отличием итальянки от каскада является шапочка – то есть, волосы стригут так, что вокруг головы образуется своего рода шапочка, при этом нижний слой волос не трогают. Таким образом, в зависимости от длины нижнего слоя меняется и стрижка итальянка.

Важно также то, что итальянка вовсе не привередливая – не имеет абсолютно никакого значения то, какая форма лица у женщины, которая ее хочет подстричь. Более того, структура волос и цвет тоже второстепенны.

Стрижка итальянка 2020, как пластилин – очень податливая, может, если надо, скорректировать овал лица, подчеркнуть глаза, сместить акцент с подбородка. Хотите челку – она красиво будет смотреться с челкой, или без – если вам такой стиль не нравится.

Для тех, у кого волосы тонкие – стрижка итальянка может стать настоящим спасением, ведь чудо-шапочка визуально добавляет вожделенного объёма.

А еще стрижка итальянка позволяет выглядеть эффектно всегда – благодаря оригинальному силуэту, прическа сохраняет красивую форму. И даже если у вас с утра нет времени укладывать волосы, то будьте уверенны, что, просто высушив их феном, вы будете выглядеть потрясающе.

Кому подходит стрижка итальянка? Всем, без исключения - возраст значения не имеет, ведь длина стрижки может быть разной.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях стрижки итальянка на осень-зиму 2020-2021. Обязательно посмотрите нашу фотогалерею – там собраны свежие образцы женской стрижки итальянка, которые красноречиво демонстрируют все ее преимущества.

Модная женская стрижка итальянка 2020-2021 - главные особенности

Итальянская стрижка на короткие волосы

В 2020 году короткие стрижки стали всеобщим трендом – пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь современных женщин. И если вы ищете стрижку, которая добавит вашему образу нотку дерзости и визуально сделает вас сильной и уверенной в себе женщиной, которая ничего не боится и четко знает, чего хочет от жизни, тогда стрижка итальянка на короткие волосы – это именно то, что надо.

Короткая стрижка итальянка очень объемная, поэтому практически не требует мороки с укладкой по утрам. Особенно это оценят те, кого затянула повседневная рутина и проводить перед зеркалом нет времени и желания. Тем более, что в моде естественность, которая на вес золота.

Стрижка итальянка 2020 / Instagram

Стрижка итальянка на средние волосы

На вершине модного Олимпа наряду с удлиненными бобом и каре в сезоне осень-зима 2020-2021 оказалась также и итальянка. Это еще одна отличная возможность выглядеть стильно и элегантно. Кроме того, средняя длина волос хорошо смягчает черты лица – для всех тех, кому хочется выглядеть женственно и неповторимо, мимо этой стрижки этой осенью и зимой лучше не проходить.

Читайте такжеЛохматая короткая стрижка шегги в стиле 70-х вернулась в моду на осень-зиму: фотоСтрижка итальянка на средние волосы также позволяет легко собрать волосы в пучок – если такая необходимость возникла, а если вам нужно сделать стильную прическу, чтобы выглядеть роскошно на каком-то торжестве, то даже не представляете, сколько возможностей с этой стрижкой у вас появляется – вплоть до того, что вы можете сделать локоны или закрутить булочку.

Стрижка итальянка 2020 / Instagram

Стрижка итальянка на длинные волосы

Очень часто обладательницы длинных волос сталкиваются с проблемой объема волос – длина есть, а объем "хромает". Итальянская стрижка позволяет создать этот объем, при этом длина волос не пострадает. При этом важно переход между шапочкой и общей длиной сделать легким, без резких срезов.

Читайте такжеСоблазнительная французская стрижка гарсон из 20-х снова в моде - фотоПри желании можете добавить удлиненную рваную челку, или популярную в этом году челку на две стороны, которая сделает прическу эффектной и выразительной.