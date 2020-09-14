Пикси и боб – современные стрижки, которые молодят после 40 лет: фото

Женщины после 40 лет, как правило, очень внимательно подходят к выбору стрижки. Потому что на лице появляются определенные изменения, которые заставляют волноваться. Вполне естественно, что почти все в этом возрасте хотят выглядеть свежо, молодо, и от стрижки ждут чудес – она должна помочь визуально сбросить 5-10 лет точно!

Именно поэтому переступая 40-летнюю черту каждая женщина должна быть подкована в вопросе того, какие стрижки удачно справятся с возложенной на них задачей, а на какие не стоит тратить время.

И еще. Самое главное в этом возрасте – решиться на смену имиджа. Ничто так не старит женщину, как стрижка, которую она не меняла последние лет 10 – кроме сочувственных взглядов, на нее будут смотреть удивленно. Не стоит руками и ногами цепляться за стрижку – это всего лишь волосы, они рано или поздно отрастут, а новая прическа позволит вам взглянуть на себя с другой стороны и даже раскрыть в себе то, о чем вы и не подозревали.

Возможно, если вы никогда не носили челку, пришло время ее сделать, ведь она отлично маскирует морщины на лбу. Те, кто всю жизнь носил длинные волосы, должны их укоротить и добавить немного слоев. Кроме того, важно адаптировать цвет волос под требования возраста – если хотите действительно выглядеть модно, стильно и молодо, то забудьте о ярких оттенках и платиновом блонде. Похожих открытий теперь вы сделаете много!

Мы собрали в фотогалерее самые современные стрижки для женщин 40 лет - посмотрите, там яркие образцы для вдохновения.

Стрижки, которые молодят после 40 лет – на что обратить внимание

Женские короткие стрижки после 40 лет

Короткие волосы всегда визуально омолаживают, они словно обретают новую жизнь и начинают выглядеть эффектно. Короткие стрижки могут стать настоящим спасением для женщин, чьи локоны потеряли свою первоначальную структуру и выглядят тусклыми и безжизненными. Наиболее актуальными вариантами смело можно назвать все виды стрижек боб и пикси – выбор той или иной стрижки напрямую зависит от вашей формы лица и его состояния. Тут без совета специалиста не обойтись.

Отметим, стрижка пикси обладает впечатляющим антивозрастным эффектом и несмотря на длину, она добавляет образу женственности. Эта коротка стрижка станет находкой для тех, у кого лицо овальной или слегка вытянутой формы. Стрижки для женщин после 40 лет / Instagram

А стрижка боб визуально похожа на каре, но более мягкая – она выделяется красиво обработанной шеей и удлиненными прядями спереди. Стрижка боб идет большинству женщин. Она не требует особых усилий для укладки, поэтому в любой ситуации такая стрижка позволит чувствовать себя на высоте.

Стрижки для женщин после 40 лет на средние волосы

40 лет – не приговор, и это вовсе не значит, что вы должны стричься коротко. Стрижки средней длины делают женский образ более изысканным, а также скрывают возрастные изменения на шее, если таковые имеются. Ориентируйтесь на стрижку каскад или удлиненный боб. Главное, добавить немного объема и легкости, и в этом помогут слои.

Добавим, что стрижка каскад – универсальна, она подходит большинству женщин после 40 лет, тем более что с возрастом структура волос становится тоньше. Каскад можно выполнить по всей длине или выделить контур лица оригинальными локонами.

Стрижки для женщин после 40 лет / Instagram

Только учтите – в сезоне осень-зима 2020-21 в тренде гладкие волосы и минимальный объем, поэтому слоев должно быть не много. Кроме того, стрижки средней длины позволяют легко скорректировать овал лица и идеально скрыть недостатки.

Если вам повезло, и у вас пока нет морщин на лбу, то можете отдать предпочтение прическам без челки. Ну а если такая "неприятность" появилась, то смело выбирайте один из модных вариантов челок – прямую, густую, рваную, челку на бок или на две стороны в стиле Бриджит Бардо.

Длинные волосы после 40 лет

Не каждая женщина в возрасте 40+ решает носить длинные волосы. Но те, у кого от природы густые и пышные волосы, могут смело себе это позволить. Чтобы подчеркнуть красоту волос, можно сделать градуировку.