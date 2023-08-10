Подруги ахнут: эксперт по волосам рассказала, как отрастить пышные локоны

Эксперт Элиза Пинеда рассказала, как сделать так, чтобы ваши локоны выглядели здоровыми и роскошными.

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Что делать если выпадают волосы / Коллаж Главред, фото: instagram.com/zaristylist/

Многие из нас хотели бы иметь идеальные волосы, но иногда им нужно немного заботы, чтобы выглядеть великолепно. Но что делать, когда выпадают волосы, а новые не успевают занимать их место?

Эксперт Элиза Пинеда рассказала, как сделать так, чтобы ваши локоны выглядели здоровыми и роскошными, пишет dailystar.

Что нужно есть, чтобы не выпадали волосы?

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Борьба с выпадением волос требует комплексного подхода, начиная с акцента на сбалансированное и питательное питание.

"Убедитесь, что ваша пища богата витаминами и минералами, особенно теми, которые способствуют здоровью волос, такими как биотин, железо, цинк и витамин С. Включите в свой рацион такие продукты, как листовая зелень, яйца, орехи, рыба и фрукты", - говорит Элиза.

Также эксперт отметила, что поддержание достаточного уровня увлажненности имеет решающее значение для здорового роста волос, поэтому нужно пить много воды в течение дня.

Как ухаживать за волосами?

Постоянство является ключевым моментом в успешном уходе за волосами. От регулярного очищения кожи головы и массажа до использования подходящих продуктов, адаптированных к вашему типу волос — очень важно установить режим и придерживаться его.

"Решая проблему выпадения волос и способствуя росту новых волос, важно подходить к уходу за волосами стратегически. Распространенной ошибкой является пренебрежение здоровьем кожи головы и сосредоточение внимания исключительно на прядях волос", - советует эксперт.

Она также подчеркнула, что поддержание здоровья кожи головы и питания волосяных фолликулов жизненно важно для более сильных и здоровых волос.

"Избегайте тугих причесок, которые тянут волосы, и вместо этого выбирайте свободные, мягкие прически, которые не вызывают ненужной нагрузки на волосяные фолликулы", - говорит Элиза.

Управляйте уровнем стресса

Длительное воздействие стресса может значительно способствовать временному выпадению волос.

Более того, сам факт выпадения волос может спровоцировать тревожный цикл беспокойства, еще больше мешающий усилиям по стимуляции роста волос.

"Хронический стресс может привести к гормональному дисбалансу, который способствует выпадению волос. Регулярная физическая активность также полезна для снижения стресса и улучшения общего самочувствия", - пояснила эксперт.

Проконсультируйтесь с врачом

Выпадение волос может быть связано с различными основными состояниями здоровья, такими как гормональный дисбаланс, аутоиммунные заболевания и заболевания щитовидной железы.

"Рекомендуется обратиться за советом к медицинскому работнику, чтобы определить, есть ли основное заболевание, вызывающее выпадение волос", - предупредила Элиза.

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