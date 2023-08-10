УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Подруги ахнут: эксперт по волосам рассказала, как отрастить пышные локоны

Сергей Кущ
10 августа 2023, 16:01 обновлено 10 августа, 16:01
40
Эксперт Элиза Пинеда рассказала, как сделать так, чтобы ваши локоны выглядели здоровыми и роскошными.
Что делать если выпадают волосы
Что делать если выпадают волосы / Коллаж Главред, фото: instagram.com/zaristylist/

Многие из нас хотели бы иметь идеальные волосы, но иногда им нужно немного заботы, чтобы выглядеть великолепно. Но что делать, когда выпадают волосы, а новые не успевают занимать их место?

Эксперт Элиза Пинеда рассказала, как сделать так, чтобы ваши локоны выглядели здоровыми и роскошными, пишет dailystar.

Что нужно есть, чтобы не выпадали волосы?

видео дня

Борьба с выпадением волос требует комплексного подхода, начиная с акцента на сбалансированное и питательное питание.

"Убедитесь, что ваша пища богата витаминами и минералами, особенно теми, которые способствуют здоровью волос, такими как биотин, железо, цинк и витамин С. Включите в свой рацион такие продукты, как листовая зелень, яйца, орехи, рыба и фрукты", - говорит Элиза.

Также эксперт отметила, что поддержание достаточного уровня увлажненности имеет решающее значение для здорового роста волос, поэтому нужно пить много воды в течение дня.

Как ухаживать за волосами?

Постоянство является ключевым моментом в успешном уходе за волосами. От регулярного очищения кожи головы и массажа до использования подходящих продуктов, адаптированных к вашему типу волос — очень важно установить режим и придерживаться его.

"Решая проблему выпадения волос и способствуя росту новых волос, важно подходить к уходу за волосами стратегически. Распространенной ошибкой является пренебрежение здоровьем кожи головы и сосредоточение внимания исключительно на прядях волос", - советует эксперт.

Она также подчеркнула, что поддержание здоровья кожи головы и питания волосяных фолликулов жизненно важно для более сильных и здоровых волос.

"Избегайте тугих причесок, которые тянут волосы, и вместо этого выбирайте свободные, мягкие прически, которые не вызывают ненужной нагрузки на волосяные фолликулы", - говорит Элиза.

Управляйте уровнем стресса

Длительное воздействие стресса может значительно способствовать временному выпадению волос.

Более того, сам факт выпадения волос может спровоцировать тревожный цикл беспокойства, еще больше мешающий усилиям по стимуляции роста волос.

"Хронический стресс может привести к гормональному дисбалансу, который способствует выпадению волос. Регулярная физическая активность также полезна для снижения стресса и улучшения общего самочувствия", - пояснила эксперт.

Проконсультируйтесь с врачом

Выпадение волос может быть связано с различными основными состояниями здоровья, такими как гормональный дисбаланс, аутоиммунные заболевания и заболевания щитовидной железы.

"Рекомендуется обратиться за советом к медицинскому работнику, чтобы определить, есть ли основное заболевание, вызывающее выпадение волос", - предупредила Элиза.

Вам может быть интересно:

волосы интересные новости
Реклама

Главное за день

В Беларуси случился пожар на Мозырском НПЗ: подробности

В Беларуси случился пожар на Мозырском НПЗ: подробности

15:35 Мир
Армия РФ усилила штурмы возле Купянска и шла в атаку 4 раза за сутки – ВСУ

Армия РФ усилила штурмы возле Купянска и шла в атаку 4 раза за сутки – ВСУ

14:53 Украина
"Дополнительный ресурс": стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году

"Дополнительный ресурс": стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году

14:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:42

РФ начала использовать в Бахмуте "аналоговнетный" "Вихрь": найден "жирный" нюанс

16:36

Армия Украины бьет войска РФ в направлении Мелитополя, враг контратакует – ВСУ

16:21

В чем разница между эспрессо и американо: простой ответ на вопрос о популярном напитке

16:17

Последние дни "блестящей": Жанну Фриске перед смертью привязывали к кровати

16:10

"Над нами все смеются": Соловьев закатил истерику из-за курса рубля в РФВидео

Запорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – МаломужЗапорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – Маломуж
16:01

Подруги ахнут: эксперт по волосам рассказала, как отрастить пышные локоны

15:42

За час до гибели собирали деньги на ВСУ: РФ убила в Запорожье двух молодых музыкантовВидео

15:35

В Беларуси случился пожар на Мозырском НПЗ: подробностиВидео

15:34

Курсанты. Гостомельский рубеж: 1+1 покажет документалку о студентах, остановивших вражескую колонну

Реклама
15:27

Что полезного в малосольных огурцах и как их правильно хранить: ответ вас удивит

15:26

В сеть слили первые фото Лады Дэнс после ДТП

15:16

Дерзкая Мейхер показала фото в средиземноморском стиле

15:14

Это не морские дроны: названо оружие, способное "убить" Крымский мост

14:53

Армия РФ усилила штурмы возле Купянска и шла в атаку 4 раза за сутки – ВСУ

14:49

"Дополнительный ресурс": стало известно, увеличат ли украинцам пенсии в 2024 году

14:31

Подготовка к зиме: у Кличко разработали 15 сценариев реагирования на чрезвычайные ситуации зимой

14:27

Что может удержать украинцев после войны в Украинемнение

14:22

Звезда "Дизель-шоу" заразилась опасной болезнью: что произошло

14:21

Чем нужно завтракать, чтобы быть сытым: без проблем дождетесь обеда

13:50

Украина открыла коридоры для торговых судов в Черном море: подробности

Реклама
13:47

Маломуж спрогнозировал, стоит ли опасаться атак врагов под Купянском и на ЛуганщинеВидео

13:24

"Мне 50 лет": девушка раскрыла 2 секрета, чтобы выглядеть на 30 лет моложеВидео

13:00

"Не о такой жизни я мечтал": Козловский признался по чему скучает на фронте

12:46

Favbet Foundation передал штурмовому подразделению ВСУ внедорожник Mazda BT-50

12:41

Актриса из РФ, которая снималась в Украине, собралась отправлять сыновей убивать украинцев

12:39

Падчерица Александра Пономарева душевно поздравила его с юбилеем яркими фото

12:36

Ахеджакова поразила "выходкой" в поддержку Украины - в России истерикаВидео

12:30

"Никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом": Кулеба высказался о переговорах с РФ

12:27

На Херсонщине оккупанты случайно сбросили авиабомбы на собственные подразделения

12:16

Звезду "Универа" позорно вернули в РФ из-за границы за "позицию"

11:50

Боятся, как огня: дедовский способ защиты от клещей работает на все 100%

11:47

ЗАЭС потеряла питание с основной линии: в Энергоатоме объяснили, чем опасен блэкаут

11:44

Польша перекинет на границу с Беларусью 10 тысяч солдат - польский премьер

11:39

Гороскоп на завтра 11 августа 2023: Раку – помощь, Деве - непонимание

11:29

Дмитрий Кулеба показал в кадре любовную историю с новой избранницей

11:29

В Украине температура воздуха рванет до +30: какие регионы снова накроет жара

11:21

Сдача Крыма неизбежна, освободить полуостров можно до нового года - МаломужВидео

11:13

"Их нацию зомбируют": русская тренерша закатила истерику по поводу украинцев

10:32

"Я не могла в это поверить": девушка купила заброшенный дом с "сокровищем"Видео

10:31

Украина послала в Пентагон отчет о том, как ВСУ используют кассетные боеприпасы - CNN

Реклама
10:31

"Жестов доброй воли там не будет": генерал описал стратегию ВСУ на югеВидео

10:19

ВСУ ликвидировали лучшего "мачо на селе" из Пензенской области РФ

09:53

Сколько украинцам придется платить за свет осенью: изменится ли что-нибудь

09:40

Тест по картинке: оптическая иллюзия определит, насколько вы добрый человек

09:34

Число жертв обстрела Запорожья выросло: в больнице скончалась еще одна женщина

09:25

Остановилось сердце: обстрел оккупантов унес жизнь 16-летней жительницы Херсона

09:17

В Россию явно налажена контрабанда тепловизоровмнение

09:15

Пока нас нет дома: как кошки переносят разлуку с хозяином

08:46

Какие джинсы носить в 2023 году: Андре Тан показал 5 самых актуальных моделей

08:34

Будут действовать даже при Трампе: Госдеп США – о гарантиях безопасности для Украины

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять