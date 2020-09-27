Помпезные сумки с застежкой поцелуйчик станут трендом осени и зимы: фото

Модные сумки порой находят своих обладательниц очень непредсказуемо – они сродни произведению искусства вызывают определенные эмоции, цепляют за душу, и уже устоять перед ними невозможно.

Другие к выбору сумки подходят практично: пытаются наперед продумать, с чем ее будут носить, и тщательно оценивают ее внутреннее пространство. Для таких важна универсальность сумки и ее практичность, и никакая скидкка не соблазнит их купить какую-то эксклюзивную модель уникальной формы.

Есть немало тех, кто пытается угнаться за модой, и меняет сумки каждый сезон. В то же время многие женщины покупают новую сумку только тогда, когда старую уже нельзя отремонтировать.

Взгляды на сумки у каждой женщины свои, тем нее менее, все так или иначе следят за трендами и всегда с удовольствием готовы рассматривать стильные сумки на витринах и полках магазинов. Именно поэтому очень часто модная сумка – это предмет гордости одних и зависти других, ведь потрясающая сумка манит, словно магнит, она окрыляет и вдохновляет.

Мы сегодня расскажем вам о трех самых модных и ярких сумках сезона осень-зима 2020-2021. В нашей фотогалерее вы найдёте образцы – для понимания того, что в трендах и заслуживает вашего внимания.

Модные сумки осень-зима 2020-2021

В моде ретро-сумки с застежкой "поцелуйчик"

Одной из самых большых модных тенденций сезона осень-зима 2020-2021 является возвращение помпезных ретро-сумок с застежкой поцелуйчик и на цепочке. Такие эффектные и очень женственные сумки вы найдете, например, у Max Mara и Bottega Veneta - они идеально подойдут под любой осенне-зимний образ и добавят ему изюминки.

В то же время модные ретро-сумки осень-зима 2020-2021 очень элегантны, и для всех тех, кто хочет подчеркнуть свой статус, они станут находкой.

Модные сумки осень-зима 2020-2021 / Instagram.com

Эти сумки бывают не только миниатюрными, как ридикюль из 18 века, который, собственно, и стал основой для этой сумки. На самом деле в продаже уже сегодня можно найти вполне вместительные варианты, которые по достоинству оценят даже любительницы практичных вещей.

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Модные сумки осень-зима 2020-2021 / Instagram.com

В трендах кожаные вязаные сумки

Необычным и очень впечатляющим трендом осени-зимы 2020-2021 являются текстурированные кожаные сумки. Вязаные, стеганые или тканые сумки из кожи станут не только визитной карточкой этого сезона, но и оставят незабываемый след в истории моды.

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Модные сумки осень-зима 2020-2021 / Instagram.com

Если вы ищете обновку на эту осень и зиму, и ваша цель – получить самую трендовую сумку, которая выгодно подчеркнет то, что вы идете в ногу со временем, то выбирайте текстурированную сумку и не прогадаете.

Сумки с бахромой опять в моде

Бахрома вернулась в моду, и сумки с бахромой тоже. Старушка Мода не прекращает путешествовать во времени, и привезла нам из 70-х этот сногсшибательный тренд. Вряд ли можно устоять перед свисающими ремешками – они, словно маяк в ночном океане, завораживают. Особенно невозможно глаз оторвать, когда вы идете, а бахрома, как волна – бежит, шумит, колышет.