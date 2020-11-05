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Соблазнительные колготки из 80-х вернулись в моду на осень-зиму: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

5 ноября 2020, 06:29

Роль колготок нельзя недооценивать - эта деталь гардероба не только дополняет образ осенью и зимой, но и способна его спасти.

  • Модные колготки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные колготки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные колготки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные колготки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные колготки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные колготки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные колготки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные колготки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные колготки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные колготки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные колготки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные колготки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные колготки осень-зима 2020-2021 Instagram

Даже когда холодно и "кусается" мороз, хочется выглядеть красиво, изыскано и женственно. И тут огромное значение имеют колготки – именно этот, казалось бы, невидимый элемент женского гардероба, полностью решает судьбу образа, а иногда и полностью вытягивает его. Именно поэтому все те, кто уже понял силу женских колготок, могут часами крутиться в магазине и выбирать то, в чем выйдут в люди в следующий раз.

Особенно колготки важны для тех, кто носит короткие юбки. В нашем материале В моду на осень-зиму ворвались привлекательные мини-юбки уже сообщалось о том, что в тренды вернулись черные колготки в стиле 90-х.

У колготок не такая уж и длинная история, ведь в СССР они появились на рубеже 50-х и 60-х.

Но мода не стоит на месте, а вместе с ней и технологии – именно поэтому сегодня в продаже можно найти необычные, фантастические колготки, которые сложно описать словами: с эффектными вставками, рисунками и изысканным плетением.

Мы сегодня расскажем вам о том, как не заблудиться в ассортименте, и купить действительно актуальные и модные колготки на осень-зиму. В нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания трендов.

Модные колготки осень-зима 2020-2021: на что обратить внимание

В моде колготки с носками и чулками

Носки в 2020 году уже не раз напоминали о себе. Некоторые модные дизайнеры навязывают нам ношение босоножек с носками. И если вы этот тренд проигнорировали – то вот, пожалуйста, обратите внимание на колготки с носками или чулкамми! Конечно, не в прямом смысле с носками или чулками, а только их имитацией. Колготки с носками или чулками - это яркий тренд, и если вам хватает смелости, и вы хотите выделиться, то они станут для вас находкой.

В моде колготки с носками и чулками / Instagram

В моду вернулись колготки со стразами

Когда-то в моде мы что-то похожее уже видели – в нулевых популярными были колготки со стрелкой, которую украшали стразы. Теперь колготки с камушками опять актуальны. Конечно, это вариант на один выход – хотите или нет, но камушки цепляются к колготкам, и нужно хорошо постараться, чтобы их не порвать. Но зато как красиво мерцают ноги в таких колготках!

В моду вернулись колготки со стразами / Instagram

Колготки в стиле 90-х – хит сезона

Мода совершила небольшое путешествие в "лихие", и привезла нам потрясающие колготки в горошек, с сердечками или просто черные. Также опять популярными стали колготки-сеточка, а также блестящие варианты. Конечно, на холодную зиму это не лучший вариант, но это тренд. Тем более, еще неизвестно, какой будет зима. Кроме того, в моду вернулись высокие сапоги-ботфорты, поэтому в "капронках" не замерзнете.

Колготки в стиле 90-х – хит сезона / Instagram

Привет из 80-х: опять в моде кружевные колготки

Еще один не слишком зимний вариант, но заслуживающий внимания – это кружевные колготки. Они созданы для тех, кто хочет подчеркнуть свою женственность и сделать акцент на ногах – заманчивые узоры выглядят очень изысканно. Кружевные колготки отлично сочетаются с модными в этом сезоне ботинками и сапогами на грубой подошве.

Привет из 80-х: опять в моде кружевные колготки / Instagram

Теплые колготки – яркие и монохромные

Мы уже не раз говорили, что в моду на осень-зиму вернулись уютные платья-свитера. Чтобы выглядеть в них стильно, обратите внимание на плотные однотонные колготки сочных расцветок – красные, желтые, зеленые, бордовые. Хотя классику никто не отменял – бежевые, черные или серые колготки тоже в тренде.

Теплые колготки – яркие и монохромные / Instagram

Мода осень-зима 2020-2021: какие еще колготки в трендах

  • Колготки с вышивкой.
  • Колготки с цветочными принтами.
  • Белые колготки.
  • Колготки с геометрическими рисунками и узорами.
  • Нюдовые колготки.
  • Голливудские чулки.

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