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Стрижка удлиненный боб из 1900-х вернулась в моду на весну 2021

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 марта 2021, 06:01

Стрижка боб удлиненный удачно впишется в образ женщин возрастом постарше, и будет стильно выглядеть на девушках. Эта стрижка универсальна, и подходит всем.

  • Удлиненный боб 2021 Instagram
  • Удлиненный боб 2021 Instagram
  • Удлиненный боб 2021 Instagram
  • Удлиненный боб 2021 Instagram
  • Удлиненный боб 2021 Instagram
  • Удлиненный боб 2021 Instagram
  • Удлиненный боб 2021 Instagram
  • Удлиненный боб 2021 Instagram
  • Удлиненный боб 2021 Instagram
  • Удлиненный боб 2021 Instagram
  • Удлиненный боб 2021 Instagram
  • Удлиненный боб 2021 Instagram
  • Удлиненный боб 2021 Instagram
  • Удлиненный боб 2021 Instagram

Весна пришла, и самое время обновить образ и сделать прическу удлиненный боб, она же – лоб, или лонг боб. Когда снимаем шапки, нам нравится, чтобы волосы были не слишком короткие – после зимы хочется, наконец, окунуться с головой в эксперименты с укладкой. Поэтому удлиненная стрижка становится без преувеличения находкой для многих.

Сейчас – идеальное время для удивительной стрижки лоб, смело открывайте ей двери и впускайте в свою жизнь!

Появившись сто лет назад, в далеком 1909 году, стрижка удлиненный боб сумела сохранить свой магнетизм и даже сегодня дарит тем, кто ее выбрал, невероятную свободу. За нее мы должны быть благодарны знаменитому парикмахеру Антуану де Пари, которого вдохновил образ Жанны д'Арк.

В 2021 году стрижка лоб актуальна, как никогда, и мы сегодня расскажем вам о ее главных особенностях. Дело в том, что ее величество Мода 2021 хотя и очень лояльна к прошлому, но все же свои коррективы вносит.

Модная стрижка удлиненный боб 2021 – на что обратить внимание

Удлиненный боб: вид сзади

Как правило, длина волос сзади напрямую зависит от того, какая длина передних прядей. Если вы делаете стрижку до плеч, то задняя часть плавно переходит в переднюю. А если вы оставляете волосы спереди максимально длинными, то контраст появляется автоматически: задняя часть переходит в переднюю под резким углом. В данном случае благодаря контрасту стрижка выглядит очень эффектно, а вы неповторимо.

Удлиненный боб 2021
Удлиненный боб 2021 / Instagram

Удлинённый боб с челкой

Во-первых, не слушайте тех, кто скажет вам, что челка – это не модно. В 2021 году челка официально вернулась в моду. Во-вторых, стрижка боб удлиненный в сочетании с челкой – это уже классика: не забывайте о том, что за этой стрижкой тянется столетний шлейф истории. Один из актуальных вариантов боба с челкой – это укороченный затылок, удлиненные передние пряди, челка и хаотичные слои, которые добавляют образу изюминки.

Удлиненный боб 2021
Удлиненный боб 2021 / Instagram

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Градуированный удлиненный боб

Если хотите освежить образ, но прощаться с волосами не готовы, то сделайте удлиненный боб с градуировкой. Суть этой стрижки в том, что волосы на затылке нужно укоротить, а спереди оставить удлиненными. Смягчить резкий переход, а вместе с ним и лицо, помогут несколько рваных прядей. Это отличный и самый простой способ сделать стильную стрижку.

Удлиненный боб 2021
Удлиненный боб 2021 / Instagram

Удлиненный боб на тонкие волосы

Тем, у кого тонкие волосы, нужно ориентироваться на французский удлиненный боб. Длина этой стрижки – до уровня ключицы. За счет этого стрижу легко укладывать и можно особо не переживать, если волосы отросли. Но главным плюсом этого варианта удлиненного боба является то, что стрижка придает естественный объем волосам. Изюминка стрижки – челка в стиле легендарной актрисы и певицы Джейн Биркин.

Удлиненный боб 2021
Удлиненный боб 2021 / Instagram

Удлиненный боб: кому идет

Стрижка боб удлиненный 2021 удачно впишется в образ женщины в возрасте от 40 лет, и будет стильно выглядеть на юной красотке. Эта стрижка универсальна и подходит всем. Но важны нюансы, которые нужно учитывать, и зависят они от формы лица.

Читайте такжеКаре на ножке – идеальная женская стрижка после 40, которая молодитДля тех, у кого овальное лицо – находкой станет удлиненный боб с прямой челкой. В то же время косая челка в сочетании с лонг-бобом – лучший вариант для тех, у кого круглое лицо или прямоугольное. А вот рваная челка – идеальное решение для тех, кому природа подарила лицо треугольной формы.

Удлиненный боб: укладка

Стрижка боб удлиненный отлично смотрится даже без укладки. Тем более, что в тренде гладкие волосы. Но если душа требует локонов, то создавайте их себе на радость. Самая простая укладка стрижки: высушить волосы и выпрямить их при помощи утюжка.

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