Стрижки на средние волосы 2021, которые захочется повторить

Стрижки на средние волосы становятся уютной гаванью для тех, кто ищет универсальный вариант, который точно не разочарует, и в то же время подарит ощущение уверенности в себе. Для других они – спасение, особенно в том случае, если у них от природы слишком тонкие волосы и хочется объема. А третьи любят их за то, что они позволяют выглядеть женственно, при этом не требуют особого ухода, а также позволяют создать эффектную вечернюю прическу.

Именно поэтому женские стрижки на средние волосы – бессменные фавориты на вершине модного Олимпа, и к ним всегда чувствуется живой интерес. Принято считать модные стрижки на средние волосы идеальным вариантом для спокойных и уравновешенных женщин и девушек, которые немного консервативны. Но в последнее время, когда жизнь из-за пандемии кардинально изменилась, их выбирают и прогрессивные и смелые личности. Секрет прост – стрижки женские на средние волосы вышли за рамки скучной классики.

Собираетесь сделать стрижку на средние волосы? Тогда наша подборка поможет вам сделать достойный и интересный выбор.

Модные стрижки 2021 на средние волосы - на что обратить внимание

Стрижка на средние волосы шегги

Если вам нравится лохматый и немного небрежный стиль 70-х, то эта стрижка просто создана для вас. Суть ее в том, что волосы стригут хаотично – получаются пряди разной длины. Важный момент - филировка прядей, которая добавляет стрижке особой текстуры. Как правило, эта стрижка не обходится без челки, и чаще всего она идет в дуэте с челкой на две стороны или рваной прямой челкой.

Стрижки на средние волосы 2021 / Instagram

Стрижка 2021 удлиненный боб

У стрижки боб много разных вариантов, в том числе и на средние волосы. Поэтому сделав выбор в его пользу у вас есть шансы выглядеть неповторимо. Если вам нравятся контрасты, то стрижка острый боб вам точно понравится – суть ее в том, что затылок классический, а вот пряди вперед стригут под острым углом.

Стрижки на средние волосы 2021 / Instagram

Все еще в тренде стрижка блуждающий боб удлиненный: это когда линия среза идет не ровная, тем самым создается ощущение легкости, свободы и появляется дополнительный объем.

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А для тех, кто не хочет жертвовать длиной, в моде максимально длинный лоб: и затылок не слишком короткий, и спереди волосы удлиненные. Особенность стрижки – в силуэте, который, конечно же, угадывается сразу. Челка и градуировка – по желанию.

Стрижки на средние волосы 2021 / Instagram

Стрижка на средние тонкие волосы французский лоб

Если у вас тонкие волосы, то обратите внимание на удивительную женскую стрижку удлиненный французский боб – или, как говорят, французский лоб. Изюминка стрижки – в челке, которая сразу ассоциируется с француженками и легендарной актрисой и певицей Джейн Биркин. Французские девушки обожают этот стиль, потому что он придает естественный объем их волосам.

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Длина стрижки варьируется между длинной и короткой, а сами волосы имеют мягкие, текстурированные слои. Еще эту стрижку называют боб-ключица, потому что линия среза проходит на уровне ключиц. Это очень удобная длина, поэтому стрижку легко укладывать и можно особо не переживать, если волосы отросли.

Стрижки на средние волосы 2021 / Instagram

Стрижки на средние волосы с челкой

В 2021 году в моду основательно вошли челки, поэтому любая стрижка на средние волосы в сочетании с челкой позволит вам быть в тренде. Вы можете выбрать классическое удлиненное каре, боб с удлинением или даже каскад, но если вы "украсите" стрижку челкой, то сразу добавите образу изюминки.