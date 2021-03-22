УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Стрижки на средние волосы 2021, которые захочется повторить

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

22 марта 2021, 06:32

Женские стрижки на средние волосы – бессменные фавориты на вершине модного Олимпа, и не только в этом году. Их главное преимущество в универсальности.

  • Стрижки на средние волосы 2021 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2021 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2021 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2021 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2021 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2021 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2021 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2021 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2021 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2021 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2021 Instagram
  • Стрижки на средние волосы 2021 Instagram

Стрижки на средние волосы становятся уютной гаванью для тех, кто ищет универсальный вариант, который точно не разочарует, и в то же время подарит ощущение уверенности в себе. Для других они – спасение, особенно в том случае, если у них от природы слишком тонкие волосы и хочется объема. А третьи любят их за то, что они позволяют выглядеть женственно, при этом не требуют особого ухода, а также позволяют создать эффектную вечернюю прическу.

Именно поэтому женские стрижки на средние волосы – бессменные фавориты на вершине модного Олимпа, и к ним всегда чувствуется живой интерес. Принято считать модные стрижки на средние волосы идеальным вариантом для спокойных и уравновешенных женщин и девушек, которые немного консервативны. Но в последнее время, когда жизнь из-за пандемии кардинально изменилась, их выбирают и прогрессивные и смелые личности. Секрет прост – стрижки женские на средние волосы вышли за рамки скучной классики.

Собираетесь сделать стрижку на средние волосы? Тогда наша подборка поможет вам сделать достойный и интересный выбор.

Модные стрижки 2021 на средние волосы - на что обратить внимание

Стрижка на средние волосы шегги

Если вам нравится лохматый и немного небрежный стиль 70-х, то эта стрижка просто создана для вас. Суть ее в том, что волосы стригут хаотично – получаются пряди разной длины. Важный момент - филировка прядей, которая добавляет стрижке особой текстуры. Как правило, эта стрижка не обходится без челки, и чаще всего она идет в дуэте с челкой на две стороны или рваной прямой челкой.

Стрижки на средние волосы 2021
Стрижки на средние волосы 2021 / Instagram

Стрижка 2021 удлиненный боб

У стрижки боб много разных вариантов, в том числе и на средние волосы. Поэтому сделав выбор в его пользу у вас есть шансы выглядеть неповторимо. Если вам нравятся контрасты, то стрижка острый боб вам точно понравится – суть ее в том, что затылок классический, а вот пряди вперед стригут под острым углом.

Стрижки на средние волосы 2021
Стрижки на средние волосы 2021 / Instagram

Все еще в тренде стрижка блуждающий боб удлиненный: это когда линия среза идет не ровная, тем самым создается ощущение легкости, свободы и появляется дополнительный объем.

Читайте такжеПочему седеют волосы и можно ли их выдергивать

А для тех, кто не хочет жертвовать длиной, в моде максимально длинный лоб: и затылок не слишком короткий, и спереди волосы удлиненные. Особенность стрижки – в силуэте, который, конечно же, угадывается сразу. Челка и градуировка – по желанию.

Стрижки на средние волосы 2021
Стрижки на средние волосы 2021 / Instagram

Стрижка на средние тонкие волосы французский лоб

Если у вас тонкие волосы, то обратите внимание на удивительную женскую стрижку удлиненный французский боб – или, как говорят, французский лоб. Изюминка стрижки – в челке, которая сразу ассоциируется с француженками и легендарной актрисой и певицей Джейн Биркин. Французские девушки обожают этот стиль, потому что он придает естественный объем их волосам.

Читайте такжеКак часто можно красить волосы и почему

Длина стрижки варьируется между длинной и короткой, а сами волосы имеют мягкие, текстурированные слои. Еще эту стрижку называют боб-ключица, потому что линия среза проходит на уровне ключиц. Это очень удобная длина, поэтому стрижку легко укладывать и можно особо не переживать, если волосы отросли.

Стрижки на средние волосы 2021
Стрижки на средние волосы 2021 / Instagram

Стрижки на средние волосы с челкой

В 2021 году в моду основательно вошли челки, поэтому любая стрижка на средние волосы в сочетании с челкой позволит вам быть в тренде. Вы можете выбрать классическое удлиненное каре, боб с удлинением или даже каскад, но если вы "украсите" стрижку челкой, то сразу добавите образу изюминки.

Стрижки на средние волосы 2021
Стрижки на средние волосы 2021 / Instagram

новости моды средние волосы удлиненный боб французский боб лонг боб прически на средние волосы стрижки 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Стрижки на средние волосы 2021, которые захочется повторить». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Как выглядеть модно весной 2021Как выглядеть модно весной 2021 В моду вернулись сказочные женские туфли на низком ходу с ремешкомВ моду вернулись сказочные женские туфли на низком ходу с ремешком Шикарные брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летомШикарные брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Мы влюбляемся в спортивные костюмы опять: модные варианты на веснуМы влюбляемся в спортивные костюмы опять: модные варианты на весну В моде платья миди с фантастическими цветочными принтами и разрезамиВ моде платья миди с фантастическими цветочными принтами и разрезами

Последние новости

07:15
Журналист объяснил, как и за что Байден жестко накажет Путина
07:05
Премьер Словакии согласился на отставку из-за скандала с вакциной Спутник V Видео
06:56
В ожидании "звонка от бога": как Украина рассорилась со всеми партнерами и чем это грозит мнение
06:39
Завершение строительства Северного потока-2 усилит российскую агрессию - Шмыгаль
06:32
Стрижки на средние волосы 2021, которые захочется повторить Фото Видео
Реклама
06:01
День Натальи – поздравления и чудесные картинки с Днем ангела Фото
05:27
Украине грозит участь геополитического лузера – эксперт Видео
05:05
Журналистка объяснила реакцию в США на слова Путина в адрес Байдена Видео
04:22
Эксперт назвал мишени удара публикацией пленок Медведчука-Суркова Видео
03:50
Какие брови сейчас в моде и как их сделать Видео
03:09
День таксиста – прикольные открытки и пожелания водителю такси Фото
02:41
Можно ли похудеть во время Великого поста – ответ диетолога Видео
01:36
Гороскоп для всех на 22 марта: подвохи врагов и резкое "похудение" кошелька Видео
00:55
Эксперт сказал, ударит ли громкое заявление посла по отношениям Киева и Берлина
00:19
Поздравления с праздником Сорок святых: картинки и своими словами
21 марта, воскресенье
23:57
В РФ подсчитали, во сколько Путину обошелся "пикник" с Шойгу в тайге Видео
23:49
У Зеленского сделали заявление о вакцинации CoviShield в Украине Видео
23:24
В Харькове рассказали о коллапсе в больницах с местами для COVID-пациентов Видео
23:04
В ЕС назвали условие предоставления бедным странам вакцины от COVID-19 Видео
22:30
Украинские звезды рассказали о своих смешных промахах на шоу Где логика Видео
Реклама
22:21
У Зеленского оценили обострение на Донбассе и шансы на сохранение перемирия Видео
22:20
Голос країни 11 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 21-03-2020: вокальные бои Видео
22:00
У Трампа раскрыли планы о появлении новой соцсети
21:57
Стало известно, в чем обвиняют задержанного после погрома у ОП Видео
21:45
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов Видео
21:30
Где логика 2021 - самые яркие фото и моменты 3 выпуска Видео
21:15
В Николаеве рассказали о катастрофе из-за переполненных COVID-больниц Видео
20:58
Первое крупное дополнение для Assassin's Creed Valhalla уже на подходе Видео
20:54
В Казани на представлении в цирке подрались слоны Видео
20:27
У Кравчука обвинили РФ в наглой провокации на переговорах по Донбассу Видео
20:00
Создатели Dragon Age 4 показали новый кадр – фанаты уже строят теории Видео
19:51
"Это не фантастика": назван предварительный срок запуска метро на Троещину Видео
19:45
Мы влюбляемся в спортивные костюмы опять: модные варианты на весну Фото Видео
19:31
После достройки СП-2 над Украиной нависнет огромная опасность – эксперт Видео
19:29
ЕС пытались обмануть с вакцинами от коронавируса на миллиарды евро Видео
19:23
Китайский медиагигант Tencent запатентовал "ПК-консоль" Фото
19:21
"Каждый сможет рисовать на граните": "слуга народа" странно оценил погром ОП Видео
19:11
Незаконно удерживали и пытали людей: под Киевом разоблачили псевдоцентр реабилитации
18:41
Генерал предупредил, каким объектам в Украине грозит атака России
18:40
Жириновский предложил "долбануть" по Украине "без объявления войны" Видео
Реклама
18:36
Названы ТОП-5 продуктов, которые улучшают работу мозга
18:31
Великий пост 2021: меню и рецепты на вторую неделю Видео
18:00
Украинцы стали соразработчиками одной из самых ярких игр от Microsoft Видео
17:59
Организатор акции у Офиса Зеленского пригрозил новым "гневом народа" Видео
17:53
В Кабмине объявили о планах по помощи ФОПам при локдауне в Украине Видео
17:42
Вылилось полтора литра крови: врач назвал новое осложнение после лечения COVID-19
17:09
В Николаеве вводят локдаун из-за коллапса с заболеваемостью COVID-19
16:45
Capcom поделилась подробностями грядущей демоверсии Resident Evil 8 Видео
16:38
Журналисты показали, что происходит у разгромленного радикалами здания ОП Видео
16:37
В Слуге народа призвали разобраться с беспорядками у Офиса Зеленского Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять