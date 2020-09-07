Стрижки на средние волосы в стиле 60-х покоряют мир этой осенью - фото

У каждой женщины свой взгляд на стрижку и прическу, потому что все чувствуют по-разному, и что одной – красиво, другой – вульгарно, а третья вообще пройдет мимо и даже не обратит внимания.

В то время, как одни с каждым походом в салон красоты стригут волосы короче и короче, поняв преимущества и силу такой стрижки, другие лелеют каждый волосок и отращивают волосы. А есть и те, кто выбирает что-то посредине, и вовсе не потому, что никак не определится с тем, что больше нравится и в какую сторону направить свои "паруса".

Дело в том, что стрижки на средние волосы позволяют себя чувствовать женственно – они визуально смягчают черты лица, при этом за волосами легко ухаживать и укладка не требует особых усилий. Кроме того, средние волосы позволяют быстро собрать их в пучок, если они мешают, создать роскошную вечернюю прическу, если намечается праздник, или сделать романтические кудри, если в животе поселились "бабочки" и хочется летать.

Тем не менее, мода на женские стрижки периодический меняется, и важно хотя бы иногда выходить из своеобразного "транса" и оглядываться по сторонам – чтобы не застыть во времени и не казаться старомодной, ведь ничто так не старит, как плохая стрижка, которую Мода отправила на покой.

Но спешим вас успокоить – модные стрижки 2020 на средние волосы, которые были актуальны в последние несколько сезонов (удлиненный боб, удлиненное каре) все еще популярны, и рука Моды не дрогнула, чтобы их вычеркнуть из нашей жизни, особенно в этом году, полном неожиданностей. Впрочем, есть новинки, которые выбились в тренды осени-зимы 2020-2021, и которые кардинально меняют всю картину.

Мы собрали для вас фотогалерею новомодных стрижек на средние волосы на осень-зиму 2020-21 – посмотрите, там все ясно без лишних слов, кроме того, вполне вероятно, что-то "зацепит" вас и вы захотите стрижку повторить.

Модные стрижки осень-зима 2020-21 на средние волосы

Меньше слоев и объема

В сезоне осень-зима 2020-21 в моде как можно меньше слоев, поэтому постарайтесь уйти от пышного многослойного каскада и стрижек в стиле удлиненный боб с градуировкой. В то же время можно добавить немного "перьев" на кончики прядей – для более плавного силуэта.

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Стрижки на средние волосы осень 2020 / Instagram

В идеале вы должны получить прямые волосы средней длины без слишком большого объема со "слоистыми" концами. Такие волосы падают прямо, и заканчиваются на концах некоторым движением и легкостью.

Укладка волос в стиле 60-х и 70-х

Для того, чтобы выглядеть стильно этой осенью и зимой, обратите внимание на укладки волос в стиле 60-х и 70-х годов. Это новый модный тренд 2020. Суть такой укладки в том, что волосы по всей длине должны быть гладкими, а кончики слегка подкручены вверх.

Волосы средней длины с челкой

Челки в 2020 году вернулись в моду, и наконец мы видим, что детская челка, которой предрекали успех в этом году, начинает покорять сердца всех женщин мира. Детская челка заканчивается посередине лба и привлекает внимание к глазам и бровям.

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Стрижки на средние волосы осень 2020 / Instagram

Еще одна новинка сезона осень-зима 2020-2021 – стрижка среднее каре (удлиненное) с микро чёлкой – получается сногсшибательно и необычно.