Устоять невозможно: в моду на осень-зиму вернулись боевые сапоги - фото

Мода 2020 заботится о нас. Нас избавили от неудобной обуви, которая сковывает движение и требует от нас особенного гардероба. Это было заметно уже летом, когда главным трендом стали комфортные "папины" сандалии. Так вполне предсказуемо на вершине модного осенне-зимнего олимпа оказались удобные ботинки и сапожки, в которых можно будет гулять бесконечно, выглядеть безупречно, и чувствовать себя превосходно.

Конечно же, боевые сапоги с грубой "тракторной" подошвой – это не единственный тренд сезона осень-зима 2020-2021, поэтому все те, кому это не по вкусу, могут успокоиться – свои изящные сапоги они тоже смогут носить. Но это очень мощная модная тенденция, которая вытеснит на задний план много из того, что можно будет найти на полках магазинов обуви.

Дело в том, что обувь на грубой подошве в сезоне осень-зима 2020-2021 не ограничивается каким-то одним вариантом – вы можете выбрать роскошные ботинки челси с высотой до икр, или классические шнуровки в стиле 80-х, или потрясающие ботинки в стиле знаменитых Beatle от Prada.

Именно поэтому боевые ботинки - супертренд обуви, и этой осенью и зимой они будут повсюду.

Мы будем носить их с пышными юбками и восхищаться тем, каким интересным и эффектным сразу становится образ, мы будем носить их с любимыми джинсами и получать удовольствие от удобства, которое будем сразу ощущать – ботинки и сапоги на грубой подошве волшебны, они добавляют нам силы и уверенности в себе, и в них мы готовы покорить любые вершины.

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Модная обувь осень-зима 2020-2021 на грубой подошве: на что обратить внимание

Не бойтесь экспериментировать. Сейчас в тренде сочетать несочетаемое, и обувь на грубой подошве отлично "подружится" с нежным платьем. Наилучшее сочетание - черные боевые ботинки с супер женственным нарядом, желательно тоже черного цвета.

Комбинируйте прозрачное или кружевное платье с ботинками. Не стесняйтесь с грубыми сапогами носить мини-юбку или черное вечернее платье, и вы будете выглядеть сногсшибательно!

Сапоги на толстой подошве подойдут ко всей вашей одежде, которую вы планируете носить осенью и зимой, поэтому это выгодная покупка.

Фасонов модной обуви на грубой подошве масса, уже сейчас вы можете найти в продаже несметное количество стильной обуви. Выбирайте ту пару, в которой вы чувствуете себя наиболее комфортно.

Читайте такжеГлаз не оторвать: в моду входят изысканные длинные юбки - фотоИ еще. Обувь на грубой подошве визуально делает нас выше и стройнее. Такая обувь заслуживает особого внимания, и если вы ищете модную и комфортную обувь, которая выручит вас в любой ситуации и гарантированно не будет пылиться в шкафу – выбирайте обувь на толстой подошве.

Это бомба, и перед такими сапогами устоять невозможно.