В моде потрясающее окрашивание волос шатуш, или поцелуй солнца

В последние несколько лет окрашивание волос шатуш, которое подарила миру Италия, стало очень популярным и завоевало сердца женщин в разных уголках планеты. Суть этой техники можно объяснить простыми и понятными словами – это поцелуй солнца. После того как в салоне красоты над вашими волосами "поколдовал" колорист, они должны выглядеть так, словно к ним слегка прикоснулось летнее палящее солнце.

В основе модного окрашивания шатуш – плавное растягивание цвета: в результате волосы выглядят роскошно, они излучают сияние и подкупают невероятными оттенками. При этом нет резких переходов.

Главным преимуществом такой покраски волос является то, что, сделав процедуру раз, можно наслаждаться цветом минимум полгода, при этом в коррекции ваша шевелюра нуждаться не будет.

Кроме того, это окрашивание дарит волосам объем, чему будут несказанно рады все те, для кого это больная тема.

Дело в том, что волосы после окрашивания выглядят очень естественно – кажется, что это сама природа одарила вас таким волшебным цветом.

Модное окрашивание шатуш 2021: на что обратить внимание

Если у вас короткие волосы, то не теряйте время на окрашивание в технике шатуш. Сила этого окрашивания в цвете, который разливается по волосам. На коротких волосах "картина" получится едва заметной. Поэтому шатуш – это идеальный вариант для волос средней длины, а также длинных волос. Также можно сделать шатуш на каре – получится тоже эффектно.

Модное окрашивание шатуш 2021 / Instagram

Шатуш на темные волосы – это всегда маленькое произведение искусства. На темных волосах можно "разлить" много разных оттенков, поэтому брюнетки и шатенки должны обязательно взять эту технику на вооружение.

Читайте такжеСамые модные асимметричные стрижки 2021, которые молодят женщин: фотоОкрашивание шатуш для блондинок - тоже потрясающее решение. Правда, тут особо негде разгуляться, так как можно выбрать не так уж и много тонов. В целом колористы советуют выбирать максимум два.

Окрашивание шатуш – плюсы и минусы

Несмотря на то, что в интернете можно найти немало советов, что сделать шатуш в домашних условиях – пустяковое дело, но добиться идеального результата может только профессиональный мастер.

Модное окрашивание шатуш 2021 / Instagram

Шатуш – это процедура, которая щадит волосы, так как корни не окрашиваются, а только тоненькие пряди. Кроме того, сам процесс не съедает слишком много времени. При этом волосы красиво отрастают – в отличие от того, что вы получаете после обычной покраски волос. Небольшая коррекция быстро освежит волосы.

Модное окрашивание волос 2021 в технике шатуш - оттенки

Шатуш на русые волосы: темно-русые локоны прекрасно оттенит средне-русый, пшеничный или пепельный оттенки.

Читайте такжеВ моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фотоШатуш для шатенок: тут выбор оттенков начинается с лесного ореха, кофе с молоком и бежевого до янтарного и медового.

Модное окрашивание шатуш 2021 / Instagram

Шатуш для брюнеток: идеальными будут все возможные кофейные и шоколадные оттенки. Сюда же добавьте цвет спелой вишни и баклажан.