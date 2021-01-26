В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки

Модные блузки 2021 удивят всех, и помогут создать множество необычных, стильных и элегантных образов для похода на работу, деловую встречу или неспешную прогулку с друзьями. Для нового весенне-летнего сезона дизайнеры одежды создали новые оригинальные фасоны, которые окрыляют, в них хочется порхать, и возникает невероятное чувство легкости, спокойствия и свободы.

В комплекте с модными юбками, которые сотканы из разных красок, в сезоне весна-лето 2021 мы точно будем выглядеть ярко, красочно и соблазнительно. О том, какие юбки в тренде, можете узнать в нашем материале Пышные расклешенные юбки миди и мини-юбки возвращаются в моду на весну-лето.

Но даже если вы будете сочетать блузку с классическими штанами нейтрального оттенка, то все равно будете неотразимы – они настолько шикарные и фантастические. Уже сегодня на полках магазинов и витринах интернет-магазинов можете найти потрясающие блузки весна-лето 2021 из шифона, органзы и кружева, варианты с оригинальной отделкой, сказочными принтами, а также заманчивые удлиненные фасоны, напоминающие мужские рубашки.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных женских блузках на весну-лето 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для вдохновения.

Модные блузки весна-лето 2021 – на что обратить внимание

В моду вернулись прозрачные блузки

Нравится вам это или нет, но сексуальность в тренде. Многие именитые дизайнеры сделали все для того, чтобы женщины в 2021 году смогли почувствовать себя привлекательными. 2020 из-за пандемии заставил многих сидеть дома и носить удобную одежду оверсайз, которая скрывает все в прямом смысле слова. Поэтому ищите в своих шкафах прозрачные топы и блузки, и можете по возможности их уже носить, ведь это огромная модная тенденция 2021. Также в моде кружевные блузки, которые притягивают взгляды и добавляют образу женственности и магнетизма. Блузки из кружева будут актуальны еще несколько сезонов. Прозрачные блузки представлены в коллекции одежды Dior весна-лето 2021.

В моде блузки с пышными рукавами

Чтобы выглядеть кокетливо и романтично, достаточно надеть модную блузку с объемными рукавами. Это и классические белые блузки из хлопка, и варианты с принтами. Среди новинок на весну-лето 2021 – шикарные блузки с рукавом "епископ", колокольчик и расклешенным рукавом. Объемные рукава визуально добавляют важности женщине, дарят ей внутреннюю силу и наполняют энергией – поэтому такие блузки должны быть у всех. Также не проходите мимо моделей с рюшами – они тоже в тренде. Много ярких блуз найдете в коллекции одежды ELIE SAAB весна-лето 2021.

Блузки с асимметрией и "острые углы"

Если ищете блузку, которая сразу привлечет к вам внимание, то вам нужна асимметрия. Как правило, асимметричные блузки – это оголенное плечико, которое иногда может быть дополнено бретелькой. Варианты на лето вообще идут с одним плечом. Блузки с асимметрией 2021 зачастую щедро декорированы оборками и рюшками по линии плеча – благодаря этому подчеркивается асимметрия. Кроме того, в моде так называемые блузки "острые углы", когда присутствуют клинья, хвосты и "острые" плечи, как в коллекции одежды Balmain весна-лето 2021.

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