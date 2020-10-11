Женская стрижка лонг боб из 1900-х стала безумно популярной в 2020 году - фото

Модные тенденции в женских стрижках осень-зима 2020-2021, словно Лебедь, Рак и Щука из знаменитой басни, тянут нас в разные стороны. Особенно сложно тем, кто никак не определится с выбором длины, с которой хочет идти по жизни в этом удивительном и полном загадок и неожиданностей году.

С одной стороны, считается, что самой практичной и гигиеничной стрижкой сейчас является короткая прическа. В то же время в моду вернулись длинные волосы, и этот тренд победоносно завоевывает сердца.

Кроме того, появилась целая вереница поклонниц у стрижек до плеч и средней длины.

Что касается укладки волос, то четко наблюдаются две крайности: женщины стремятся выглядеть чрезвычайно естественно, порой даже растрёпано, и в моду вернулись аккуратные гладкие волосы, когда красиво уложена каждая прядь.

Но независимо от того, что сейчас происходит в моде причесок, есть одна, которая выглядит потрясающе и стала безумно популярной в этом году – это стрижка удлиненный боб, или лонг боб, или очень коротко – лоб.

Ее история начинается в 1909 году – именно тогда знаменитый парикмахер Антуан де Пари вдохновился образом Жанны д'Арк и создал маленький шедевр, который пришелся по вкусу многим женщинам не только в те времена, но и сегодня, спустя столетие.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях стрижки на средние волосы лонг боб 2020-2021. Мы также собрали для вас фотогалерею модных и свежих вариантов стрижки лоб из модного паблика Instagram – все женщины мира обожают эту стрижку и с удовольствием размещают свои фото с ней на всеобщее обозрение.

Модная женская стрижка лонг боб 2020-2021 – на что обратить внимание

Стрижка лоб – это практически всегда средние волосы, которые в жизни очень практические и добавляют всем без исключения женственности. С такой стрижкой можно сделать все – при желании можно собрать волосы в хвост, сделать эффектную вечернюю прическу и закрутить быструю булочку.

Кроме того, стрижка лоб позволяет носить волосы свободно, при этом у вас не будет ощущения, что волосы мешают.

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Стрижка удлиненный боб выглядит очень стильно и дерзко, что очень ценят многие современные модницы.

Идеальная стрижка лоб 2020-2021 – это прямые волосы средней длины и без челки.

Стрижка на средние волосы лоб идет всем, вне зависимости от комплекции, возраста и статуса.

Стрижка лонг боб 2020-2021 / Instagram

Cтрижка long bob - находка для всех тех, у кого тонкие волосы. Для того, чтобы появился объем, нужно линию среза сделать размытой - одну прядь нужно стричь длиннее, другую короче. Стрижку "блуждающий" лонг боб можно укладывать на любую сторону, делать прически и ежедневно менять образы.

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Французский лонг боб – это вариант лоба для тех, кто хочет выглядеть, как истинная француженка. Суть этой стрижки в том, что добавляют челку в стиле знаменитой Джейн Биркин – прямую, короткую. Лучшая укладка такой стрижки должна выглядеть так, словно вы забыли уложить волосы и отправились по делам сразу после сна.