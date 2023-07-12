УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

День Петра и Павла: что нельзя делать 12 июля и кого поздравить с Днем ангела

Сергей Кущ
12 июля 2023, 04:00
19
Мы расскажем, кому посвящен День ангела 12 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой сегодня праздник и у кого День ангела
Какой сегодня праздник и у кого День ангела / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 12 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Церковный праздник 12 июля

12 июля православная церковь отмечает День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

видео дня
С днем Петра и Павла картинки
С днем Петра и Павла картинки / Фото: Главред

Что нельзя делать на Петра и Павла

В этот день нельзя ссориться, конфликтовать, вспоминать старые обиды и ссоры, сплетничать, брать и давать деньги в долг, а также заниматься рукоделием и тяжелым физическим трудом.

Также существует суеверие, по которому на Петра и Павла нельзя есть ягоды.

Кто родился 12 июля?

12 июля родились:

  • Стелла Захарова, украинская гимнастка.
  • Геннадий Ершов, польский и украинский художник скульптор.Адам Джонсон, американский писатель.
  • Ольга Симонова, военнослужащая ВСУ российского происхождения, участница российско-украинской войны.
  • Павел Усов, офицер Вооруженных сил Украины, отличился в ходе российского вторжения в Украину, Герой Украины.

День ангела 12 июля (именины)

В этот день именины празднуют Григорий, Иона, Неофит, Павел, Парфений, Петр, Семен, Феликс, Вероника и Екатерина.

З днем Ангела картинки
З днем Ангела картинки / Фото: Главред

Вам может быть интересно:

праздник день Петра и Павла интересные новости
Реклама

Главное за день

После дворцового переворота в РФ поднимутся Дагестан и Чечня - Золотарев

После дворцового переворота в РФ поднимутся Дагестан и Чечня - Золотарев

01:35 Мир
"Окно возможностей" на фронте есть до конца года - потом переговоры - президент Чехии

"Окно возможностей" на фронте есть до конца года - потом переговоры - президент Чехии

00:14 Политика
Несутся мощные ливни: синоптики рассказали, какие 2 региона Украины будет затапливать

Несутся мощные ливни: синоптики рассказали, какие 2 региона Украины будет затапливать

23:04 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

04:00

День Петра и Павла: что нельзя делать 12 июля и кого поздравить с Днем ангела

03:10

Чем обработать капусту от тли и гусениц: копеечное средство спасет урожай

02:45

Куда смотрит мама: 12-летняя дочь Бекхэмов показала первую татуировку

02:15

"За государство обидно": эксперт рассказал о вероятном дворцовом перевороте в РоссииВидео

01:35

После дворцового переворота в РФ поднимутся Дагестан и Чечня - ЗолотаревВидео

НАТО боится принять Украину сейчас из-за угрозы ядерной войны – ГорбачНАТО боится принять Украину сейчас из-за угрозы ядерной войны – Горбач
00:15

Была любовницей и терпела побои: Соловий рассказала про абьюзивные отношения

00:14

"Окно возможностей" на фронте есть до конца года - потом переговоры - президент Чехии

00:13

Зачем 13 июля красить яйца, как на Пасху: приметы и что нельзя делать

11 июля, вторник
23:04

Несутся мощные ливни: синоптики рассказали, какие 2 региона Украины будет затапливать

Реклама
22:50

Путину дважды в день докладывают о войне: Шойгу придумал новую сказку

22:37

"Зеленскому четко дали ответ": в США озвучили позицию о вступлении Украины в НАТО

22:33

Народный депутат от Слуги народа торговала разрешением на пересечение границы

22:22

Бывшая жена Виталия Кличко щегольнула в платье-"петрушке" на неделе модыВидео

22:08

"Больше оружия для наших воинов": Зеленский назвал главную цель визита на саммит НАТО

21:52

"Аморальный дегенерат": главный сержант "Магуры" написал рапорт из-за командования

21:50

Какой мед самый полезный и вкусный: 5 лучших

20:44

"Переворот в ФСБ": Золотарев рассказал, что "похоронит" власть ПутинаВидео

20:41

Купил одно - потерял другое: с 1 сентября переселенцы останутся без соцвыплат

20:10

В Бердянске ликвидировали топ-генерала армии Путина: в РФ подняли вой

19:45

Трусить будет еще несколько дней: самая сильная магнитная буря июля затянулась

Реклама
19:38

В чем главный результат саммита НАТО для Украинымнение

19:34

11 стран сформировали коалицию для обучения украинских пилотов на F-16 - Резников

19:32

Под мощные овации и крики "Слава Украине": Зеленский сделал сильное заявление в Вильнюсе

19:07

Даша Квиткова похвасталась подарком от бывшего мужа Никиты Добрынина

18:58

"Загорелись топливный и зерновой терминалы": Россия атаковала Одесскую область

18:35

Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено - СтолтенбергВидео

18:26

Зеленский уговаривает НАТО переписать итоговое коммюнике саммита - Guardian

18:09

"Познакомьтесь с Фрэнки": Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом

17:50

Эксперт Глеб Репич показал, сколько микробов в шаурме: неутешительный результатВидео

17:47

Съедается весь, даже тарелку оближут: безумный салат из 90-х - рецепт из 4 ингредиентов

17:38

Виталий Кличко раскрыл подробности личной жизни младшего брата

17:31

"Передаст дворник": адвокат - о новом способе вручения повесток в Украине

17:24

"Другая процедура": Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе

16:45

Приехал с неожиданным гостем: Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТОВидео

16:43

7 советов для идеального летнего барбекю, о которых вы не знали

16:42

"Более 5 млрд": атомные электростанции Украины застрахованы на случай подрыва

16:31

Катя Бужинская показала редкое фото взрослой дочери

16:30

Как отличить натуральную икру от подделки за 5 минут: химик Репич показал способВидео

16:27

"Сдувается на глазах": эксперт рассказал, почему России нечем пугать Запад

16:15

Зачем пьют кофе с мороженым: 3 нестандартных вида необычного напитка

Реклама
16:10

Поверка счетчиков: юрист пояснил, как избежать штрафа в десятки тысяч гривен

16:08

Врал о потере ноги на войне: подробности скандала с украинцем в самолете Wizz Air

15:56

"Вас ждут последствия": у Путина угрожают Украине из-за дальнобойных ракет от Франции

15:55

Чем подкармливать огурцы во время плодоношения: 3 лучших средства для богатого урожая

15:40

"Нож в спину Путину?": дипломат объяснил, почему Эрдоган отпустил героев "Азова"

15:32

Блогерша, которая хвасталась новым Мерседесом, борзо нахамила подписчикам

15:29

Дженнифер Лопес готовится к разводу с Беном Аффлеком - СМИ

15:28

С ними любой будет счастлив: 3 самых заботливых знака зодиака

15:26

Польша может отправить своих военных в Украину: Дуда назвал весомую причинуВидео

15:15

Девушка показала, как нужно хранить бананы: не почернеют даже через неделюВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять