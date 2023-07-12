День Петра и Павла: что нельзя делать 12 июля и кого поздравить с Днем ангела

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 12 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 12 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.
Церковный праздник 12 июля
12 июля православная церковь отмечает День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
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Что нельзя делать на Петра и Павла
В этот день нельзя ссориться, конфликтовать, вспоминать старые обиды и ссоры, сплетничать, брать и давать деньги в долг, а также заниматься рукоделием и тяжелым физическим трудом.
Также существует суеверие, по которому на Петра и Павла нельзя есть ягоды.
Кто родился 12 июля?
12 июля родились:
- Стелла Захарова, украинская гимнастка.
- Геннадий Ершов, польский и украинский художник скульптор.Адам Джонсон, американский писатель.
- Ольга Симонова, военнослужащая ВСУ российского происхождения, участница российско-украинской войны.
- Павел Усов, офицер Вооруженных сил Украины, отличился в ходе российского вторжения в Украину, Герой Украины.
День ангела 12 июля (именины)
В этот день именины празднуют Григорий, Иона, Неофит, Павел, Парфений, Петр, Семен, Феликс, Вероника и Екатерина.