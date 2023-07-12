День Петра и Павла: что нельзя делать 12 июля и кого поздравить с Днем ангела

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 12 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

https://glavred.info/holidays/12-iyulya-den-petra-i-pavla-2023-chto-nelzya-delat-v-etot-den-i-kogo-pozdravit-10484851.html Ссылка скопирована

Какой сегодня праздник и у кого День ангела / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 12 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Церковный праздник 12 июля

12 июля православная церковь отмечает День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

видео дня

С днем Петра и Павла картинки / Фото: Главред

Что нельзя делать на Петра и Павла

В этот день нельзя ссориться, конфликтовать, вспоминать старые обиды и ссоры, сплетничать, брать и давать деньги в долг, а также заниматься рукоделием и тяжелым физическим трудом.

Также существует суеверие, по которому на Петра и Павла нельзя есть ягоды.

Кто родился 12 июля?

12 июля родились:

Стелла Захарова, украинская гимнастка.

Геннадий Ершов, польский и украинский художник скульптор.Адам Джонсон, американский писатель.

Ольга Симонова, военнослужащая ВСУ российского происхождения, участница российско-украинской войны.

Павел Усов, офицер Вооруженных сил Украины, отличился в ходе российского вторжения в Украину, Герой Украины.

День ангела 12 июля (именины)

В этот день именины празднуют Григорий, Иона, Неофит, Павел, Парфений, Петр, Семен, Феликс, Вероника и Екатерина.

З днем Ангела картинки / Фото: Главред