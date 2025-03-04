Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

5 марта запрещено ходить в гости: какой церковный праздник, приметы

Виталий Кирсанов
4 марта 2025, 18:57
108
5 марта в церковном календаре – день памяти святого мученика Конона.
5 марта
5 марта запрещено ходить в гости / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Вы узнаете:

  • Народные приметы и традиции 5 марта
  • Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 марта
  • Что нельзя делать 5 марта

5 марта - важная дата нового церковного календаря. Продолжается Великий пост, и верующие должны соблюдать определенные ограничения в еде и поведении. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

В среду, 5 марта, верующие чтят память святого мученика Конона. Он жил в III веке, был известен своей необычайной верой и подвигом. Святой Конон был известен своими чудотворными способностями. Он исцелял больных и изгонял демонов. Однако во времена правления императора Деция начались жестокие гонения на христиан. Конон не захотел отречься от своей веры, за что был схвачен и подвергнут страшным пыткам. Он умер мученической смертью за Христа, оставив после себя непоколебимую веру и мужество.

видео дня

Народные приметы и традиции 5 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • уже начали цвести первоцветы – можно начинать вспашку;
  • ясная погода – летом будет часто град;
  • мыши бегают по полю - к неурожайному году;
  • мухи и бабочки летают - уже можно не ждать морозов.

Крестьяне начинали замачивать в воде семена для того, чтобы позже его высеять в грунт. Уже копали огород, удобряли землю. Причем работали, невзирая на погоду.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 марта

Какие сегодня именины: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Федор, Ираида.

Талисманом человека, рожденного 5 марта, является шпинель. Камень, способный усилить сексуальную энергетику между мужчиной и женщиной. Также шпинель защищает своего владельца от болезней.

Что нельзя делать 5 марта

  • Не конфликтуйте, нельзя держать злобу на других.
  • В этот день запрещается ходить в гости.
  • Не следует тратить средства на серьезные покупки.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Кабмин предоставил бронь от мобилизации еще одной категории мужчин: кто в списке

Кабмин предоставил бронь от мобилизации еще одной категории мужчин: кто в списке

20:40Украина
ВСУ разгромили базу РФ в Курской области: Генштаб раскрыл подробности

ВСУ разгромили базу РФ в Курской области: Генштаб раскрыл подробности

20:19Фронт
"Это временная пауза": в США сделали заявление о военной помощи Украине

"Это временная пауза": в США сделали заявление о военной помощи Украине

19:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 5 марта: Близнецам - радостная новость, Рыбам - успех

Гороскоп на завтра 5 марта: Близнецам - радостная новость, Рыбам - успех

"Душой с вами": Алла Пугачева сделала громкое публичное заявление

"Душой с вами": Алла Пугачева сделала громкое публичное заявление

Почти, как отец: бывший муж Ани Лорак показал дочь впервые за долгое время

Почти, как отец: бывший муж Ани Лорак показал дочь впервые за долгое время

"Так дорог мне": Кристина Орбакайте обратилась к россиянам

"Так дорог мне": Кристина Орбакайте обратилась к россиянам

Весна разочарует: какой будет погода в Украине в марте, апреле, мае

Весна разочарует: какой будет погода в Украине в марте, апреле, мае

Последние новости

20:54

Сотни тысяч долга: у молодухи путиниста Петросяна большие проблемы

20:40

Кабмин предоставил бронь от мобилизации еще одной категории мужчин: кто в списке

20:19

ВСУ разгромили базу РФ в Курской области: Генштаб раскрыл подробности

19:44

"Это временная пауза": в США сделали заявление о военной помощи Украине

19:40

Как правильно придерживаться Великого Поста - полезные рекомендации

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:28

Трамп презентует в Конгрессе свой план завершения войны в Украине - Fox News

19:15

В одной стране уже дефицит: ждать ли украинцам роста цен на популярный продукт

19:02

Трагедия в семье Долли Партон: Королева кантри овдовела

18:57

5 марта запрещено ходить в гости: какой церковный праздник, приметы

Реклама
18:53

Садоводы призвали добавить несколько растений в сад: они заменят ограждениеВидео

18:53

РФ в ближайшее время возобновит ракетные удары: украинцев предупредили об угрозе

18:19

ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов - что известно

18:05

"Пришло время сделать все правильно": Зеленский обратился к Трампу

17:56

Один неправильный маневр - и штраф: тест ПДД, кого можно подобрать на дороге

17:55

Как правильно обрезать малину весной: 2 важнейших действия должен сделать каждый садоводВидео

17:39

Австралия может отправить миротворцев в Украину: премьер сделал заявление

17:30

Работают, не покладая рук: ТОП-4 трудоголика среди знаков зодиака

17:10

"Шрек, что они с тобой сделали": почему пятая часть франшизы ошарашила фанатов

17:02

"Я просто застыла": Злата Огневич пережила домогательства

17:01

Страна с 52-миллионным населением поддержала войну РФ против Украины

Реклама
17:01

Франция готова разместить ядерное оружие на территории некоторых стран - детали

17:00

До прекращения огня - считанные недели: Валерий Клочок - о последствиях саммита в Лондоне и угрозах Трампа

16:46

Грязь и неприятный запах исчезнут: как правильно мыть кухонные деревянные доски

16:42

Выступление Трампа в Конгрессе хотят сорвать: СМИ узнали, что придумали демократы

16:18

Пена для бритья, сода и уксус: чем отмыть старые пятна на диване

16:11

Есть ли у Украины план "Б" после прекращения поддержки союзников: ответ Кабмина

16:07

Можно увидеть чуть ли не в каждом городе: почему люди бросают обувь на провода

15:51

Кто не является медведем: лишь единицы угадают за 5 секунд

15:22

Опытные водители всегда возят в авто чайные пакетики в марте: для чего это

15:19

Тарифы на свет с 1 мая: придется ли украинцам платить больше

15:11

СБУ добралась до Охлобыстина: что грозит путинисту

15:08

Танцор-воин Дмитрий Дикусар утер нос соратникам Трампа: "Думают, что у нас нет"

15:00

Туск подтвердил остановку поставок помощи США в Украину через хаб в Польше

14:50

Трамп в феврале обращался к Путину с просьбой о помощи - Bloomberg

14:45

Трамп разозлился и остановил помощь Украине после одной фразы Зеленского – WSJ

14:35

3 самых лучших способа, чем отмыть жирный пол на кухне: не будет ни капли грязиВидео

14:25

"Надо копать": Лукашенко хочет начать поиск редкоземельных металлов в Беларуси

14:23

"Есть попадания и пожары": в Генштабе раскрыли детали массированного удара по РФ

14:18

"Страсть - не вечна": Тоня Матвиенко заговорила про отношения с Мирзояном

14:15

Дзюдоистка Белодед засветила кольцо с огромным камнем на безымянном пальце

Реклама
14:10

Разоблачителя НАБУ задержали на продаже партии наркотиков: Бюро пора перезагружать, – экспертВидео

14:10

Около 90% вооружений, ранее выделенных Украине, уже доставлены в страну - СМИ

14:09

Пасха в 2025 году: когда празднуют католики и православные

14:05

Четвертая волна ОКО ЗА ОКО: сеть ОККО присоединяется к "Дронопаду" "Повернись живим"

13:42

Залужный назначен на новую должность - указ президента Зеленского

13:34

"Лучший вклад": Песков цинично ответил на приостановку помощи США Украине

13:32

Закупка аналогов и новое производство: в ОП оценили ситуацию с поставками оружия

13:08

Меган Маркл отреклась от своей фамилии - причина

13:02

Вашингтон хочет добиться переговоров Зеленского с Путиным: СМИ узнали сценарий

12:59

"Еще будет и похолодание, и мокрый снег": синоптик обескуражила прогнозом погоды

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять