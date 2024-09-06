Церковный праздник 7 сентября: что запрещено делать на предпраздник Рождества Богородицы

7 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день предпразднования Рождества Пресвятой Богородицы и преподобномученика Макария Каневского.
Какие праздники 7 сентября
В Украине и мире 7 сентября отмечают такие праздники:
- День военной разведки Украины
- Всемирный день полевой эпидемиологии
- Всемирный день рыжих
- Международный день бороды
Церковный праздник 7 сентября
По новому церковному календарю, 7 сентября в Украине отмечают день предпразднования Рождества Пресвятой Богородицы, преподобномученика Макария Каневского.
Известно, что Макарий Каневский был известным украинским православным религиозным деятелем, архимандритом Пинским, Овручским, Переяславским. Святой родился в городе Овруч, что на Житомирщине, в начале XVII века. Он происходил из знатной семьи, однако в 25 лет постригся в монахи в монастыре Успения Пресвятой Богородицы в Овруче. Он прославился подвижнической и добродетельной жизнью, а позже его рукоположили в сан иеродиакона, а затем - в сан иеромонаха.
Согласно преданию, святой Макарий мог предвидеть беды и предупредил людей о том, какие беды постигнут монастырь и город - голод, польское и татарское нашествие. В 1678 году Канев и монастырь были разорены до основания, а самого архимандрита казнили турки - за отказ выдать им монастырские сокровища.
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы
Также 7 сентября по новому стилю отмечают предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Само празднование Рождества Пресвятой Богородицы длится 6 дней.
В этот день вспоминают, как родилась Дева Мария, ставшая матерью Иисуса Христа. Ее Рождество приблизило приход времени, когда начали исполняться обетования Божьи о спасении рода человеческого.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 7 сентября
- Считается, что 7 сентября не стоит занимать и давать деньги в долг даже родным или близким людям.
- Также в народе считают, что в этот день нельзя играть свадьбу или сватовство, ведь существует риск, что союз продлится недолго.
- 7 сентября запрещено отказывать в помощи тем, кто просит о помощи.
День Ангела 7 сентября
7 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр, Степан.
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