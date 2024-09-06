Церковный праздник 7 сентября: что запрещено делать на предпраздник Рождества Богородицы

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 7 сентября.

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Что нельзя делать 7 сентября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

7 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день предпразднования Рождества Пресвятой Богородицы и преподобномученика Макария Каневского.

Какие праздники 7 сентября

В Украине и мире 7 сентября отмечают такие праздники:

видео дня

День военной разведки Украины

Всемирный день полевой эпидемиологии

Всемирный день рыжих

Международный день бороды

Церковный праздник 7 сентября

По новому церковному календарю, 7 сентября в Украине отмечают день предпразднования Рождества Пресвятой Богородицы, преподобномученика Макария Каневского.

Известно, что Макарий Каневский был известным украинским православным религиозным деятелем, архимандритом Пинским, Овручским, Переяславским. Святой родился в городе Овруч, что на Житомирщине, в начале XVII века. Он происходил из знатной семьи, однако в 25 лет постригся в монахи в монастыре Успения Пресвятой Богородицы в Овруче. Он прославился подвижнической и добродетельной жизнью, а позже его рукоположили в сан иеродиакона, а затем - в сан иеромонаха.

Согласно преданию, святой Макарий мог предвидеть беды и предупредил людей о том, какие беды постигнут монастырь и город - голод, польское и татарское нашествие. В 1678 году Канев и монастырь были разорены до основания, а самого архимандрита казнили турки - за отказ выдать им монастырские сокровища.

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы

Также 7 сентября по новому стилю отмечают предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Само празднование Рождества Пресвятой Богородицы длится 6 дней.

В этот день вспоминают, как родилась Дева Мария, ставшая матерью Иисуса Христа. Ее Рождество приблизило приход времени, когда начали исполняться обетования Божьи о спасении рода человеческого.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 7 сентября

Считается, что 7 сентября не стоит занимать и давать деньги в долг даже родным или близким людям.

Также в народе считают, что в этот день нельзя играть свадьбу или сватовство, ведь существует риск, что союз продлится недолго.

7 сентября запрещено отказывать в помощи тем, кто просит о помощи.

День Ангела 7 сентября

7 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр, Степан.

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