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Церковный праздник 26 сентября: что нельзя делать на священномученика Корнилия

Сергей Кущ
25 сентября 2023, 16:55 обновлено 25 сентября, 16:55
Мы расскажем, какой праздник 26 сентября и что сегодня нельзя делать в этот день.
Церковный праздник 26 сентября
Церковный праздник 26 сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

26 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в день преподобного Моисея Мурина и какой сегодня праздник.

Какой праздник 26 сентября

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Церковный праздник 26 сентября

26 сентября верующие чтят память священномученика Корнилия. Он жил в I веке в Кесарии (Палестина). Был язычником. Живя во тьме неверия, совершал добрые и светлые дела как истинный христианин. В один из дней, во время молитвы Богу, он узрел Ангела, который повелел ему разыскать святого Петра и выполнить его волю. Так Корнилий был крещен.

Он стал первым язычником, принявшим христианскую веру. С тех пор он всегда следовал за Петром, проповедовал о Христе и был поставлен епископом.

Что нельзя делать 26 сентября?

  • Есть скоромную пищу.
  • Начинать новые дела.

  • Ходить в лес.

  • Ссориться, злиться и ругаться.

  • Шумно отмечать.

Именины 26 сентября

День Ангела 26 сентября празднуют Александры, Валерианы, Ерофеи, Ильи, Леонтии, Николаи, Петры, Стефаны и Юлианы.

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